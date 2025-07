Julia Roberts teljesen átalakult: új hajszínnel hódít, amit mindenki le akar majd utánozni

A legendás Julia Roberts újra a reflektorfényben! Ezúttal nemcsak egy új filmben tér vissza, hanem egy teljesen új megjelenéssel is meglepi a rajongóit. A vöröses, hullámos hajkoronáját vajszőke lobra cserélte – és nem is akármiért. Az Oscar-díjas színésznőt Luca Guadagnino rendező kérte fel legújabb thrillerjének főszerepére. Nézd meg, hogyan alakult át Julia az új szerepéhez!

Julia Roberts új hajstílusa

Forrás: YouTube / Amazon MGM Studios

Minden szem Julia Roberts új frizuráján – És a titokzatos szerepén

Az After The Hunt címet viselő film egy sötét tónusú thriller-krimi lesz, amelyben Julia Roberts egy komplex és izgalmas karakter bőrébe bújik. Bár a cselekményről egyelőre keveset tudni, az előzetesből már kiderült, hogy a film vizuálisan is lenyűgöző lesz – ahogyan Julia átalakulása is. Az új frizurája, a vajszőke lob már most felrobbantotta az internetet, és nem kizárt, hogy ez lesz a 2025-ös év legtrendibb hajviselete.

A vajszőke lob lesz az új trend

Julia Roberts frizuraváltása két népszerű trendet is ötvöz. Az egyik a lob – azaz a hosszabb bob –, amely már egy ideje hódít a sztárvilágban, és most új lendületet kapott. A másik a vajszőke árnyalat, ami 2025 egyik legmeghatározóbb színe – nemcsak a hajakban, de a ruhákban, sminkekben és még a manikűrtrendekben is.

Julia Roberts Wimbledon

Forrás: WireImage

Amikor az örök barna díva, Bella Hadid szőke tincsekkel jelent meg a cannes-i filmfesztiválon, már lehetett sejteni, hogy ez az év a szőkéké lesz. Julia pedig már 2024 nyarán, a wimbledoni tenisztorna közönségében is megvillantotta új hajszínét, bár akkor még senki sem sejtette, hogy ez nem csupán egy divatos váltás, hanem egy új filmes karakter születésének előfutára.