Sorsfordító időszak előtt áll a mentális gondokkal küzdő, csontsovány Ariana Grande: új szerelem lehet a láthatáron

A 32 éves kétszeres Grammy-díjas popdíva és divatikon az elmúlt esztendőkben jelentős külső és belső átalakuláson ment keresztül. Ariana Grande színészi és zenei sikerei mellett azonban törékeny lelkiállapota és kórosnak tűnő soványsága miatt is reflektorfénybe került.

Ariana Grande változás előtt állhat

Forrás: FilmMagic/Getty Images

Mit mond Ariana Grande születési dátuma a személyiségéről?

Nézzük meg, születési dátuma alapján mit jelez a numerológia Ariana Grande sorsfeladataira, személyiségére és következő esztendőjére vonatkozóan? Ariana Grande 1993. 06. 26- án született, képletéből először a missziós számát kalkuláljuk ki : 1+9+9+3+0+6+2+6= 36 , 3+6= 9

Ariana missziós száma tehát a 9- es, ami meghatározza küldetését és életfeladatait.

Mi jellemzi a 9-es missziós számot?

A 9-es missziós szám az egyik legmagasabb rezgést hordozó szám a numerológiában, melyhez nagyon összetett küldetés kapcsolható. Nem csupán a művészetekhez, hanem a gyógyításhoz, szolgálathoz is köthető, emellett erőteljesen megjelenik benne a „magányos farkas” karaktere is. A 9-es szám magas fokú idealizmust, mély érzelmi intelligenciát és inspiráló művészi tehetséget hordoz.

Ariana nem csupán művészi alakítást nyújt, hanem üzenetet is közvetít spirituális, társadalmi és érzelmi mélységgel. Dalai, színpadi fellépései sokak szívét megérinthetik, és gyógyító erejűek lehetnek.

A 9-es sorsszámú emberek művészi kifejezésmódja gyakran melankolikus, nosztalgikus vagy emelkedett – a szépség keveredik a fájdalommal és mély belső tartalommal. A 9-esek sorsában szinte minden esetben helyet kap az altruizmus és a jótékonykodás: saját szenvedéseik, megéléseik talaján valóban fontosnak tartják a segítségnyújtást és az elesettek, nehéz helyzetben lévők támogatását.

A 9-es sorsszámhoz hihetetlen lelki mélység társítható, Ariana intuitívan és a felsőbb dimenziósíkokkal kapcsolódva alkot.

Ehhez a számhoz köthető a belső magány állapota is, ami sajnos nem a legkedvezőbb ómen az énekesnő magánéletére vonatkozóan: kialakulhatnak tartósabb párkapcsolatai, a lelke mélyén mindig hiányolni fogja a „másik felét” és az igazi, mély spirituális szövetségre épülő kapcsolódásokat.