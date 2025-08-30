57 évesen is ragyog a Micsoda nő! sztárja: Julia Roberts egy vad thrillerrel tér vissza a vászonra

A Micsoda nő! legendás színésznője nemcsak a filmvásznon, hanem a szépségiparban is igazi sztár. Julia Roberts új reklámja olyan, mintha az idő csak kedveskedne neki: 57 évesen is ragyogóan vonzó, elegáns, és minden porcikájában hiteles. Nem véletlen, hogy az új parfümkampányban ő képviseli a márkát – hiszen a szépségipar régóta elismeri, hogy egy ilyen sztár arca örök érték. Az Oscar-díjas Damien Chazelle rendezésében készült reklámfilm művészien hozza el a parfüm világát, miközben Julia Roberts varázsa magával ragad mindenkit.

14 év alatt szinte semmit se változott, Julia Roberts új reklámja is épp olyan üdén mutatja a színésznőt.

Forrás: WireImage

Julia Roberts új reklámja: a hollywoodi ikon visszatérése

Ha azt gondoltad, hogy a Kaliforniai álom (La La Land) rendezője nem tud meglepetést okozni, akkor ideje újra gondolni. Damien Chazelle, akit Oscar-díjával a világ legjobb filmesei között tartanak számon, most Julia Roberts színészi tehetségével kiegészülve alkotott egy olyan reklámot, amely nemcsak a parfümöt hirdeti, hanem egy életérzést is megjelenít. A reklámfilmben a színésznő minden megmozdulása a szépségipar legfinomabb művészetét képviseli, miközben a néző elmerül a történetben és a parfüm világában.

Julia Roberts hamarosan új filmjével hódítja meg a mozikat

Julia Roberts új reklámja ismét bebizonyítja: 57 évesen is lehet valaki az egyik legszebb, leghitelesebb és leginspirálóbb sztár. A színésznő nemcsak a parfümkampányban ragyog. Nemrég erősítették meg a hírt, hogy megkezdődtek a 90-es évek egyik legjobb romantikus vígjátékának, az Álljon meg a nászmenet! második részének munkálatai, amelyben nagy valószínűséggel Julia Roberts-et is viszontláthatjuk. Ám előtte a színésznő az Amazon MGM új pszichológiai thrillerében, a Vadászat után (After the Hunt) című filmben bizonyítja sokoldalúságát. A filmben a színésznő - nem mellékesen tőle szokatlan hajszínnel - egy egyetemi professzort alakít, akinek élete teljesen felborul, amikor egy tanítványa szexuális zaklatással vádolja meg egyik kollégáját, és közben sötét titkok kerülnek felszínre a professzor múltjából. Az alkotás a #MeToo mozgalom komplex kérdéseit tárgyalja, miközben feszült és érzelmes drámát kínál a nézőknek. Ez a szerep remek esélyt ad Julia Roberts-nek, hogy ismét megmutassa, miért tartják a hollywoodi ikonok egyik legnagyobb alakjának, miközben friss és aktuális témákat dolgoz fel a filmvásznon.