Szívszorító! Így emlékezett meg zenésztársa Liam Payne-ről

Október 16-án a zeneipar és rajongók milliói gyászolták Liam Payne-t, aki tragikus körülmények között vesztette életét Buenos Airesben, Argentínában. A Casa Sur Hotel harmadik emeletéről zuhant le az énekes. Liam halála nemcsak rajongók szívét törte össze, de mélyen érintette egykori One Direction-beli társait is. Zayn Malik - aki hosszú évek óta kerülte a színpadi fellépéseket szorongása miatt - megkezdte turnéját Leedsben, ahol Liam Payne-ről is megemlékezett.

Fiatalon, tragikus körülmények között hunyt el Liam Payne

Forrás: AFP

Liam Payne emléke: Zayn Malik így búcsúzott egykori zenekari társától

Az O2 Academyben tartott koncert záró dala, a Stardust után a kivetítőn egy vörös szív kíséretében megjelent az üzenet: „Liam Payne 1993–2024. Szeretlek, tesó.” Mire megjelent a szöveg, Zayn már levonult a színpadról, ami rajongók szerint azt mutatta, mennyire nehéz számára feldolgozni barátja elvesztését.

Zayn Malik Liam Payne temetésén

Forrás: PA Images via Getty Images

„Zayn elhagyta a színpadot, mielőtt az üzenet megjelent volna. Ez csak azt mutatja, mennyire fájdalmas és nehéz számára mindezt megélni. És még mindig azt mondjátok, hogy csak bandatársak voltak?” – írta egy rajongó az interneten.

Másikuk hozzátette: „Köszönjük, Zayn, büszkék vagyunk rád. Szeretünk, Liam.”

Zayn nemcsak a színpadon tisztelgett Liam előtt, de jelen volt az énekes temetésén is, amelyet az elmúlt héten tartottak az angliai Amershamben, a Szent Mária-templomban. A szertartás zárt körű volt, ahol a család és a barátok – köztük Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson, valamint Simon Cowell és Cheryl – búcsúztak tőle.

Liam halála miatt Zayn Malik úgy döntött, elhalasztja eredetileg októberre tervezett amerikai turnéját. „A szívszorító veszteség miatt úgy döntöttem, elhalasztom a Stairway to the Sky turné amerikai állomásait” – írta közösségi oldalán. A turné januárban folytatódik az Egyesült Államokban.

Eltemették Liam Payne-t