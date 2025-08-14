Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 14., csütörtök

Hiába könyörgött zokogva Kim Kardashian, Kanye Westet nem tudta megmenteni

Life.hu
2025.08.14.
Szerdán mutatták be Kanye West új, In Whose Name? (Kinek a nevében?) című dokumentumfilmjének az előzetesét, amelyben egy beszélgetés látható közte és volt felesége, Kim Kardashian között, aki sírva próbálja észhez téríteni exét.

A körülbelül egy perces trailer azzal kezdődik, hogy Kanye West egy sajátmárkás cipőkből kialakított körben sétál, feltehetően a 2019-es Forbes címlapfotózásán készült felvételen. A rapper hangja hallható a háttérben: „Már öt hónapja nem szedem a gyógyszereimet.”  A forgatások 6 éven át tartottak, amelyek kezdetén Kim Kardashian még a rapper felesége volt.

Kanye West and Kim Kardashian stroll through rue Darboy in the 11th district near Belleville as they shop on May 21, 2014 in Paris. The celebrity pair is expected to be tying the knot this weekend, fuelling speculation about the wedding's location. Florence's La Nazione daily reported that they would have a marriage ceremony in France early on May 24, before travelling to Italy for the party. AFP PHOTO / KENZO TRIBOUILLARD (Photo by KENZO TRIBOUILLARD / AFP)
Kim Kardashian és Kanye West még házasok voltak, amikor a 6 éven át tartó forgatás elkezdődött
Forrás: AFP

Kim Kardashian és Kanye West még házasok voltak, amikor elkezdték fogatni a dokut

A videó ezután egy klipre vált, amelyen West bezárja a Kim Kardashian nevével jelölt ajtót, Kim pedig zokogva mondja: „Néhány évvel ezelőtt még nem volt ilyen a személyiséged”.

Az egyik jelenetben, amelyben West és legidősebb lánya, North egy jármű hátsó ülésén utaznak, West dühösen azt mondja: „Soha ne mondd nekem, hogy egy nap úgy ébredek, hogy semmim sem lesz.”

A kamera ezután Kim Kardashianra vált, aki azt mondja: „Erről később beszélhetünk, de...”, mire West félbeszakítja, és azt mondja: „Nincs semmiféle de!”

West a trailer egy másik részében azt mondja: „Inkább meghalnék, mint gyógyszert szedjek. Vagy ők tesznek tönkre engem, vagy én teszem tönkre őket” — mondja, és hozzáteszi: „Elveszik tőlem a másképp gondolkodás képességét”.

A trailer azzal zárul, hogy West azt mondja: „Tudod, mi a legjobb abban, ha művész vagy és bipoláris? Bármit is teszel vagy mondasz, az művészet”.

A Deadline szerint a dokumentumfilmben Nico Ballesteros rendező hat éven át forgatott felvételei láthatók. A film szeptember 19-én kerül mozikba.

 

