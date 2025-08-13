Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhirek Reblog
Meghan Markle próbálja megvesztegetni a Kardashianeket?

Getty Images North America - Unique Nicole
Kris Jenner Meghan Markle Kardashian család
Hajdú Viktória
2025.08.13.
Bor, virág, méz és egy csipetnyi királyi báj. Meghan Markle új módszert talált a Kardashianok megnyerésére.

Borral békét kötni? Vagy inkább figyelmet vásárolni? Meghan Markle nem bízott semmit a véletlenre. 

Meghan Markle
Meghan Markle kiküldte a "szeretet csomagjait". 
Forrás: Getty Images North America

Meghan Markle kilőtte a celeb hálóját

Khloé Kardashian egy pompás „As ever” PR-csomagot kapott, tele roséval, virággal, mézzel és friss zöldségekkel. Instagram-sztoriban mutatta meg a kosarat, Meghan pedig gyorsan reagált is rá – „Hey hey, all my girls with a K” – szívecskékkel fűszerezve.

A történet itt még nem állt meg. Kris Jenner is kapott egy gondosan összeállított borcsomagot, benne három üveg 2024-es Napa Valley Roséval. A momager természetesen nem maradt adós, sztoriban köszönte meg Meghannek.

Meghan Markle PR csomaga a Kardashian mamának. 
Forrás: Instagram/krisjenner

Hogy ez most baráti gesztus vagy zseniális marketing, azt csak Meghan tudja. Egy biztos: ha borral kopogtatsz a Kardashianok ajtaján, számíthatsz rá, hogy tárt karokkal várnak. És Meghan pontosan tudta ezt. A köszönő posztok eléréséről meg ne is beszéljünk. 
 

Retteg a királyi család — Károly király inasa elárulta, mi a Harryvel kapcsolatos legnagyobb félelmük

Grant Harrold királyi komornyik szerint Harry herceg és Meghan Markle valószínűleg a korábbinál óvatosabbak lesznek az új Netflix-megjelenéseikben, nehogy még több felfordulást okozzanak, de van egy dolog, amitől a királyi család mégis retteg.

Retteg a királyi család — Károly király inasa elárulta, mi a Harryvel kapcsolatos legnagyobb félelmük

Egy A listás sztár kitálalt: ilyen egy településen élni Harryvel és Meghannel

Rob Lowe, Montecito régi lakója, nyíltan beszélt arról, milyen változásokat hozott a brit hercegi pár beköltözése a csendes kaliforniai városba. Harry és Meghan megjelenésével már semmi nem ugyanolyan, mint előtte.

Egy A listás sztár kitálalt: ilyen egy településen élni Harryvel és Meghannel

Meghan Markle újra kínos helyzetbe hozta Harryt

A Bob Marley-film premierjén olyan pillanatokat láthattunk Meghan Markle-tól, amiktől tényleg zavarba jövünk. Harry pedig kétségbeesetten próbálta menteni a helyzetet, ez a történet nem csak a királyi családnak okoz kellemetlen perceket.

Meghan Markle újra kínos helyzetbe hozta Harryt

 

