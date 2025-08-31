Zenei karrier tehetség nélkül? Ez az 5 énekes jó énekhang híján is hódít a toplistákon

Nem feltétlen attól lesz valaki elismert, hogy operaénekeseket megszégyenítő hangterjedelemmel és technikával énekel. Egy jó énekhang, zenei érzék, tehetség szükséges, azonban vannak világsztárok, akik ezek hiányában építettek maguknak félelmetesen sikeres zenei karriert. Róluk hoztunk egy nem túl előkelő listát.

Énekesek, akik jó énekhang, technika vagy zenei tehetség híján lettek sztárok.

1. Taylor Swift

A country stílusról popzenére nyergelt énekesnő énekhangjának frekvenciája sokak fülét bántja, éneklése még nagy jóindulattal is csak átlagosnak tekinthető. Az összképen az sem segít, hogy mozgáskultúrája egy idegrángásos teve repertoárjával vetekszik, mely koncertjein is tetten érhető. Tayor Swift zenéi sótlanok, bármiféle mondanivaló és egyéniség nélküliek, de talán épp jellegtelenségük miatt harapott rájuk a közönség.

Az pedig, hogy egy ízben a legjobb gitárosok közé is beválogatták, trollkodás kategória.

2. Nick Jonas

A Disney bábáskodása alatt alakult trióért, azaz a Jonas Brothersért tinilányok milliói rajongtak, bár zenei munkásságuk nem volt egy különösebben nagy eresztés. (Mondjuk a popzene eleve alacsonyra helyezi azt a bizonyos mércét.) A fivérek legifjabb tagja, Nick Jonas éneklési technikája is hagy kívánni valót maga után, listánkra azonban inkább gitártudása, pontosabban annak hiánya miatt került fel. Ugyan nem kell feltétlen gitárvirtuóznak lenni, hogy élvezhető koncertet adjunk, ellenben nem árt reálisan felmérni a képességeinket. Épp egy díjátadón lépett fel a banda, amikor Nick egy olyan kínos gitárszólót tolt le, hogy abba még az erősítő is belepirult.

3. Ashlee Simpson

Oka volt annak, hogy Jessica Simpson kishúga nem tudott kilépni nővér árnyékából: rossz énekes volt. Nyers énekhang, csúszkáló hangszínek, elharapott szövegek borzolták az emberek hallójáratait. Az egyik hangot élesen kiénekli, míg a másik laposan szól, mely komoly vokális tecnikai hiányosságra vall.

Énekei karrierjének alkonyát playback botránya csak siettette, de nem az okozta.

4. Justin Bieber

Amikor kiskamaszként felfedezték, sokan már akkor idegzsábát kaptak fejhangjától, de a helyzet akkor sem sokat javult, amikor beütött a mutálás. Közömbös éneklés, autotune-tenger, semmitmondó, igénytelen dalszövegek szegélyezik zenei pályáját, mintha az évek alatt visszafejlődött volna, egyedül az egója hág magasra. Előkelő helyet vívott ki magának a tehetségtelen énekesek közt.