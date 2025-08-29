Véget ért Selena Gomez lánybúcsúja: Taylor Swift, és Nicola Peltz is kihagyta a bulit - Fotók!

Nem volt teljesen felhőtlen Selena Gomez öröme, amikor egy nappal a lánybúcsúja előtt megkérték a legjobb barátnője Taylor Swift kezét. A két énekesnő ugyanis már eltervezte, hogy másnap együtt indulnak útra Mexikóba Cabo San Lucásban, ahol egy kétnapos lánybúcsú keretében köszöntek volna el Selena hajadonságától. Taylor Swift így kihagyta a bulit, azonban Selena megértette a helyzetet, és boldogan gratulált a barátnője eljegyzéséhez az Instagram-oldalán. A másik feltűnő hiányzó a lánybúcsúról nem más volt, mint Brooklyn Beckham felesége Nicola Peltz, aki korábban nagyon jó viszonyt ápolt az énekesnővel.

Selena Gomez és Taylor Swift ezer éve legjobb barátnők

Forrás: Shutterstock

Selena Gomez lánybúcsúja egy hajón volt a Kaliforniai-öbölben

Az énekesnő egy látványos fotósorozatot töltött fel az Instagram oldalára péntekeken a lánybúcsújáról, ahol láthattuk, hogy egy 7 fős csajbandával múlatott szerda este. A barátnők nem gondolták túl a dolgot, kibéreltek egy hatalmas rezidenciát a tengerparton, majd az este folyamán egy kisebb jachton megünnepelték Selenát.

A szemfüles rajongók észrevették, hogy Taylor Swift mellett Nicola Peltz sem vett részt az eseményen, ami egy újabb jele annak, hogy helyrehozhatatlanul megromlott a kapcsolat az örökösnő és az énekesnő között. Korábbi cikkünkben lapunk is beszámolt róla, hogy Selena nem ment el a barátnője és Brooklyn Beckham második esküvőjére, és úgy tűnik, hogy most Nicola erre válaszul kihagyta a lánybúcsút.