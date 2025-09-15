Kiderült a titok: a Fehér Lótusz sztárja már nem szingli, ismert színész karjaiban látták az Emmyn – FOTÓ

A 31 éves színésznő, akit a Fehér Lótusz című sorozatban nyújtott alakításáért jelöltek a legjobb női mellékszereplő kategóriában, és a 34 éves Adam Long, A levegő urai című film sztárja láthatóan igen közel kerültek egymáshoz. A Los Angeles-i Peacock Theaterben megrendezett díjátadón Long gyengéden tette kezét Aimee Lou Wood lábára, jelezve a fotósoknak és minden jelenévőnek, hogy ők bizony egy párt alkotnak.
Aimee Lou Wood és Adam Long hamarosan közösen is láthatók lesznek a vásznon: a Film Club című romantikus vígjátékban játszanak együtt, amely még az idén be is mutatnak.
Aimee Lou Wood a Fehér Lótuszban játszotta Chelsea szerepét, kiemelkedő alakításáért pedig Emmy-jelölést kapott. A díjat végül utóbbi Katherine LaNasa (Vészhelyzet Pittsburghben) vihette haza. A sorozatot egyébként a legjobb drámasorozat kategóriában is jelölték, így az este egyik nagy esélyese volt.
A színésznő a People magazinnak mesélt arról, mekkora élmény volt számára a thaiföldi forgatás. Elárulta, hogy szó szerint függővé vált a kókuszdiótól, amelyből forgatás közben szinte megállás nélkül fogyasztott.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.