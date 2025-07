Kesha hatalmasat villantott: nem bíz semmit a képzeletre a legújabb képén

A napokban jelent meg Kesha (Kesha Rose Sebert) legújabb zenei albuma a Period. Az énekesnő úgy jellemezte a Periodot, mint az első albumát, amiben végre igazán szabadnak érezte magát. Ezzel arra utalt a világsztár, hogy végre lezáródtak azok a jogi csaták, amiket az elmúlt években a korábbi producere Lukasz Gottwald ellen indított. Ez egy visszatérés is egyben, ugyanis Kesha kényszerszünetet tartott a zenélésben, miután azzal vádolta meg Lukaszt, hogy szexuálisan zaklatta, és érzelmileg bántalmazta őt. Azt nem tudni, hogy mi igaz és mi nem a vádakból, de végül peren kívül sikerült megegyezniük egymással a feleknek, Kesha pedig elindította a saját produkciós irodáját a Kesha Recordsot.

Kesha merész fotókkal reklámozta a legújabb albumát

Forrás: Getty Images via AFP/2024 Getty Images

Kesha széttett lábakkal, átlátszó csipkeruhában reklámozza az új albumot

A BillBoard számolt be róla, hogy a 38 éves Kesha az új albumával visszatért a 2010-es évek zenei világához, és hasonló stílusú számokat készített, mint a régi önmaga. Ezzel párhuzamosan a való életben is visszatért a huszonéves önmagához az énekesnő, ugyanis merészebbnél merészebb képekkel reklámozza most az új albumát. Arról pedig még nem is beszéltünk, hogy néhány videóklippje már erősen 18 karikásra sikeredett. Kesha legújabb fotóit itt tudjátok megtekinteni:

Ha kíváncsiak vagytok Kesha legújabb számaira, akkor a Youtube-oldalán többet is megtalálhattok már belőle: