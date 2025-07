Scarlett Johansson feszülten reagált a fotósokra a Papírtigris című új film forgatásán csütörtökön New Yorkban. A jelenetfelvétel közben Queensben került sor az incidensre, amikor a 40 éves színésznő szerint a paparazzik megzavarták a munkát.

Scarlett Johansson nyomdafestéket nem tűrő szavakkal osztotta ki a paparazzókat

Forrás: Getty Images

Scarlett Johansson kifakadt új filmje forgatásán

A színésznő nem leplezte dühét a Papírtigris New York-i forgatásán. Az egyik jelenet közepén Scarlett Johansson elveszítette a türelmét, amikor egy paparazzo felbukkant. „El a k∗∗va útból!” - kiáltott rá. „Húzódjatok arrébb az útból, dolgozom!” - folytatta. A felvételek szerint Johansson ezután barátságosabban, de továbbra is feszülten szólította meg a fotósokat: „Értem, hogy dolgozol, de hagyd, hogy én is végezzem a dolgomat. Légy tisztelettudó.” Az incidenst követően Scarlett Johansson folytatta a jelenet felvételét.

A Jurassic World: Újjászületés sztárja a forgatáson rövid, göndör parókát és a nyolcvanas éveket idéző outfitet viselt. A Papírtigris című film James Gray krimije, amelyben Johansson Adam Driver és Miles Teller oldalán játszik főszerepet. A forgatások jelenleg is zajlanak New York különböző helyszínein - számol be a DailyMail.

A Jurassic World: Újjászületés sztárja a forgatáson rövid, göndör parókát és a nyolcvanas éveket idéző outfitet viselt

Forrás: Getty Images

Hatalmasat megy a Jurassic World: Újjászületés

Scarlett Johansson a mozitörténelem legsikeresebb színésznőjévé lépett elő. A Jurassic World-franchise hetedik részének, az Újjászületésnek köszönhetően ő lett az a színésznő, akinek filmjei a legtöbb bevételt hozták világszerte. Bár a legújabb dínós epizód vegyes fogadtatásban részesült, pénzügyi szempontból óriási siker: már az első öt napban 318 millió dollárt termelt a mozikban.