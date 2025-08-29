Véget ért Selena Gomez lánybúcsúja: Taylor Swift, és Nicola Peltz is kihagyta a bulit - Fotók!

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025.08.29.
Az énekesnő közeli barátnői közül többen is kihagyták a héten tartott lánybúcsút. Selena Gomez azonban nem vette zokon Taylor Swift és Nicola Peltz távolmaradását, így is jól érezte magát a bulin.

Nem volt teljesen felhőtlen Selena Gomez öröme, amikor egy nappal a lánybúcsúja előtt megkérték a legjobb barátnője Taylor Swift kezét. A két énekesnő ugyanis már eltervezte, hogy másnap együtt indulnak útra Mexikóba Cabo San Lucásban, ahol egy kétnapos lánybúcsú keretében köszöntek volna el Selena hajadonságától. Taylor Swift így kihagyta a bulit, azonban Selena megértette a helyzetet, és boldogan gratulált a barátnője eljegyzéséhez az Instagram-oldalán. A másik feltűnő hiányzó a lánybúcsúról nem más volt, mint Brooklyn Beckham felesége Nicola Peltz, aki korábban nagyon jó viszonyt ápolt az énekesnővel. 

Selena Gomez és Taylor Swift ezer éve legjobb barátnők
Selena Gomez és Taylor Swift ezer éve legjobb barátnők
Forrás: Shutterstock

Selena Gomez lánybúcsúja egy hajón volt a Kaliforniai-öbölben

Az énekesnő egy látványos fotósorozatot töltött fel az Instagram oldalára péntekeken a lánybúcsújáról, ahol láthattuk, hogy egy 7 fős csajbandával múlatott szerda este. A barátnők nem gondolták túl a dolgot, kibéreltek egy hatalmas rezidenciát a tengerparton, majd az este folyamán egy kisebb jachton megünnepelték Selenát.

A szemfüles rajongók észrevették, hogy Taylor Swift mellett Nicola Peltz sem vett részt az eseményen, ami egy újabb jele annak, hogy helyrehozhatatlanul megromlott a kapcsolat az örökösnő és az énekesnő között. Korábbi cikkünkben lapunk is beszámolt róla, hogy Selena nem ment el a barátnője és Brooklyn Beckham második esküvőjére, és úgy tűnik, hogy most Nicola erre válaszul kihagyta a lánybúcsút.

Hatalmas kamu Selena Gomez, Brooklyn Beckham és Nicola Peltz nagy barátsága

A Beckham-Peltz házaspár mindent megtesz azért, hogy mindenkit elmarjanak maguk mellől. Nem csak Selena Gomez, de több barátjuk is a múlté.

Homokszem került a gépezetbe? Selena Gomez nem jelent meg Brooklyn Beckhamék eskümegújításán

Feloszlott a hármas csapat? Nem tudni, de annyi bizonyos, hogy Selena Gomez nem volt ott Brooklyn Beckham és Nicola Peltz eskümegújításán. Vajon oldalt választott az énekeső a Beckham-vitában?

Az 5 legdurvább celebszakítás: barátságok, amiket tönkretett a hírnév

Híres barátok, akik elképzelhetetlenek voltak egymás nélkül, de ma már inkább menekülnek egymás elől.

 

