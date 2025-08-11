Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhirek Reblog
2025. aug. 11., hétfő Tiborc, Zsuzsanna

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
szerelem

Brooklyn Beckham megtörte a csendet: ezért újította meg esküvői fogadalmát Nicolával

szerelem Brooklyn Beckham Nicola Peltz
Beckhamék legidősebb fia először beszélt a titkos fogadalom-megújításról, amelyet felesége, Nicola Peltz édesapjának birtokán tartottak. A meghitt ceremónián Brooklyn Beckham egyetlen családtagja sem volt jelen.

Ahogy megírtuk, Brooklyn Beckham és Nicola Peltz augusztus 2-án, szombaton másodszor is házastársi esküt tettek egymásnak. Az ünnepség szűk körben zajlott, a részleteit nem hozták nyilvánosságra, de a párhoz közel álló forrás úgy nyilatkozott: „A szertartás célja az évek során közösen felépített élet ünneplése, és egy olyan emlék megteremtése, amely örökre velük marad.” Brooklyn most elmondta, miért érezték fontosnak hogy megerősítsék összetartozásukat.

Brooklyn Beckham és Nicola Peltz megerősítették esküvői fogadalmukat
Brooklyn Beckham és Nicola Peltz megerősítették esküvői fogadalmukat
Forrás: Dave Benett Collection

Brooklyn Beckham a családja nélkül mondta ki újra az igent

A Peltz–Beckham házaspár három évvel az esküvőjük után döntött úgy, hogy megújítják fogadalmukat. A zártkörű szertartást állítólag Nicola édesapja, Nelson Peltz Westchester megyei, Bedfordban található birtokán rendezték meg. Bár az esemény nem volt olyan nagyszabású, mint a esküvő, az ünnepségen több „hagyományos elem” is megjelent, köztük Nicola esküvői ruhája és a vendégek előtti beszédek. A pár körülbelül 150 főt hívott meg, azonban Brooklyn családja – David és Victoria Beckham, valamint testvérei, Cruz, Romeo és Harper – nem voltak közöttük. 

„Minden egyes nap megújíthatnám a fogadalmamat”

A ceremóniáról eddig kevés részlet látott napvilágot, azonban Brooklyn Beckham a People magazinnak nyilatkozott az ünnepségről. „Gyönyörű volt. Csak egy igazán szép élményre vágytunk – egy igazán kedves emlékre. Őszintén szólva, minden egyes nap megújíthatnám a fogadalmamat vele. Szerintem a legfontosabb dolog, amit valaki tehet, az az, hogy megtalálja azt a személyt, akivel az élete hátralévő részét le szeretné élni. Ez mindenképpen formálja az embert. Nagyon-nagyon aranyos és szórakoztató volt” – mondta.  Brooklyn a feleségével való házasságát „egy soha véget nem érő játékos randiként”  jellemezte: „Igazából nem szeretünk elmenni vacsorázni. Nem szeretünk bulizni vagy ilyesmi. Amikor együtt vagyunk, velünk van a négy kutyánk és otthon borozgatunk”– tette hozzá. 

Az eseménynek mélyebb üzenete is lehet

Sunaree Ko párkapcsolati szakértő és asztrológus a HELLO! magazinnak azt mondta, a megújítás mögött a családi feszültségek is állhatnak: „Amikor valaki eltávolodik a vér szerinti családjától, gyakran kétszer annyira kötődik a választott családjához. A fogadalom-megújítás ilyenkor nem annyira romantikus gesztus, inkább identitásbeli állásfoglalás.”

Szemérmetlen uralkodónők, akiknek a hálószobája kész átjáróház volt

A történelmi emlékezet olykor rózsaszín ködbe burkolja az egykori királynők és királynék életét. Három uralkodónőt az erény mintaképének tartanak, pedig az igazság ettől nagyon távol van.

Szemérmetlen uralkodónők, akiknek a hálószobája kész átjáróház volt

Hátborzongató sztárpár van kialakulóban: 40 évvel fiatalabb színésznővel kavar Johnny Depp? - Videó

Ha igazak a híresztelések, az évezred legdurvább celebrománcának lehetünk tanúi. Jenna Ortega és Johnny Depp között ugyanis több mint 40 év a korkülönbség.

Hátborzongató sztárpár van kialakulóban: 40 évvel fiatalabb színésznővel kavar Johnny Depp? - Videó

Először szólalt meg a nyilvánosság előtt Freddie Mercury lánya

Először beszél az apjával való kapcsolatáról az eltitkolt nő. Soha nem látott oldaláról ismerhetjük meg Freddie Mercuryt.

Először szólalt meg a nyilvánosság előtt Freddie Mercury lánya

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu