Kvíz: próbáld ki magad a Legyen Ön Is Milliomosban! Vajon eljutnál a 10 milliós kérdésig?

A „Legyen Ön is Milliomos” nemcsak egy vetélkedő, hanem egy olyan televíziós legenda, ami már 25 éve képernyőn van. A 2000 óta futó magyar vetélkedő több, mint egy tévéműsor: generációk közti kapoccsá vált. Ezalatt nemzedékek ültek körbe a tévé előtt, együtt tippelve, hogy mi lehet a helyes válasz. Elgondolkoztunk azon, hogy mire költenénk a főnyereményt, miközben magabiztosan mondtuk a kanapéról a TV-nek, hogy „C!”.

Palik László, a Legyen Ön is Milliomos műsorvezetője.

A Legyen Ön Is Milliomos - A kvízműsor, ami nem öregszik, csak műsorvezetőt vált

A magyar változat az amerikai Who Wants to Be a Millionaire? mintájára indult 2000-ben, és Vágó István személyével lett az ország kedvence. Ő lett az ország kvízprofessza, aki szigorúan, de mégis segítőkészen nézett rád és igazságosan vezette a műsort, de azt is el tudta intézni, hogy akkor is elbizonytalanodj, ha teljesen biztos voltál benne, hogy az Europa tényleg a Jupiter egyik holdja.

Utána jött Friderikusz Sándor, majd Gundel Takács Gábor, akivel a hangnem lazult, a tempó gyorsult, de a nyomás ugyanaz maradt. És most, 2024-től Palik László ül a székben. Más stílus, más hangsúly, de amikor felteszi az utolsó kérdést: „Ez a végső válaszod?” – akkor a tenyered ugyanúgy izzad, mint húsz éve.

Több, mint kvíz – A Legyen Ön Is Milliomos popkulturális jelenséggé vált

A műsor nemcsak tudást, de mémeket is szült. Kevesen tudják, de a világhírű „Hide the Pain Harold”, polgári nevén Arató András is a Legyen Ön Is Milliomosban mémesült először a „szeretem a tejet” mondatával, mielőtt még a világ fájdalmas mosolya lett volna egy stockfotón.

Ami 30 éve ugyan az: a háttérben dübörgő zene, a három segítség (amiket sosem akkor használnak, amikor kéne), a hibás válaszok utáni síri csönd – és a pillanat, amikor rájössz, hogy fogalmad sincs, mi a helyes válasz, ezért utánaolvasol a neten.

Most rajtad a sor! Próbáld ki magad a Legyen Ön Is Milliomos kvízünkben!

Vajon eljutnál a 10 milliós kérdésig? Nem segít a közönség. Nincs telefonos segítség. Zene sincs. Csak te vagy, meg a tudásod. Készen állsz? Akkor kezdődjön a játék! Te meddig jutnál, ha most te ülnél a székben?