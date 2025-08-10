Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhirek Reblog
2025. aug. 10., vasárnap Lőrinc

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
étrend

Az egyetlen étel, amit Diana hercegné SOHA nem evett meg

étrend disznóhús Diana hercegné Vilmos herceg Harry herceg
A néhai hercegné egykori szakácsa, Darren McGrady mesélt a hercegné étkezési szokáairól. Elmondta, mit tartalmazott Diana szigorú étrendje, és azt is, miként kényeztette fiait, amikor a bentlakásos iskolából hazajöttek.

Közismert tény, Diana hercegnő hosszú éveken át bulímiával küzdött. A betegsége nem volt folyamatos, de mindig is nagyon figyelt arra, hogy mit eszik. Darren McGrady elmondta, voltak ételek, amelyeket csak akkor tartott otthon, ha a fiai, Vilmos és Harry hazajöttek, és olyan is volt, amit egyáltalán nem evett meg. 

Diana szigorú étrendet követett
Diana szigorú étrendet követett
Forrás: Hulton Royals Collection

Diana étrendje teljesen más volt, mint II. Erzsébeté 

Darren McGrady négy éven át, egészen 1997-ben bekövetkezett haláláig, főzött Diana hercegnének. A séf elárulta, hogy a hercegnő soha nem tartott otthon marhahúst, csak ha fiai, Vilmos és Harry herceg otthon voltak. „Sertéshúst soha nem evett. Bárányt alkalmanként, amikor vendégeket fogadott, de többnyire csirkés, halas vagy vegetáriánus ételeket fogyasztott” nyilatkozta Darren. McGrady, aki korábban 11 évig szolgált II. Erzsébet királynő séfjeként a Buckingham-palotában, arról is beszélt, a morábbiakhoz képest mennyire más főzési stílust igényelt Diana étrendje. „Amikor neki főztem, meg kellett változtatnom a főzési stílusomat. Át kellett térnem a királynőnek főzött ételekről – a nehéz szószokról, gazdag szószokról és krémekről –, a könnyebb ételekre kiiktatva a zsírokat és a szénhidrátokat” – mondta és hozzátette, Diana nagyon szerette a paradicsommousse-t, de mindig zsírszegény változatot kért.

A fiait kényeztette

Bár Diana saját diétájában következetes volt, fiaival engedékenyebbnek bizonyult. „Ehettek csokoládét is, és ha a fiúk otthon voltak, a hercegnő el akarta kényeztetni őket. Imádták a banánfagyit, de mindennt szerettek, amiben banán volt. Szerették a grillételeket, a hamburgert, a pizzát, a spagettit húsgombóccal, a csirkét tejszínes csirkeszósszal... Bár királyi gyerekek voltak, de pont azokat szerették, amiket minden más gyerek” – idézte fel McGrady.

Oroszlántámadás és rekonstrukciós műtétek tucatjai törték kis híján derékba karrierjét: 68 éves lett Melanie Griffith

Melanie Griffith karrierje és magánélete sem mentes a valódi drámától – elég csak a Roar forgatására gondolni.

Oroszlántámadás és rekonstrukciós műtétek tucatjai törték kis híján derékba karrierjét: 68 éves lett Melanie Griffith

Először szólalt meg a nyilvánosság előtt Freddie Mercury lánya

Először beszél az apjával való kapcsolatáról az eltitkolt nő. Soha nem látott oldaláról ismerhetjük meg Freddie Mercuryt.

Először szólalt meg a nyilvánosság előtt Freddie Mercury lánya

A kapzsiság hercegnéje: botránykönyv állítja, Sarah Ferguson úgy élt a palotában, mint egy „VIII. Henrik korabeli disznó"

Egy friss életrajzi könyv olyan dolgokat állít Sarah Fergusonról, amit elképzelni is nehéz. András herceg egykori felesége állítólag óriási lakomákat tartott, folyton költekezett, és milliós tartozásokat halmozott fel. A mű szerint a pazarlás és a pénzügyi fegyelem teljes hiánya kísérte a hercegné házasságát, úgy élt II. Erzsébet menyeként, mint egy „VII. Henrik korabeli disznó".

A kapzsiság hercegnéje: botránykönyv állítja, Sarah Ferguson úgy élt a palotában, mint egy „VIII. Henrik korabeli disznó"

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu