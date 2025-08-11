Brooklyn Beckham megtörte a csendet: ezért újította meg esküvői fogadalmát Nicolával

Ahogy megírtuk, Brooklyn Beckham és Nicola Peltz augusztus 2-án, szombaton másodszor is házastársi esküt tettek egymásnak. Az ünnepség szűk körben zajlott, a részleteit nem hozták nyilvánosságra, de a párhoz közel álló forrás úgy nyilatkozott: „A szertartás célja az évek során közösen felépített élet ünneplése, és egy olyan emlék megteremtése, amely örökre velük marad.” Brooklyn most elmondta, miért érezték fontosnak hogy megerősítsék összetartozásukat.

Brooklyn Beckham és Nicola Peltz megerősítették esküvői fogadalmukat

Brooklyn Beckham a családja nélkül mondta ki újra az igent

A Peltz–Beckham házaspár három évvel az esküvőjük után döntött úgy, hogy megújítják fogadalmukat. A zártkörű szertartást állítólag Nicola édesapja, Nelson Peltz Westchester megyei, Bedfordban található birtokán rendezték meg. Bár az esemény nem volt olyan nagyszabású, mint a esküvő, az ünnepségen több „hagyományos elem” is megjelent, köztük Nicola esküvői ruhája és a vendégek előtti beszédek. A pár körülbelül 150 főt hívott meg, azonban Brooklyn családja – David és Victoria Beckham, valamint testvérei, Cruz, Romeo és Harper – nem voltak közöttük.

„Minden egyes nap megújíthatnám a fogadalmamat”

A ceremóniáról eddig kevés részlet látott napvilágot, azonban Brooklyn Beckham a People magazinnak nyilatkozott az ünnepségről. „Gyönyörű volt. Csak egy igazán szép élményre vágytunk – egy igazán kedves emlékre. Őszintén szólva, minden egyes nap megújíthatnám a fogadalmamat vele. Szerintem a legfontosabb dolog, amit valaki tehet, az az, hogy megtalálja azt a személyt, akivel az élete hátralévő részét le szeretné élni. Ez mindenképpen formálja az embert. Nagyon-nagyon aranyos és szórakoztató volt” – mondta. Brooklyn a feleségével való házasságát „egy soha véget nem érő játékos randiként” jellemezte: „Igazából nem szeretünk elmenni vacsorázni. Nem szeretünk bulizni vagy ilyesmi. Amikor együtt vagyunk, velünk van a négy kutyánk és otthon borozgatunk”– tette hozzá.