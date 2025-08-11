Látogass el a Wednesday sorozatból ismert Nevermore Akadémiára: csupán pár órás autóútra van

A Netflixen már a Wednesday 2. évadán izgulhatunk - legalábbis az első felén -, de azt talán kevesen tudják, hogy a sorozat egyedülálló hangulatánek megteremtéséhez nagy kihívást jelentett a Nevermore Akadémia megtalálása. A természetfeletti történetben, a Jenna Ortega által alakított címszereplő, Wednesday Addams egy New England-i kisváros bentlakásos iskolájában kénytelen megküzdeni a halálos veszélyekkel és megoldani a sokak életére hatással lévő rejtélyeket. Ám ez az iskola a valóságban a romániai Bușteni festői városában álló Cantacuzino kastély, amely eredetileg Gheorghe Grigore Cantacuzino herceg nyári rezidenciájaként szolgált.

Némi CGI, és a romániai Cantacuzino kastély máris átalakul a Wednesday sorozat ikonikus épületévé.

Forrás: Netflix

A Wednesday forgatási helyszíne

A festői Bușteni városában, a Kárpátok ölelésében magasodó Cantacuzino kastély igazi sztár lett a Netflixen. Ez a 1911-ben épült, neo-román stílusú építészeti remekmű Grigore Cerchez tervei alapján készült, és egy pillantás is elég, hogy értsd: miért pont itt talált otthonra a Nevermore Akadémia, amely a Wednesday 2. évadában is kiemelt szerepet kap. A hatalmas, árkádos erkélyek, a kőfaragott részletek és a lenyűgöző kert mind hozzájárultak ahhoz, hogy a sorozat gótikus bája tökéletesen működjön a képernyőn. A produkció csapata még CGI-t is bevetett, hogy a kastély tornyai és tetőszerkezete még inkább megidézzék az Addams család világát. Így lett ez a román ékszerdoboz az egyik legemlékezetesebb forgatási helyszín a Wednesday történetében.

Felismered a Wednesday sorozat Nevermore Akadémia épületét?

Forrás: Shutterstock

Cantacuzino kastély: a Nevermore Akadémia varázslatos otthona

Bár a külső jelenetek a Cantacuzino kastély előtt forogtak, a House&Garden értesülései szerint a belső terek varázsát más ikonikus épületek adták: a bukaresti Monteoru-ház, a Casa Niculescu-Dorobantu, a Botanikus kert üvegháza vagy épp a Sinaia vasútállomás. Ezek együtt teremtették meg a Nevermore Akadémia tágas folyosóit, igazgatói irodáját és azokat a rejtélyes helyszíneket, amikbe mindannyian beleszerettünk.

A Cantacuzino kastély belső terei nem csak lenyűgözőek, de látogathatóak is.

Forrás: Shutterstock

A kastély azonban belülről is legalább olyan elbűvölő, mint a sorozat díszleteként. A látszógerendás mennyezet stukkóval és stukkómárvánnyal vannak díszítve, a fényt pedig a velencei Murano üvegablakokon át szűri be a nap. A fehér mészkő kandallók aranyfóliával és mozaikos berakásokkal ragyognak, az olasz parketta és mozaikpadló pedig finom növényi motívumokkal hívogat. A faragott tölgyfaajtókon a Cantacuzino család sárgaréz címere díszeleg, a lépcsők tölgyfából és márványból készültek, kő- és kovácsoltvas korláttal.