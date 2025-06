Egészségi gondok miatt viselhet Nicole Kidman parókát

A 2025-ös cannes-i filmfesztiválon készült képeken vették észre a színésznő rajongói, hogy valami nem stimmel a frizurájával. Nicole Kidman haja alól kilátszott a parókasapka hálója.

Nicole Kidman parókát viselt Cannes-ban

Forrás: AFP

Nicole Kidman parókája félrecsúszott

A szerencsétlen eset Cannes-ban történt: Nicole Kidmannek a fotósok gyűrűjében csúszott félre a parókája a Women In Motion gálavacsorán. Az persze nem meglepő, hogy egy színésznő parókát visel, hogy megvédje a saját haját a forgatások okozta károktól, de többen is arról pusmognak, hogy Nicole Kidman elképesztő soványsága miatt hajhullással küzd. Mindeközben azt is beszélik, a Babygirl sztárja odavan a parókákért, ugyanis így kaméleonként tudja változtatni a külsejét. Az Allure magazin májusi számának címlapján például szinte felismerhetetlen: a színésznő három különböző hosszúságú, élénk rézvörös parókát visel, amelyek látványosan eltérnek megszokott stílusától.