Sokat várnak az új Mortal Kombat-filmtől – Itt van a magyar előzetes

2025.08.11.
Egy napja érkezett meg az új Mortal Kombat magyar előzetese. Az alkotók állítólag nagyon sokat tanultak a négy éve megjelent első Mortal Kombat hibáiból, elsősorban a rajongók visszajelzéséből. Új karaktereket mutatnak be, amitől az eddigi legütősebb hatást várják.

A Mortal Kombat első része 2021-ben bár látványos volt, de nem ütött akkorát, mint a filmbéli harcosok, és nagy csalódást okozott a videójáték rajongóinak. Az alkotók szerint ez a film viszont egy ütős mozi lesz, azt gondolják, ezt mutatja az is, hogy a hivatalos angol előzetest több mint 11 millióan nézték meg két hét alatt. 

Mortal Kombat, a legnehezebb film

„Játékból jót vagy semmit.” Ezt szokták mondani a gamerek, ha film készül valamelyik kedvenc történetükből, de ezen az alkotói terhen túl a film producere Todd Garner szerint a pandémia is sok mindenben meggátolta őket, hogy az első film tökéletesre sikerüljön. Nem tudtak annyi hasznos külső helyszínt bevetni a forgatásoknál, és nem figyeltek apró részletekre, mivel a filmet csak monitorokon látták, a járvány miatt a vetítés előtt moziban nem tudták tesztelni. Történeti hibákat is ki kellett javítaniuk.

„Arra törekedtünk, hogy mindennek legyen értelme ebben a filmben. Minden összecsapásnak célja lesz a második részben."

– nyilatkozta a film producere. Hozzátette, mivel nem siettek, addig vágták a második részt, amíg rá nem bólintott mindenki. Négy évig egyeztettek a legnagyobb rajongókkal, le is vetítették nekik a filmet, és mindenki elégedett az eredménnyel. A Mortal Kombat videójátékban 76 karakterrel lehetett játszani. A film készítői még további filmekre készülnek, ezért kérik a rajongókat, hogy türelmesen várjanak, ha még nem látták a kedvencüket a mozivásznon, de a második részben is már 11 új harcost mutatnak be.

Mortal Kombat, a második felvonás

Az új arcokon túl az első film harcosai is visszacsöppenek a bunyós univerzumba, akik a lecsúszott akciófilmsztárt Johnny Cage-t rángatják el a kegyetlen Mortal Kombat-bajnokságra, hogy segítsen nekik megmenteni a gonosz erőktől a Földbirodalmat és annak védelmezőit. A főszerepet pedig a sok nő szívét megdobogtató Karl Urban, A fiúk (The Boys) című sorozat sztárja játssza. Az előzetes alapján látványban és akcióban, de még poénkodásban sem lesz hiány, a többit pedig meglátjuk október 23-án, amikor a magyar mozikba kerül. 

Addig is itt a magyar szinkronos ízelítő a nagy bemutatóig:

 

