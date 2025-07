Katalin hercegné borzasztó állapotban volt a műtétje előtt: senki sem gondolta, hogy ilyen súlyos volt az állapota

Katalin hercegné egészségi állapotáról az elmúlt hónapokban csak szórványosan érkeztek hírek. 2024 januárjában derült ki, hogy hasi műtéten esett át, de a királyi család ekkor még nem közölt részleteket a beavatkozás okáról. Márciusban vált hivatalossá, hogy a hercegnénél rákot diagnosztizáltak, és megkezdte a kemoterápiás kezeléseket. Egy időre teljesen visszavonult a nyilvánosságtól.

Katalin hercegné a rákkezelése miatt egy ideig teljesen visszavonult a nyilvánosságtól

Forrás: WireImage



Katalin hercegné betegsége: a műtét előtt súlyos volt az állapota

A MailOnline királyi tudósítója, Rebecca English új beszámolója szerint Katalin hercegné állapota a műtétet megelőzően különösen súlyos volt. Azt írta: „Ahogy korábban már elárultam, a hercegné nagyon rosszul volt a műtétje előtt. És bár ezt a történetet csak ő maga tudja elmesélni – ha valaha is úgy dönt, hogy megteszi –, annyit elmondhatok, hogy amennyire én tudom, szerencsés, hogy egyáltalán a gyógyulásról beszélhet.”

A hercegné azóta több alkalommal is beszélt a betegségéhez fűződő tapasztalatairól. Egyik videós megszólalásában „összetettnek, ijesztőnek és kiszámíthatatlannak” nevezte a gyógyuláshoz vezető utat. A Royal Marsden Kórházba való visszatérésekor pedig elmondta, hogy „megkönnyebbülés, hogy most már remisszióban van, és továbbra is a gyógyulásra összpontosít”. A hercegné hozzátette: „Mindenki tudja, aki már átélt egy rákdiagnózist, hogy időbe telik, amíg alkalmazkodik az új normális élethez.”

A walesi hercegi pár életében továbbra is a család a legfontosabb, a hivatalos feladatok másodlagos szerepet töltenek be – hangsúlyozták a palotához közeli források.