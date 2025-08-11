Látogass el a Wednesday sorozatból ismert Nevermore Akadémiára: csupán pár órás autóútra van

A Netflixen már a Wednesday 2. évadán izgulhatunk - legalábbis az első felén -, de azt talán kevesen tudják, hogy a sorozat egyedülálló hangulatánek megteremtéséhez nagy kihívást jelentett a Nevermore Akadémia megtalálása. A természetfeletti történetben, a Jenna Ortega által alakított címszereplő, Wednesday Addams egy New England-i kisváros bentlakásos iskolájában kénytelen megküzdeni a halálos veszélyekkel és megoldani a sokak életére hatással lévő rejtélyeket. Ám ez az iskola a valóságban a romániai Bușteni festői városában álló Cantacuzino kastély, amely eredetileg Gheorghe Grigore Cantacuzino herceg nyári rezidenciájaként szolgált.
A festői Bușteni városában, a Kárpátok ölelésében magasodó Cantacuzino kastély igazi sztár lett a Netflixen. Ez a 1911-ben épült, neo-román stílusú építészeti remekmű Grigore Cerchez tervei alapján készült, és egy pillantás is elég, hogy értsd: miért pont itt talált otthonra a Nevermore Akadémia, amely a Wednesday 2. évadában is kiemelt szerepet kap. A hatalmas, árkádos erkélyek, a kőfaragott részletek és a lenyűgöző kert mind hozzájárultak ahhoz, hogy a sorozat gótikus bája tökéletesen működjön a képernyőn. A produkció csapata még CGI-t is bevetett, hogy a kastély tornyai és tetőszerkezete még inkább megidézzék az Addams család világát. Így lett ez a román ékszerdoboz az egyik legemlékezetesebb forgatási helyszín a Wednesday történetében.
Bár a külső jelenetek a Cantacuzino kastély előtt forogtak, a House&Garden értesülései szerint a belső terek varázsát más ikonikus épületek adták: a bukaresti Monteoru-ház, a Casa Niculescu-Dorobantu, a Botanikus kert üvegháza vagy épp a Sinaia vasútállomás. Ezek együtt teremtették meg a Nevermore Akadémia tágas folyosóit, igazgatói irodáját és azokat a rejtélyes helyszíneket, amikbe mindannyian beleszerettünk.
A kastély azonban belülről is legalább olyan elbűvölő, mint a sorozat díszleteként. A látszógerendás mennyezet stukkóval és stukkómárvánnyal vannak díszítve, a fényt pedig a velencei Murano üvegablakokon át szűri be a nap. A fehér mészkő kandallók aranyfóliával és mozaikos berakásokkal ragyognak, az olasz parketta és mozaikpadló pedig finom növényi motívumokkal hívogat. A faragott tölgyfaajtókon a Cantacuzino család sárgaréz címere díszeleg, a lépcsők tölgyfából és márványból készültek, kő- és kovácsoltvas korláttal.
A kastély legikonikusabb helyisége a bálterem, ahol portrégaléria mutatja be a család egy tucat ősét cordobai bőrborítású keretben. Egy másik galériát 27 családi címer ékesít, és két freskógaléria is helyet kapott itt. Az egész épület egyik legkülönlegesebb darabja az egyetlen fennmaradt eredeti világítótest: egy több mint 900 kilós csillár, amely az isztambuli Hagia Sophiában függő, sokkal nagyobb eredeti kistestvére.
2008-ban a kastély új életre kelt: Kurt Neuschitzer német ügyvéd és ingatlanfejlesztő átszámítva több mint 1 milliárd forintot költött a restaurálásra, beleértve az új elektromos, vízvezeték- és fűtésrendszereket. 2015-ben megnyílt a Cantacuzino Kastély Művészeti Galériája, ahol Salvador Dalí, Pablo Picasso, Marc Chagall, Vincent van Gogh, Henri Matisse és Henri de Toulouse-Lautrec művei is láthatók voltak az elmúlt években. A galéria nem áll meg a klasszikusoknál, hiszen teret biztosít a kortárs művészek bemutatkozására is.
A Wednesday első évada óta a Cantacuzino kastély a „screenturizmus” egyik legfényesebb sztárja lett: rajongók özönlenek ide, hogy saját szemükkel láthassák a Nevermore Akadémia legendás kapuját, és belépjenek Wednesday kissé sötét, mégis ellenállhatatlan világába. És ami a legjobb? Ez a forgatási helyszín mindenki előtt nyitva áll. Séták és vezetett túrák során felfedezheted a kastély impozáns tereit, vacsorázhatsz a Canta Cuisine étteremben vagy akár privát rendezvényre is kibérelheted.
