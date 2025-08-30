Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 30., szombat Rózsa

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
parfüm

57 évesen is ragyog a Micsoda nő! sztárja: Julia Roberts egy vad thrillerrel tér vissza a vászonra

a színésznő, Julia Roberts új reklámja
WireImage - Marc Piasecki
parfüm Julia Roberts film reklám
Life
2025.08.30.
Az egyik legmeghatározóbb hollywoodi ikon ismét meghódította a szépségipart. Julia Roberts új reklámja egy elegáns és időtlen parfümkampány részeként ragyog, miközben hamarosan moziba kerül legújabb filmje, egy szexuális zaklatással foglalkozó thriller.

A Micsoda nő! legendás színésznője nemcsak a filmvásznon, hanem a szépségiparban is igazi sztár. Julia Roberts új reklámja olyan, mintha az idő csak kedveskedne neki: 57 évesen is ragyogóan vonzó, elegáns, és minden porcikájában hiteles. Nem véletlen, hogy az új parfümkampányban ő képviseli a márkát – hiszen a szépségipar régóta elismeri, hogy egy ilyen sztár arca örök érték. Az Oscar-díjas Damien Chazelle rendezésében készült reklámfilm művészien hozza el a parfüm világát, miközben Julia Roberts varázsa magával ragad mindenkit.

a színésznő, Julia Roberts új reklámja
14 év alatt szinte semmit se változott, Julia Roberts új reklámja is épp olyan üdén mutatja a színésznőt. 
Forrás: WireImage

Julia Roberts új reklámja: a hollywoodi ikon visszatérése

Ha azt gondoltad, hogy a Kaliforniai álom (La La Land) rendezője nem tud meglepetést okozni, akkor ideje újra gondolni. Damien Chazelle, akit Oscar-díjával a világ legjobb filmesei között tartanak számon, most Julia Roberts színészi tehetségével kiegészülve alkotott egy olyan reklámot, amely nemcsak a parfümöt hirdeti, hanem egy életérzést is megjelenít. A reklámfilmben a színésznő minden megmozdulása a szépségipar legfinomabb művészetét képviseli, miközben a néző elmerül a történetben és a parfüm világában.

Julia Roberts hamarosan új filmjével hódítja meg a mozikat

Julia Roberts új reklámja ismét bebizonyítja: 57 évesen is lehet valaki az egyik legszebb, leghitelesebb és leginspirálóbb sztár. A színésznő nemcsak a parfümkampányban ragyog. Nemrég erősítették meg a hírt, hogy megkezdődtek a 90-es évek egyik legjobb romantikus vígjátékának, az Álljon meg a nászmenet! második részének munkálatai, amelyben nagy valószínűséggel Julia Roberts-et is viszontláthatjuk. Ám előtte a színésznő az Amazon MGM új pszichológiai thrillerében, a Vadászat után (After the Hunt) című filmben bizonyítja sokoldalúságát. A filmben a színésznő - nem mellékesen tőle szokatlan hajszínnel - egy egyetemi professzort alakít, akinek élete teljesen felborul, amikor egy tanítványa szexuális zaklatással vádolja meg egyik kollégáját, és közben sötét titkok kerülnek felszínre a professzor múltjából. Az alkotás a #MeToo mozgalom komplex kérdéseit tárgyalja, miközben feszült és érzelmes drámát kínál a nézőknek. Ez a szerep remek esélyt ad Julia Roberts-nek, hogy ismét megmutassa, miért tartják a hollywoodi ikonok egyik legnagyobb alakjának, miközben friss és aktuális témákat dolgoz fel a filmvásznon.

A Vadászat után (After the Hunt) premierjét a 63. New York-i Filmfesztiválon tartják, majd október 10-én Los Angelesben is bemutatják, ahol minden bizonnyal nagy érdeklődés övezi majd a filmet. A művet a rendkívül tehetséges Luca Guadagnino rendezte, akinek neve már önmagában garancia az egyedi látásmódra és magas művészi színvonalra. A produkcióban Andrew Garfield és Ayo Edebiri is szerepelnek, akik kiváló alakításukkal gazdagítják a történet mélységeit és a pszichológiai dráma hangulatát. A Vadászat után (After the Hunt) izgalmas állomásnak tűnik Julia Roberts lenyűgöző karrierjében, amit mi biztosan meg fogunk nézni. A színésznő legújabb filmje várhatóan október 16-án érkezik a magyar mozikba.

Ritka fotón mutatta meg három gyermekét Julia Roberts: csak az egyikük hasonlít a színésznőre

Egy hétvégi Instagram-posztban tette közzé Danny Moder azt a különleges fényképet, amelyen Julia Roberts három gyermekével együtt látható. A rajongók azonnal kiszúrták: csak a legkisebb fiú, Henry örökölte édesanyja vonásait.

A 35 éves Micsoda nő! mentette meg a romantikus vígjátékokat - Ez volt a titka

Hogyan lett egy elsőre képtelennek tűnő történet minden idők egyik legnépszerűbb filmje? És vajon miért imádjuk még ma is?

Kvíz - Tudod, hány évesek valójában ezek a hírességek? Teszteld

Attól, hogy az életkor változik, az ember még simán lehet elbűvölő és karizmatikus.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu