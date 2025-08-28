Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 28., csütörtök Ágoston

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
mozi

Ez 2025 leginkább várt filmje: a Rózsák háborújában csatamezővé válik az idilli házasság

Rózsák háborúja, Benedict Cumberbatch
IMDb -
mozi Rózsák háborúja Benedict Cumberbatch
Hajdú Viktória
2025.08.28.
Amikor Olivia Colman és Benedict Cumberbatch egy házasság romjain veszekszik, abból nem romantika lesz, hanem fekete humor – és egy rakás szétvert bútor. A héten érkezik a Rózsák háborúja új adaptációja.

Ha azt hitted, hogy a házassági válság maximum annyit jelent, hogy ki viszi le a szemetet, akkor még nem láttad a Rózsák háborúja újragondolt változatát. Olivia Colman és Benedict Cumberbatch fekete komédiája arról szól, hogy a szerelem néha tényleg egy harcmező, ahol a legveszélyesebb fegyver nem is a kés, hanem egy jól célzott beszólás.

Rózsák háborúja, film
A Rózsák háborúja augusztus 28-án kerül a mozikba. 
Forrás:  IMDb

Amikor a szerelem átmegy lakberendezési horrorba: itt a Rózsák háborúja

Ivy Rose (Olivia Colman) sikeres séfként dolgozik, Theo Rose (Benedict Cumberbatch) viszont elveszíti építészi munkáját. Amíg Ivy karrierje szárnyal, Theo önbizalma zuhanni kezd. A kezdetben csillogó házasság lassan mérgező macska-egér játékká válik. Minden közös emlék, tárgy vagy apró szokás újabb frontvonal a háborúban. És amikor a séf és az építész már nem tud mit építeni, csak rombolni – abból lesz az a fekete komédia, ami 2025 egyik leginkább várt filmje.

Egyébként a film az 1989-es Rózsák háborúja modern adaptációja, amelyben anno Michael Douglas és Kathleen Turner rombolták szét a házasságukat, na és a nappalit. Most azonban nem egy  amerikai giccset, hanem egy brit fekete humort kapunk.

Forgatás: Anglia, ami épp Kaliforniának adja ki magát

A történet ugyan Kaliforniában játszódik, de a Rózsák háborúja 2025-ös változatát Devonban, az Egyesült Királyságban forgatták. Ez persze cseppet sem szokatlan Hollywoodban. Ha valahol van egy szép tengerpart, az eladható bármilyen „kaliforniai álomként”. A forgatás 2024 nyarán indult, és a pletykák szerint a stáb minden nap azon viccelődött, hogy „ez a legangolosabb Kalifornia, amit valaha láttunk”.

Premier és fogadtatás

A filmet 2025. augusztus 28-án mutatják be a mozikban. Az első kritikák szerint a film „szatirikus, elegáns és gonoszul szórakoztató” – mások szerint viszont túl felszínes, és a látványos harc mögött hiányzik az igazi mélység.

Szóval, ha eleged van a szirupos romkomokból, és inkább látnád, hogyan fordul a szerelem nyers gyűlöletbe, akkor a Rózsák háborúja pont neked való. Nem ígér nagy bölcsességeket a házasságról – de garantálja, hogy sírva fogsz nevetni, miközben két ember minden áron el akarja pusztítani egymást. És néha ez is elég egy moziélményhez.

Melissa McCarthy: így lett a Szívek szállodája séfjéből a vígjátékok királynője - GALÉRIA

Melissa McCarthy karrierje a szorgalom és a tehetség igazi sikertörténete.

Jennifer Anistont évekig alázta az édesanyja – A színésznőt új szerelme segíti a traumák feldolgozásában

Jennifer Aniston újra kapcsolatban él, és a párja terapeutaként is támogatja. A 49 éves Jim Curtis hipnoterapeuta Los Angelesben praktizál, és a Jóbarátok 55 éves sztárját abban is segíti, hogy feldolgozza gyerekkora legfájdalmasabb élményeit – különösen az édesanyjával, Nancy Dow-val való feszült viszonyát.

Brad Pitt visszatér a zombiapokalipszisbe: 15 év után készül a Z világháború folytatása, nem is akárkikkel

A Z világháború folytatása nem csak a zombik miatt érdekes. Brad Pitt visszatérése is nagy durranás. De miért most? És mit hoz a film?

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu