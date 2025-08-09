Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhirek Reblog
Egy új dimenzió kezdődik: Stranger Things spin-off antológia szuperízű misztikummal

Entertainment Pictures - Netflix
Netflix Stranger Things spin-off
Hajdú Viktória
2025.08.09.
Itt az idő! Eláruljuk, miért fogod még Stranger Things-rajongóként is úgy érezni, hogy leesik az állad: Twin Peaks hangulatú spin-off készül, amiben nem Hawkins az egyetlen, ami felborul.

Ezt nem fogod elhinni, de most, Hawkins ijesztő árnyéka helyett, ezúttal távoli helyszínek szorongató csendjein keresztül kukkanthatsz be a Stranger Things világába. A főszereplő, Finn Wolfhard –, aki nemcsak jól ismeri Mike Wheelert, de úgy tűnik, az új spin-off titkát is megtippelte, mielőtt bárki más tudta volna, miről is szól a projekt.

A Stranger Things fiú szereplői
A Stranger Things új évada hamarosan dobbant. 
Forrás:  Northfoto 

A Stranger Things újra az ajtóban kopogtat

„Ez olyan, mint David Lynch Twin Peaks-e” – mondta Finn felidézve az első sejtést a comingsoon.net oldalnak, amire mindenkinek leesett az álla. És tényleg, a készítők azóta is csak annyit árultak el, hogy a spin-off „1000 százalékban különbözni fog” az eddigiektől, sem Eleven, sem Steve, sem Dustin nem tér vissza - viszont a hangulat marad, a szereplők, helyszínek és történetek pedig megújulnak.

Magasabb szintre emelve a dolgot, a stílusra építő „connective tissue”, a „ragacsos fonal”, ami összeköti majd az új sztorit a Stranger Things mitológiával, épp ez a különc, „ordinary-meets-extraordinary” érzés - már-már antológiaszerűen több, egymástól független történetben. Zavaros, ugye? Wolfhard szerint ezért lesz pont olyan, mint a David Lynch féle Twin Peaks.

A Duffer fivérek „nem akarnak még egy évtizedet ebben a világban tölteni”, de az ötlethez ragaszkodnak. Ezért alapították új cégeiket, az Upside Down Pictures-t, és terveznek animációs és élőszereplős spin-offokat is a Netflixen. Sőt van már színházi előadásuk is!

Ami az animációt illeti, ez már nem csak terv - egy „Tales from ’85” című animált sorozat készül, ami a harmadik és negyedik évad között játszódik, és visszahozza a rég látott szereplőket új perspektívából. De az élőszereplős spin-off teljesen más. Új helyszínek, új szereplők, új mitológia: ugyanabban a sötét univerzumban, csak full fresh köntösben.

Ami a megjelenést illeti, az élőszereplős spin-off jelenleg még a fejlesztés korai szakaszában van. A Dufferek a Stranger Things befejezése után fognak vele komolyabban foglalkozni. 

A legvalószínűbb időpont tehát 2026 környéke lehet, ha minden jól megy - addig is megmarad a rejtélyes várakozás és a hype.

Szóval, ha imádod a Stranger Things világát, és agyadra ment a nosztalgia – de közben ott motoszkál benned valami új is – akkor ez az új spin-off lesz neked a tökéletes egyveleg. Misztikus atmoszféra, David Lynch-féle furcsaság és egy univerzum, ami új arcaival csábít vissza a dark sci-fi ölelésébe.

