Frankenstein: minden, amit tudnod kell Guillermo del Toro új filmfeldolgozásáról

Mary Shelley Frankensteinje nem csupán a horrorfilmek egyik alapköve, hanem a modern sci-fi egyik alapköve – ráadásul egy tizenéves lány írta több mint 200 éve. Nem csoda, hogy Guillermo del Toro évtizedek óta szemezgetett vele, mint egy régóta vágyott titkos szerelemmel. A mexikói rendező már a 90-es években arról álmodozott, hogy saját verzióban meséli újra a „modern Prométheusz” történetét, és most végre eljött a pillanat: érkezik a Frankenstein 2025 őszén.

A Frankenstein 2025-ös filmfeldolgozásában nem lesz panasz a megdöbbentő képi világra.

Forrás: IMDb

Egy esős nyár és egy látomás keltette életre Frankenstein szörnyét

Mary Shelley Frankenstein című regényének első verziója 1816-ban született, amikor Mary, férje Percy Shelley és Lord Byron a Genfi-tó környékén töltötték a nyarat egy hideg, esős „nyár nélküli évben”. Egy rémtörténetíró verseny során Maryt megihlette egy álom, amelyben egy teremtmény mellett álló fiatal tudós jelent meg. A mű a modern Prométheusz legendáját dolgozza fel, amelyben Victor Frankenstein életre kelt egy teremtményt, ám az a társadalom elutasítása miatt szenved, majd bosszút áll. A regény mélyen vizsgálja a tudomány, az erkölcs és az emberi felelősség kérdéseit, valamint a teremtő és teremtménye közötti kapcsolat komplexitását. Bár kezdetben vegyes fogadtatásban részesült, mára a klasszikus irodalom egyik alapművévé vált, számos adaptáció és értelmezés forrása. Mary Shelley mindössze 19 éves volt a mű megírásakor, amely nemcsak rémtörténet, hanem mély lélektani dráma is.

Egy örök klasszikus új köntösben: Frankenstein 2025-ben

„Miféle teremtmény ez? Miféle ördög alkotta?” – suttogják az új Frankenstein előzetesében, amelytől a horrorfilmek rajongóinak gyomra összerándul. A kamera persze nem árulja el, milyen arc bújik meg a rideg „teremtmény” szó mögött. Csak érezzük a jelenlétét. Egy árny, egy nyugtalanító sziluett, aki jégtáblán lépked, háttérben a naplemente vörösében fürdő égbolttal. Majd meglátjuk a félőrült és átfagyott Victor Frankensteint (Oscar Isaac), aki dermedt rémületében csak ennyit képes kinyögni: „Én tettem.” Igen, Victor az az ördög, aki mindezt életre hívta.