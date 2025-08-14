„A hírnév nem valódi” – Jennifer Aniston 56 évesen elárulta, mi az igazi titka a kiegyensúlyozott élethez

Jennifer Aniston mindig is a visszafogott, mégis ellenállhatatlan eleganciát képviselte – de amit most mesél, az túlmutat a dizájnerruhákon és a fodrászatiikon-státuszon. A Vanity Fair exkluzív interjújában nemcsak a karrierjéről, hanem az egyre fontosabbá váló lelki egészségéről is mesélt. Jennifer Anniston megosztotta a titkot, hogyan maradhat valaki kiegyensúlyozott.

Jennifer Aniston a Gyagyás Gyilkosság 2 premierjén

Forrás: Shutterstock

A nyugalom, amit pénzért nem lehet venni – De Jennifer Anistonnak mégis sikerült

A színésznő az évek során megtanulta, hogyan zárja ki a zajt az életéből. Hogy eljuss Jennifer Aniston nyugalmának szentélyébe, fel kell kapaszkodnod a Los Angeles-i hegyekbe, elhaladva néhány villa mellett, amiket milliókba kerülő sövények takarnak. A kapunál biztonsági őr és rendőrautó figyel – májusban ugyanis betörtek hozzá. Az épületet A. Quincy Jones és Frederick Emmons tervezte. Krémszínű kanapék, fehér bazsarózsák, gyertyák, a Csendes-óceánig nyúló panoráma. Nincs képernyő, nincs zaj – csak a csend, amit más csak zajszűrős fülhallgatóval érhet el. „Odakint minden feszült. Itt bent… itt ne legyen feszültség” – mondja.

Jennifer Aniston Los Angeles-i villája

Forrás: Profimedia

Rachelként indult, de most ő diktálja a szabályokat

31 éve ismertük meg Rachel Greenként, ugyanis a Jóbarátok sztárjaként robbant be Hollywoodba. Azóta számtalan egész estés vígjátékban és drámában szerepelt, nem győzi számolni a díjait. Az utóbbi években a legérdekesebb munkája a The Morning Show, ahol executive-producerként és főszereplőként is dolgozik. A sorozatban Alex Levyt alakítja, egy reggeli hírműsor műsorvezetőjét A karakteren keresztül Jennifer saját tapasztalatait is visszakapjuk: a női sztárság nehézségeit, a magánélet nyilvánosság előtti sebezhetőségét, és azt, hogyan lehet női szövetséget kovácsolni a versengő Hollywoodban. „Akkor értettem meg, milyen fontosak a nők egymás életében."

Nem versenyezni kell, hanem támogatni a másikat – mert túl sokan próbálnak darabokra szedni minket.

56 év, kisimult arc, és egy flip-flopos életfilozófia

Jennifer Aniston 56 éves, de arca és kisugárzása a nyugalom és az önmagára figyelés élő bizonyítéka. Haja lazán omlik vállára, szeme élénk kék, stílusa egyszerű és ikonikus: fekete felső, farmerek, flip-flop papucs, jade karkötők a szerencséért.. „A hírnév nem valódi. Nem ebből áll az életem.” Gyerekként nem is a címlapok dívái, hanem Shirley MacLaine és Mary Tyler Moore inspirálta. Ma is zavarja, ha lefotózzák a paparazzik, ezért kerüli a feltűnést. – inkább a belső világ érdekli. "Mindig is jobban érdekelt az életen túli világ. Hiszem, hogy van nálunk valami nagyobb" - mondja.