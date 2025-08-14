„A hírnév nem valódi” – Jennifer Aniston 56 évesen elárulta, mi az igazi titka a kiegyensúlyozott élethez

Jennifer Aniston mindig is a visszafogott, mégis ellenállhatatlan eleganciát képviselte – de amit most mesél, az túlmutat a dizájnerruhákon és a fodrászatiikon-státuszon. A Vanity Fair exkluzív interjújában nemcsak a karrierjéről, hanem az egyre fontosabbá váló lelki egészségéről is mesélt. Jennifer Anniston megosztotta a titkot, hogyan maradhat valaki kiegyensúlyozott.
A színésznő az évek során megtanulta, hogyan zárja ki a zajt az életéből. Hogy eljuss Jennifer Aniston nyugalmának szentélyébe, fel kell kapaszkodnod a Los Angeles-i hegyekbe, elhaladva néhány villa mellett, amiket milliókba kerülő sövények takarnak. A kapunál biztonsági őr és rendőrautó figyel – májusban ugyanis betörtek hozzá. Az épületet A. Quincy Jones és Frederick Emmons tervezte. Krémszínű kanapék, fehér bazsarózsák, gyertyák, a Csendes-óceánig nyúló panoráma. Nincs képernyő, nincs zaj – csak a csend, amit más csak zajszűrős fülhallgatóval érhet el. „Odakint minden feszült. Itt bent… itt ne legyen feszültség” – mondja.
31 éve ismertük meg Rachel Greenként, ugyanis a Jóbarátok sztárjaként robbant be Hollywoodba. Azóta számtalan egész estés vígjátékban és drámában szerepelt, nem győzi számolni a díjait. Az utóbbi években a legérdekesebb munkája a The Morning Show, ahol executive-producerként és főszereplőként is dolgozik. A sorozatban Alex Levyt alakítja, egy reggeli hírműsor műsorvezetőjét A karakteren keresztül Jennifer saját tapasztalatait is visszakapjuk: a női sztárság nehézségeit, a magánélet nyilvánosság előtti sebezhetőségét, és azt, hogyan lehet női szövetséget kovácsolni a versengő Hollywoodban. „Akkor értettem meg, milyen fontosak a nők egymás életében."
Nem versenyezni kell, hanem támogatni a másikat – mert túl sokan próbálnak darabokra szedni minket.
Jennifer Aniston 56 éves, de arca és kisugárzása a nyugalom és az önmagára figyelés élő bizonyítéka. Haja lazán omlik vállára, szeme élénk kék, stílusa egyszerű és ikonikus: fekete felső, farmerek, flip-flop papucs, jade karkötők a szerencséért.. „A hírnév nem valódi. Nem ebből áll az életem.” Gyerekként nem is a címlapok dívái, hanem Shirley MacLaine és Mary Tyler Moore inspirálta. Ma is zavarja, ha lefotózzák a paparazzik, ezért kerüli a feltűnést. – inkább a belső világ érdekli. "Mindig is jobban érdekelt az életen túli világ. Hiszem, hogy van nálunk valami nagyobb" - mondja.
Vasárnaponként 10–15 barát és családtag vacsorázik nála, az asztalon hagyományos „Jen-N-Out” házi burgerrel marhahúsból vagy csirkéből, salátába vagy zsemlébe csomagolva készül. A desszertet a vendégek hozzák – így a minőségi idő, a közös élmények állnak a középpontban. Jason Bateman és Adam Sandler is a „választott család” tagja. „Ahogy öregszünk, egyre inkább rájövünk, hogy a minőségi idő a legfontosabb” - mondja Aniston, aki Gwyneth Paltrow-val is jó kapcsolatot ápol.
Az ő barátságuk még akkor kezdődött, amikor a Jóbarátok idején David Schwimmer A koporsóvivő című filmen dolgozott – és a két nőnek nemcsak a vörös szőnyegen, hanem a pasik terén is volt átfedése, hiszen a közös exük Brad Pitt, aki természetesen nem számít tabutémának a nők között. „Hát persze, hogy beszélünk róla! Hogyne beszélnénk? Lányok vagyunk” – legyint nevetve Jennifer.
„Ha az otthonom képes arra, hogy az idegrendszered átváltson paraszimpatikus üzemmódba, talán vállalkozást kellene indítanom. Mert Isten tudja, mennyire szükség van erre most” – mondja félig komolyan, félig mosolyogva. Majd hozzáteszi: „Szerintem szerezz be egy rózsakvarcot – feltétel nélküli szeretethez. Meg egy ametisztet. És idén, mivel a kígyó éve van… fehér jádét is. Az segít talpon maradni.” Végül önironikusan zár: „Lassan az összes spirituális módszert beépítettem, hogy legyen valami nyugi ebben a csodálatosan kaotikus szakmában – meg úgy általában a világban.”
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.