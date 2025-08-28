Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 28., csütörtök Ágoston

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
mozi

Rajtakapva: amikor egy macska indít el hatalmas gengszterháborút New York utcáin

IMDb -
mozi Zoë Kravitz Austin Butler film
Hajdú Viktória
2025.08.28.
Egy átlagos szívességből hamar lehet életveszélyes kaland. Austin Butler baseballütőt ragad, de nem a pályán, hanem New York alvilágának legsötétebb zugában. Darren Aronofsky új filmje, a Rajtakapva egyszerre mocskos, ironikus és félelmetesen szórakoztató.

New York, 1998. A lüktető város, minden sarok mögött egy füstös bár vagy eldugott klub és természetesen a „sosem alszik” metropolisz megfáradt arca. Ebbe a közegbe csöppen Hank Thompson - Austin Butler -, aki valaha baseballtehetség volt, mára viszont inkább a pályán kívül botladozik. A régi dicsőség helyett most a söröskorsókat csapolja egy belvárosi kocsmában, és próbál láthatatlan maradni a világ szeme előtt. Több-kevesebb sikerrel. 

rajtakapva, Austin Butler
A Rajtakapva nem finomkodik. Nem egy romantikus esti mozi, hanem egy ütős, füstszagú, ironikus gengszterkaland, amelyben Austin Butler végigbotladozik a túlélés felé.
Forrás: IMBD

A Rajtakapva nem finomkodik − Austin Butler teljesen új szerepben tündököl

A sztori úgy kezdődik, hogy egy nap Austin szomszédja, a kissé szétesett Russ - Matt Smith - ártatlan kéréssel áll elő: vigyázzon Hank a macskájára, amíg ő elutazik. Macska, egy kis tej, néhány alomlapát Mi baj lehet? Nos, nagyjából minden. 

A cica ugyanis nem csak dorombolást és szőrgombócot hoz a lakásba, hanem egy kulcsot is, ami hirtelen több bandának és bérgyilkosnak válik áhított zsákmányává.

És innentől a hétköznapok megszűnnek. Hank a legkülönfélébb gengszterek, maffiózók, korrupt rendőrök és mindenféle különc bűnöző célkeresztjében találja magát. A történet kavalkádja olyan, mint egy groteszk kaleidoszkóp: Liev Schreiber és Vincent D’Onofrio játssza az ortodox zsidó testvérpárt, akik könyörtelenül hajszolják Hanket a kulcsért. Zoë Kravitz paramedikusként jelenik meg, aki egyszerre nyújt emberi támaszt és nőies erőt a történetben. Regina King egy nyomozónőként hozza a határozottságot. És ha mindez nem lenne elég, a latin zenei szupersztár, Bad Bunny is feltűnik, mert miért is ne?

Egyébként Aronofsky rendezése most más, mint amit megszoktunk tőle. A Fekete hattyú vagy a Rekviem egy álomért súlyos drámái után ez a film sokkal inkább hasonlít egy punk-komédiával kevert gengsztermesére. A rendező egy olyan New Yorkot rajzol fel, amely még a régi idők mocskát és retró hangulatát hordozza. Kocsmai neonfények, utcai telefonfülkék, a Shea-stadion árnyéka. Minden képkocka nosztalgiát áraszt a ’90-es évekből.

A film központi alakja persze Austin Butler, aki Elvis után ismét bebizonyítja, hogy nem csak egy simára fésült hollywoodi szívtipró. Hőse egyszerre esendő, kissé lúzer, mégis szívós. Egy olyan figura, akinek drukkolsz, még ha néha ordítanál is a bénázásain. 

Zoë Kravitz visszafogott eleganciát visz a vászonra, Matt Smith laza kiszámíthatatlansága pedig még a legkomorabb jelenetekbe is szúr egy kis abszurd humort.

Érdekességek a filmről:

  • A történet alapja Charlie Huston azonos című regénye, aki maga írta a forgatókönyvet is. Ez ritka együttállás, hiszen így a film szinte közvetlenül az író fejéből került vászonra.
  • A filmzene Rob Simonsen munkája, de felcsendül benne a brit poszt-punk IDLES is, akik kellő nyers erőt adnak a jelenetekhez.
  • A világpremier Puerto Ricóban zajlott, nem véletlenül: Bad Bunny, aki szintén szerepel a filmben, éppen ott adott teltházas koncertsorozatot, így a film és a zenei világ sajátos szimbiózisban indult útnak.

A Rajtakapva 2025 egyik legjobban várt filmje, és nem véletlenül: szórakoztató, izgalmas és valami új.

5 legjobb őszi sorozat és film, amitől azonnal bekuckózós hangulatba kerülsz

Mutatjuk a legjobbakat, amiktől azonnal őszi hangulatba kerülsz.

Ez 2025 leginkább várt filmje: a Rózsák háborújában csatamezővé válik az idilli házasság

Amikor Olivia Colman és Benedict Cumberbatch egy házasság romjain veszekszik, abból nem romantika lesz, hanem fekete humor – és egy rakás szétvert bútor. A héten érkezik a Rózsák háborúja új adaptációja.

Összesett stábtag, lelőtt operatőr: az Emily Párizsban nem az első, amelynek készítése során tragédia történt

Szomorú haláleset az Emily Párizsban forgatása közben, de nem ez volt az első produkció, amelynek készíése közben tragédia történt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu