Ez 2025 leginkább várt filmje: a Rózsák háborújában csatamezővé válik az idilli házasság

Ha azt hitted, hogy a házassági válság maximum annyit jelent, hogy ki viszi le a szemetet, akkor még nem láttad a Rózsák háborúja újragondolt változatát. Olivia Colman és Benedict Cumberbatch fekete komédiája arról szól, hogy a szerelem néha tényleg egy harcmező, ahol a legveszélyesebb fegyver nem is a kés, hanem egy jól célzott beszólás.
Ivy Rose (Olivia Colman) sikeres séfként dolgozik, Theo Rose (Benedict Cumberbatch) viszont elveszíti építészi munkáját. Amíg Ivy karrierje szárnyal, Theo önbizalma zuhanni kezd. A kezdetben csillogó házasság lassan mérgező macska-egér játékká válik. Minden közös emlék, tárgy vagy apró szokás újabb frontvonal a háborúban. És amikor a séf és az építész már nem tud mit építeni, csak rombolni – abból lesz az a fekete komédia, ami 2025 egyik leginkább várt filmje.
Egyébként a film az 1989-es Rózsák háborúja modern adaptációja, amelyben anno Michael Douglas és Kathleen Turner rombolták szét a házasságukat, na és a nappalit. Most azonban nem egy amerikai giccset, hanem egy brit fekete humort kapunk.
A történet ugyan Kaliforniában játszódik, de a Rózsák háborúja 2025-ös változatát Devonban, az Egyesült Királyságban forgatták. Ez persze cseppet sem szokatlan Hollywoodban. Ha valahol van egy szép tengerpart, az eladható bármilyen „kaliforniai álomként”. A forgatás 2024 nyarán indult, és a pletykák szerint a stáb minden nap azon viccelődött, hogy „ez a legangolosabb Kalifornia, amit valaha láttunk”.
A filmet 2025. augusztus 28-án mutatják be a mozikban. Az első kritikák szerint a film „szatirikus, elegáns és gonoszul szórakoztató” – mások szerint viszont túl felszínes, és a látványos harc mögött hiányzik az igazi mélység.
Szóval, ha eleged van a szirupos romkomokból, és inkább látnád, hogyan fordul a szerelem nyers gyűlöletbe, akkor a Rózsák háborúja pont neked való. Nem ígér nagy bölcsességeket a házasságról – de garantálja, hogy sírva fogsz nevetni, miközben két ember minden áron el akarja pusztítani egymást. És néha ez is elég egy moziélményhez.
