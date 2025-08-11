Komoly gerincműtéten esett át Amy Schumer: megmutatta, hogyan tud most járni - Fotó

Amy Schumer az Instagramon jelentette be, hogy titokban gerincműtéten esett át. A színésznő egy fotót is megosztott, amelyen járókeretet használ, és elárulta, hogy a problémája egy régi, szörfözés közben szerzett sérülés következménye. „Amióta régebben szörfözés közben megsérültem, az L5-ös csigolyámmal baj lett. „Ma laminektómián estem át! Állítólag gyorsan fel fogok épülni” – írta többek között a közösségi felületen.

Amy Schumer gerincműtéten esett át

Forrás: Getty Images North America

A szörfbaleset után egy lóról is leesett Amy Schumer

A beavatkozás előtt alig egy héttel Amy Schumer leesett egy lóról, miközben fiával vett részt a foglalkozáson. „Vettem egy mély lélegzetet, és visszaültetem” − idézi a Mirror.

A laminektómia célja, hogy kitágítsa a gerincvelőcsatornát, és enyhítse a gerincvelőre vagy az idegekre nehezedő nyomást −olvasható a Mayo klinika oldalán.

Nem először néz szembe komoly egészségi kihívással

Amy Schumer 2021-ben endometriózisa miatt esett át műtéten. Elmondta, hogy legalább harminc csomót találtak a méhében, amit el kellett távolítani. A betegség a vakbelét is megtámadta, ezért azt is kivették az operáció során. Amy Schumer trichotillomániával, azaz kényszeres hajtépkedéssel is küzdött, 2022-ben elmondta, hogy fiatalabb korában annyira elhatalmasodott rajta, hogy előfordult, hogy parókát kellett hordania kopasz foltjai miatt és aggódott, hogy fia is örökölte a kényszerbetegségét.