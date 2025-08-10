Az egyetlen étel, amit Diana hercegné SOHA nem evett meg

Közismert tény, Diana hercegnő hosszú éveken át bulímiával küzdött. A betegsége nem volt folyamatos, de mindig is nagyon figyelt arra, hogy mit eszik. Darren McGrady elmondta, voltak ételek, amelyeket csak akkor tartott otthon, ha a fiai, Vilmos és Harry hazajöttek, és olyan is volt, amit egyáltalán nem evett meg.

Diana szigorú étrendet követett

Forrás: Hulton Royals Collection

Diana étrendje teljesen más volt, mint II. Erzsébeté

Darren McGrady négy éven át, egészen 1997-ben bekövetkezett haláláig, főzött Diana hercegnének. A séf elárulta, hogy a hercegnő soha nem tartott otthon marhahúst, csak ha fiai, Vilmos és Harry herceg otthon voltak. „Sertéshúst soha nem evett. Bárányt alkalmanként, amikor vendégeket fogadott, de többnyire csirkés, halas vagy vegetáriánus ételeket fogyasztott” – nyilatkozta Darren. McGrady, aki korábban 11 évig szolgált II. Erzsébet királynő séfjeként a Buckingham-palotában, arról is beszélt, a morábbiakhoz képest mennyire más főzési stílust igényelt Diana étrendje. „Amikor neki főztem, meg kellett változtatnom a főzési stílusomat. Át kellett térnem a királynőnek főzött ételekről – a nehéz szószokról, gazdag szószokról és krémekről –, a könnyebb ételekre kiiktatva a zsírokat és a szénhidrátokat” – mondta és hozzátette, Diana nagyon szerette a paradicsommousse-t, de mindig zsírszegény változatot kért.

A fiait kényeztette

Bár Diana saját diétájában következetes volt, fiaival engedékenyebbnek bizonyult. „Ehettek csokoládét is, és ha a fiúk otthon voltak, a hercegnő el akarta kényeztetni őket. Imádták a banánfagyit, de mindennt szerettek, amiben banán volt. Szerették a grillételeket, a hamburgert, a pizzát, a spagettit húsgombóccal, a csirkét tejszínes csirkeszósszal... Bár királyi gyerekek voltak, de pont azokat szerették, amiket minden más gyerek” – idézte fel McGrady.