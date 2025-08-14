Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
„A hírnév nem valódi” – Jennifer Aniston 56 évesen elárulta, mi az igazi titka a kiegyensúlyozott élethez

divat, Jennifer Aniston, cipő
WireImage - Emma McIntyre
Hollywood Brad Pitt Jennifer Aniston
Pópity Balázs
2025.08.14.
A színésznő nem osztja meg az életét a TikTokon, nem jár minden este vörös szőnyeges eseményekre, és nem is vágyik ezekre. A Vanity Fair új címlapsztorijában Jennifer Aniston meglepő őszinteséggel beszél a stresszkezelésről, a magányról, és arról, hogyan lett számára a csend nemcsak menekülőút, hanem gyógyír is.

Jennifer Aniston mindig is a visszafogott, mégis ellenállhatatlan eleganciát képviselte – de amit most mesél, az túlmutat a dizájnerruhákon és a fodrászatiikon-státuszon. A Vanity Fair exkluzív interjújában nemcsak a karrierjéről, hanem az egyre fontosabbá váló lelki egészségéről is mesélt. Jennifer Anniston megosztotta a titkot, hogyan maradhat valaki kiegyensúlyozott.

Jennifer Aniston
Jennifer Aniston a Gyagyás Gyilkosság 2 premierjén
Forrás: Shutterstock

A nyugalom, amit pénzért nem lehet venni – De Jennifer Anistonnak mégis sikerült

A színésznő az évek során megtanulta, hogyan zárja ki a zajt az életéből. Hogy eljuss Jennifer Aniston nyugalmának szentélyébe, fel kell kapaszkodnod a Los Angeles-i hegyekbe, elhaladva néhány villa mellett, amiket milliókba kerülő sövények takarnak. A kapunál biztonsági őr és rendőrautó figyel – májusban ugyanis betörtek hozzá. Az épületet A. Quincy Jones és Frederick Emmons tervezte. Krémszínű kanapék, fehér bazsarózsák, gyertyák, a Csendes-óceánig nyúló panoráma. Nincs képernyő, nincs zaj – csak a csend, amit más csak zajszűrős fülhallgatóval érhet el. „Odakint minden feszült. Itt bent… itt ne legyen feszültség” – mondja.

Los Angeles, CA - *EXCLUSIVE* - General views of Jennifer Aniston’s Bel Air home after a man crashed into her front gate earlier today. *UK Clients - Pictures Containing Children Please Pixelate Face Prior To Publication*,Image: 995514066, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Pictured: Jennifer Aniston
Jennifer Aniston Los Angeles-i villája
Forrás: Profimedia

Rachelként indult, de most ő diktálja a szabályokat

31 éve ismertük meg Rachel Greenként, ugyanis a Jóbarátok sztárjaként robbant be Hollywoodba. Azóta számtalan egész estés vígjátékban és drámában szerepelt, nem győzi számolni a díjait. Az utóbbi években a legérdekesebb munkája a The Morning Show, ahol executive-producerként és főszereplőként is dolgozik. A sorozatban Alex Levyt alakítja, egy reggeli hírműsor műsorvezetőjét A karakteren keresztül Jennifer saját tapasztalatait is visszakapjuk: a női sztárság nehézségeit, a magánélet nyilvánosság előtti sebezhetőségét, és azt, hogyan lehet női szövetséget kovácsolni a versengő Hollywoodban. „Akkor értettem meg, milyen fontosak a nők egymás életében." 

Nem versenyezni kell, hanem támogatni a másikat – mert túl sokan próbálnak darabokra szedni minket.

56 év, kisimult arc, és egy flip-flopos életfilozófia

Jennifer Aniston 56 éves, de arca és kisugárzása a nyugalom és az önmagára figyelés élő bizonyítéka. Haja lazán omlik vállára, szeme élénk kék, stílusa egyszerű és ikonikus: fekete felső, farmerek, flip-flop papucs, jade karkötők a szerencséért.. „A hírnév nem valódi. Nem ebből áll az életem.” Gyerekként nem is a címlapok dívái, hanem Shirley MacLaine és Mary Tyler Moore inspirálta. Ma is zavarja, ha lefotózzák a paparazzik, ezért kerüli a feltűnést. – inkább a belső világ érdekli. "Mindig is jobban érdekelt az életen túli világ. Hiszem, hogy van nálunk valami nagyobb" - mondja.

Brad elment, maradt a burger – De a barátok örökek

Vasárnaponként 10–15 barát és családtag vacsorázik nála, az asztalon hagyományos „Jen-N-Out” házi burgerrel marhahúsból vagy csirkéből, salátába vagy zsemlébe csomagolva készül. A desszertet a vendégek hozzák – így a minőségi idő, a közös élmények állnak a középpontban. Jason Bateman és Adam Sandler is a „választott család” tagja.  „Ahogy öregszünk, egyre inkább rájövünk, hogy a minőségi idő a legfontosabb” - mondja Aniston, aki Gwyneth Paltrow-val is jó kapcsolatot ápol.

Az ő barátságuk még akkor kezdődött, amikor a Jóbarátok idején David Schwimmer A koporsóvivő című filmen dolgozott – és a két nőnek nemcsak a vörös szőnyegen, hanem a pasik terén is volt átfedése, hiszen a közös exük Brad Pitt, aki természetesen nem számít tabutémának a nők között. „Hát persze, hogy beszélünk róla! Hogyne beszélnénk? Lányok vagyunk” – legyint nevetve Jennifer.

Kristályok, káosz és egy szőke nő, aki nyugalmat árulna, ha lehetne

„Ha az otthonom képes arra, hogy az idegrendszered átváltson paraszimpatikus üzemmódba, talán vállalkozást kellene indítanom. Mert Isten tudja, mennyire szükség van erre most” – mondja félig komolyan, félig mosolyogva. Majd hozzáteszi: „Szerintem szerezz be egy rózsakvarcot – feltétel nélküli szeretethez. Meg egy ametisztet. És idén, mivel a kígyó éve van… fehér jádét is. Az segít talpon maradni.” Végül önironikusan zár: „Lassan az összes spirituális módszert beépítettem, hogy legyen valami nyugi ebben a csodálatosan kaotikus szakmában – meg úgy általában a világban.”

Megdöbbentő, mi derült ki Jennifer Anistonról — A színésznő Matthew Perry haláláról beszélt

A Vanity Fairnek adott interjút a Jóbarátok és a The Morning Show sztárja, amelyben többek között volt kollégája és barátja haláláról is beszélt. Jennifer Aniston vallomása sokakat meglephet, ahogy az is, hogy milyen szerepe volt az elhunyt színész életében.

„Most már nem fáj neki" Szívszorító dolgokat árult el Jennifer Aniston Matthew Perryről

A Jóbarátok sztárja ott volt Matthew Perry mellett a legnehezebb időszakokban is. Jennifer Aniston vallomása szerint a barátja halála végre megszabadította őt a mérhetetlen fájdalmától.

Megdöbbentő információ látott napvilátot Matthew Perry tragikus haláláról - Videó

Már két éve, hogy a legkedvesebb jóbarátunk örökre itt hagyott bennünket. Matthew Perry rejtélyes és hirtelen halála a mai napig foglalkoztatja a világot.

 

