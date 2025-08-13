Frankenstein: minden, amit tudnod kell Guillermo del Toro új filmfeldolgozásáról

Mary Shelley Frankensteinje nem csupán a horrorfilmek egyik alapköve, hanem a modern sci-fi egyik alapköve – ráadásul egy tizenéves lány írta több mint 200 éve. Nem csoda, hogy Guillermo del Toro évtizedek óta szemezgetett vele, mint egy régóta vágyott titkos szerelemmel. A mexikói rendező már a 90-es években arról álmodozott, hogy saját verzióban meséli újra a „modern Prométheusz” történetét, és most végre eljött a pillanat: érkezik a Frankenstein 2025 őszén.
Mary Shelley Frankenstein című regényének első verziója 1816-ban született, amikor Mary, férje Percy Shelley és Lord Byron a Genfi-tó környékén töltötték a nyarat egy hideg, esős „nyár nélküli évben”. Egy rémtörténetíró verseny során Maryt megihlette egy álom, amelyben egy teremtmény mellett álló fiatal tudós jelent meg. A mű a modern Prométheusz legendáját dolgozza fel, amelyben Victor Frankenstein életre kelt egy teremtményt, ám az a társadalom elutasítása miatt szenved, majd bosszút áll. A regény mélyen vizsgálja a tudomány, az erkölcs és az emberi felelősség kérdéseit, valamint a teremtő és teremtménye közötti kapcsolat komplexitását. Bár kezdetben vegyes fogadtatásban részesült, mára a klasszikus irodalom egyik alapművévé vált, számos adaptáció és értelmezés forrása. Mary Shelley mindössze 19 éves volt a mű megírásakor, amely nemcsak rémtörténet, hanem mély lélektani dráma is.
„Miféle teremtmény ez? Miféle ördög alkotta?” – suttogják az új Frankenstein előzetesében, amelytől a horrorfilmek rajongóinak gyomra összerándul. A kamera persze nem árulja el, milyen arc bújik meg a rideg „teremtmény” szó mögött. Csak érezzük a jelenlétét. Egy árny, egy nyugtalanító sziluett, aki jégtáblán lépked, háttérben a naplemente vörösében fürdő égbolttal. Majd meglátjuk a félőrült és átfagyott Victor Frankensteint (Oscar Isaac), aki dermedt rémületében csak ennyit képes kinyögni: „Én tettem.” Igen, Victor az az ördög, aki mindezt életre hívta.
Aki ismeri Mary Shelley halhatatlan regényét, vagy emlékszik Kenneth Branagh – ma már kissé porosodó – 1994-es adaptációjára, annak már ettől a nyitánytól is végigfut a hideg a hátán. Ezt a történetet filmek, sorozatok, rajzfilmek és más művészeti ág is számtalanszor feldolgozta. De az, már ebből a pár perces előzetesből is egyértelmű, hogy Guillermo del Toro nem egyszerűen újraforgatja a sztorit, hanem visszatér Shelley eredeti, könyörtelen keretezéséhez. A történet nagy része visszaemlékezésekben bontakozik ki, miközben Victor Frankenstein az utolsó erejével, lázban égve, éhezve és kimerülten vall az életéről – és arról a teremtményről, akit évek óta üldöz. Mindig csak északra.
Mary Shelley könyvében Victor megszállottsága és hataloméhsége rádöbbenti az Északi-sark jegébe szorult hajókapitányát, milyen veszélyes is lehet a féktelen ambíció. Főleg akkor, amikor szemtől szembe találkozik a szörnnyel, aki végül Victor holttestét gyászolva igazolja be a hallottakat. Ez a tragikus kettősség – teremtő és teremtmény – Guillermo del Toro kezében még inkább drámai erőt kaphat.
A Frankenstein 2025 őszén nem csupán egy lesz a netflixes horrorfilmek palettáján, már csak azért sem, mert a szereposztása egészen rendkívüli. A címszereplőt játszó Oscar Isaac mellett ott a mindig titokzatos Mia Goth és a zseniális Christoph Waltz is, így nem csoda, hogy a horrorfilmek rajongói már tűkön ülve várják a premiert. Ráadásul az az elképesztően jóképű Jacob Elordi játssza a szörnyet, akit elsősorban az Eufória sorozatból ismerhetünk. Sajnos eddig belőle nem sokat láthattunk. Talán nem is egy néma, agyatlan bestia lesz, hanem egy gondolkodó, filozofikus démon, ahogy azt Mary Shelley eredetileg megálmodta.
Végül a nagy kérdés: ki a valódi szörnyeteg? Az, aki életet ad, majd magára hagy, vagy az, akit a magány, a gyűlölet és a kétségbeesés alakít át bosszúállóvá? A Frankenstein 2025-ben talán választ ad erre – vagy még több dilemmát ébreszt bennünk. Egy biztos: Guillermo del Toro legújabb filmje hideg, sötét és felejthetetlen utazás lesz.
