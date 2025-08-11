Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhirek Reblog
Komoly gerincműtéten esett át Amy Schumer: megmutatta, hogyan tud most járni - Fotó

operáció Amy Schumer gerincműtét
A 44 éves színésznő súlyos gerincproblémái miatt laminektómián esett át. Amy Schumer korábban szörfözés során sérült meg és egy ideje elviselhetetlen fájdalmakkal küzdött.

Amy Schumer az Instagramon jelentette be, hogy titokban gerincműtéten esett át. A színésznő egy fotót is megosztott, amelyen járókeretet használ, és elárulta, hogy a problémája egy régi, szörfözés közben szerzett sérülés következménye. „Amióta régebben szörfözés közben megsérültem, az L5-ös csigolyámmal baj lett. „Ma laminektómián estem át! Állítólag gyorsan fel fogok épülni” – írta többek között a közösségi felületen.

Amy Schumer gerincműtéten esett át
Forrás: Getty Images North America

A szörfbaleset után egy lóról is leesett Amy Schumer

A beavatkozás előtt alig egy héttel Amy Schumer leesett egy lóról, miközben fiával vett részt a foglalkozáson.

A laminektómia célja, hogy kitágítsa a gerincvelőcsatornát, és enyhítse a gerincvelőre vagy az idegekre nehezedő nyomást

Nem először néz szembe komoly egészségi kihívással

Amy Schumer 2021-ben endometriózisa miatt esett át műtéten. Elmondta, hogy legalább harminc csomót találtak a méhében, amit el kellett távolítani. A betegség a vakbelét is megtámadta, ezért azt is kivették az operáció során. Amy Schumer trichotillomániával, azaz kényszeres hajtépkedéssel is küzdött, 2022-ben elmondta, hogy fiatalabb korában annyira elhatalmasodott rajta, hogy előfordult, hogy parókát kellett hordania kopasz foltjai miatt és aggódott, hogy fia is örökölte a kényszerbetegségét

