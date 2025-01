16 év házasság után válik Jessica Alba és Cash Warren

Jessica Alba és férje, Cash Warren 2004-ben találkoztak először Vancouverben, a Fantasztikus négyes című szuperhősfilm forgatásán. A színésznő Sue Stormot alakította, Warren pedig rendezőasszisztensként dolgozott. 2008. május 19-én házasodtak össze, és három közös gyermekük van: két lányuk, a 16 éves Honor és a 13 éves Haven, valamint egy fiuk, a 7 éves Hayes.

Jessica Alba és Cash Warren január elején még együtt ünnepeltél fiuk 7. születésnapját

A pár január elején még együtt ünnepelte Hayes fiuk 7. születésnapját. De szilveszterkor Alba egy rejtélyes üzenetben azt írta, hogy 2024 „tele volt kapcsolatokkal, fejlődéssel, kalandokkal, nevetéssel, békével, testvériséggel, átalakulással, újjászületéssel, örömmel és rengeteg szeretettel”.

Jessica Alba sok feladatot vállal, sokszor hagyja magára a férjét

A Honest Company alapítója 2021 szeptemberében beszélt üzleti birodalmának felépítéséről, a szülői szerepvállalásról és a Warrennel kötött házasságáról. Akkor azt mondta, hogy mindketten elmondják egymásnak az egyéni igényeiket, hogy a kapcsolatukat előtérbe helyezzék.

„Különböző időszakokban különböző dolgokra volt szükségünk. Az idő tájt, amikor a gyerekeim születtek, az volt a helyzet, hogy heti egyszer randevúztunk, szükségem volt egy estére. Ő pedig azt mondta: szükségem van arra, hogy hétvégén is jelen legyél, és ne dolgozz” — mondta az interjúban, és elmagyarázta, hogy gyakran kibeszélték, hogy éppen mi történik, hogy megelőzzék, hogy a dolog eljusson oda, ahonnan nincs visszaút.

„Nem hiszem, hogy van bármilyen titkunk” — tette hozzá Alba. „Csak figyelünk egymásra.”

2021 júliusában Alba őszintén beszélt a szülői feladatok és a házassága közötti zsonglőrködésről egy beszélgetésben Katherine Schwarzenegger Pratt Before, During & After Baby című Instagram-sorozatában.

„Azt hiszem, hogy valószínűleg ő húzza a rövidebbet. És nem is ő, inkább azt mondanám, hogy mi. Amikor találkozom vele és időt töltök vele, és igazán élvezzük egymást, az egy MI dolog, és ez engem is táplál. Nehéz. Lehetetlen” — mondta akkor, és azt is hozzátette: „Ez egy életút, és ha mindketten minden nap úgy döntötök, hogy megcsináljátok, akkor működni fog, függetlenül a drámától, függetlenül attól, hogy mi történik”.