Hiába könyörgött zokogva Kim Kardashian, Kanye Westet nem tudta megmenteni

A körülbelül egy perces trailer azzal kezdődik, hogy Kanye West egy sajátmárkás cipőkből kialakított körben sétál, feltehetően a 2019-es Forbes címlapfotózásán készült felvételen. A rapper hangja hallható a háttérben: „Már öt hónapja nem szedem a gyógyszereimet.” A forgatások 6 éven át tartottak, amelyek kezdetén Kim Kardashian még a rapper felesége volt.

Forrás: AFP

A videó ezután egy klipre vált, amelyen West bezárja a Kim Kardashian nevével jelölt ajtót, Kim pedig zokogva mondja: „Néhány évvel ezelőtt még nem volt ilyen a személyiséged”.

Az egyik jelenetben, amelyben West és legidősebb lánya, North egy jármű hátsó ülésén utaznak, West dühösen azt mondja: „Soha ne mondd nekem, hogy egy nap úgy ébredek, hogy semmim sem lesz.”

A kamera ezután Kim Kardashianra vált, aki azt mondja: „Erről később beszélhetünk, de...”, mire West félbeszakítja, és azt mondja: „Nincs semmiféle de!”

West a trailer egy másik részében azt mondja: „Inkább meghalnék, mint gyógyszert szedjek. Vagy ők tesznek tönkre engem, vagy én teszem tönkre őket” — mondja, és hozzáteszi: „Elveszik tőlem a másképp gondolkodás képességét”.

A trailer azzal zárul, hogy West azt mondja: „Tudod, mi a legjobb abban, ha művész vagy és bipoláris? Bármit is teszel vagy mondasz, az művészet”.

A Deadline szerint a dokumentumfilmben Nico Ballesteros rendező hat éven át forgatott felvételei láthatók. A film szeptember 19-én kerül mozikba.