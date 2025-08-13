Meghan Markle próbálja megvesztegetni a Kardashianeket?

Borral békét kötni? Vagy inkább figyelmet vásárolni? Meghan Markle nem bízott semmit a véletlenre.
Khloé Kardashian egy pompás „As ever” PR-csomagot kapott, tele roséval, virággal, mézzel és friss zöldségekkel. Instagram-sztoriban mutatta meg a kosarat, Meghan pedig gyorsan reagált is rá – „Hey hey, all my girls with a K” – szívecskékkel fűszerezve.
A történet itt még nem állt meg. Kris Jenner is kapott egy gondosan összeállított borcsomagot, benne három üveg 2024-es Napa Valley Roséval. A momager természetesen nem maradt adós, sztoriban köszönte meg Meghannek.
Hogy ez most baráti gesztus vagy zseniális marketing, azt csak Meghan tudja. Egy biztos: ha borral kopogtatsz a Kardashianok ajtaján, számíthatsz rá, hogy tárt karokkal várnak. És Meghan pontosan tudta ezt. A köszönő posztok eléréséről meg ne is beszéljünk.
