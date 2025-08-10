Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhirek Reblog
Catherine Zeta-Jones a Wednesday új évada miatt lemarad a 25. házassági évfordulójáról

2025.08.10.
A színésznő és a férje Michael Douglas már negyedévszázada él boldog házasságban. A Wednesday új évada miatt azonban nem fogják tudni a hivatalos időpontjában megünnepelni a nagy napot.

Alig hogy kijött a Wednesday új évadának első négy része, máris bejelentette a Netflix, hogy hamarosan elkezdik forgatni a sorozat harmadik évadát, amiben szintén szerepelni fog Catherine Zeta-Jones, mint Morticia Addams. A feszes tempó miatt azonban hatalmas árat kell fizetnie a az 55 éves színésznőnek: kevesebb idő jut a magánéletére. Nemrég egy interjú során bevallotta, hogy a szeptemberi születésapjukat, és a novemberi 25 éves házassági évfordulójukat valószínűleg csak utólag fogják tudni együtt megünnepelni Michael Douglassal a forgatások miatt. Ráadásul a sorozat sok jelenetét Írországban fogják készítik, ami nem teszi lehetővé, hogy esténként otthon aludjon a színésznő.

A Wednesday sikere sok lemondással jár a szereplők számára
A Wednesday sikere sok lemondással jár a szereplők számára
Forrás: FilmMagic

A Wednesday sztárjai rendkívül elfoglaltakká váltak a sorozat miatt

Amikor Tim Burton elkészítette a sorozat első évadát, még nem számított rá senki, hogy mekkora sikert fog aratni a Wednesday. Azóta a világ egyik legnépszerűbb alkotásává nőtte ki magát, a főszereplőt Jenna Ortegát pedig A-listás sztárrá varázsolta. Azonban a sorozat mellékszereplőinek sem kell szégyenkezniük, ugyanis a második évad során már sokkal több játékidő jutott az Addams család más tagjaira is. Így volt ez Catherie Zeta-Jonessal is, aki bár élvezi a forgatásokat és a hirtelen jött sikert, nem tagadja le a munka árnyoldalait sem:

Nagyon örülök, hogy az új évadban nagyobb szerepet kapott már Morticia Addams. Nagyon tetszettek a forgatások is. Az írországi stúdió pedig azért is áll közel a szívemhez, mert az őseim innen származnak, így nagyon otthon érzem itt magamat. Az viszont már most biztos, hogy az új évad forgatásai ősszel fognak kezdődni, nekünk pedig szeptemberben ugyanazon a napon van a születésnapuk Michaellel, utána pedig novemberben lesz a 25. házassági évfordulónk. A 25 év egy hatalmas mérföldkő, és meg kell adni a módját a megünneplésének. Valószínűleg pár héttel majd eltoljuk az ünneplést, de mindenképpen szeretnénk a forgatások után egy nagyobb bulit tartani.

- árulta el a színésznő a Mirrornak.

