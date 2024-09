Véletlenül házasodott össze Winona Ryder és Keanu Reeves

Winona Ryder és Keanu Reeves Bram Stoker Drakula című művének filmadaptációján dolgoztak együtt több mint 30 évvel ezelőtt, a horrort Francis Ford Coppola rendezte, és Gary Oldman játszotta benne a gonszt. A két sztár azóta is közel állnak egymáshoz, ami nem csoda, tekintve, hogy ennek a filmnek köszönhetően véletlenül összeházasodtak.

Winona Ryder és Keanu Reeves véletlenül házasodtak össze

Forrás: Getty Images

Véletlenül összeházasodott Winona Ryder és Keanu Reeves

Az egyik leghíresebb Drakula-film forgatásán sikerült véletlenül valóságban is összeházasodnia a két sztárnak. A rendező, Francis Ford Coppola ugyanis egy igazi papot hívott a filmbéli karaktereik frigyének lebonyolításához, az illető pedig az egész szertartást levezényelte. „Valójában a Drakulában házasodtunk össze. Nem, Istenre esküszöm, hogy a valóságban is összeházasodtunk. Abban a jelenetben Francis egy igazi román papot használt" - mondta Winona Ryder egy interjúban. „Leforgattuk, és ő végicsinálta az egészet. Szóval, azt hiszem, házasok vagyunk" - tette hozzá a színésznő. Az információt később Keanu Reeves is megerősítette. „Winona szerint házasok vagyunk, Coppola szerint is, szóval azt hiszem, Isten színe előtt házasok vagyunk" - mondta a színész.

Bár a pár a való életben sosem volt kapcsolatban, mégis férjnek és feleségnek hívják egymást. Miközben legújabb filmjét, a Beetlejuice Beetlejuice-t - az 1988-as Beetlejuice című horror/vígjáték folytatását - népszerűsítette, Winona Ryder így nyilatkozott: „A születésnapján mindig úgy köszöntöm, hogy 'boldog születésnapot férjem', ő pedig azt, hogy 'hé feleség, szeretlek'" - árulta el a színésznő.

Keanu Reeves kevesebb gázsival is megelégszik: sok pénzről mondott már le mások javára

Keanu Reeves ismert önzetlen természetéről, és arról, hogy általában nem úgy viselkedik, mint egy hollywoodi sztár. Közvetlen, földhozragadt és emberi, a rajongók pedig imádják ezekért a tulajdonságaiért persze amellett, hogy remek színésznek is tartják. Gázsijával sem foglalkozik túl sokat, az elmúlt években bizonyította, hogy a jó produkció és az, hogy általa tisztelt színészekkel játszhasson számára fontosabb, mint a sok pénz. A színész a Mátrix-filmekből származó egyéb jövedelmeiről például lemondott, hogy a speciális effekteket készítő csapatnak nagyobb költségvetése legyen, de a gyázsija egy nagy részét is elengedte már azért, hogy az általa tisztelt színésszel játszhasson.