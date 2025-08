Férfigórcső alatt a csajos klasszikus – Ennyire lehet pasis Az ördög Pradát visel című film

Az ördög Pradát visel című film jövőre lesz 20 éves, és ebből az alkalomból folytatódni fog az a történet, ami két évtizedig nekem, e cikk írójának és feltehetően sok férfitársamnak teljesen kimaradt az életéből. Így bevallom, nem értettem, mire ez a "hisztérikus" öröm a második rész miatt; ahogyan pislogva néztem azt is, ahogyan ömlenek a sajtóban a titkos részletek a forgatások kapcsán. Ezek után döntöttem úgy: többé ne érhesse szó a ház elejét, bepótolom a sokak számára klasszikusnak számító alkotást, és talán segíthetek is abban, hogy a pároddal együtt tudd megnézni a folytatást.

Az ördög Pradát visel Anne Hathaway számára sok fogyást és hízást, és magánéleti problémákat is jelentett.

Minden kezdet nehéz

A férfiak többsége lehetőség szerint kerüli a „csajos” filmeket, kizárólag a párjuk tudja őket rávenni, hogy megnézzenek egy olyan vígjátékot, ami első blikkre úgy érződik teljes mértékben a nőknek szól. Általában ilyenkor csak a különféle megegyezéses trükkök működnek, mint például: „jó ezt megnézem veled, de te is eljössz velem a meccsre." Ahogy maga ez a film, állítólag anno a színészek és a stáb számára is egy nagy kihívás volt, úgy én is félve veselkedtem neki a 2006-os komédiának, amiben nem volt segítségemre az sem, hogy Meryl Streep és Anne Hathaway sem tartozik a kedvenc színészeim közé, és az első pár másodperc a New York-i nők reggeli készülődésével ismét elgondolkodtatott, hogy érdemes-e folytatni a kísérletet, de a fülemben csengett egy szintén filmmániás jó barátom mondata: „tetszeni fog neked, nem olyan film..."

Az ördög Pradában nem néz ki rosszul

A film folytatásával egyre inkább rájössz, ez akár rólad is szólhat, még ha férfi vagy akkor is. A pasik logikát, értelmet keresnek a sztoriban, ha más férfias elemet nem kapnak. Én is így álltam neki, és meglepődtem. Az Anne Hathaway által játszott karakter Andy Sachs ugyanúgy ódzkodott a divat világától, mint feltehetően sok férfi. Az is felcsigázó lehet pasiként, hogy a sztori egy igaz történeten alapuló könyv alapján készült – az mindig egy plusz pont. A Meryl Streep által játszott Miranda Priestley névvel ellátott "gonosz" és rideg főnök karakterétől pedig tényleg a hideg futkos a hátadon a valóságban, és tutira több álmatlan éjszakát okozna, mint Freddy Krueger.