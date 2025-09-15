Kiderült a titok: a Fehér Lótusz sztárja már nem szingli, ismert színész karjaiban látták az Emmyn – FOTÓ

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025.09.15.
Romantikus pillanatoknak is tanúi lehettek azok, akik figyelemmel kísérték a 77. Emmy-díjátadót: Aimee Lou Wood színésznőt új párjával, Adam Longgal fotózták le, ahogy meghitten összebújva figyelték az eseményeket.

A 31 éves színésznő, akit a Fehér Lótusz című sorozatban nyújtott alakításáért jelöltek a legjobb női mellékszereplő kategóriában, és a 34 éves Adam Long, A levegő urai című film sztárja láthatóan igen közel kerültek egymáshoz. A Los Angeles-i Peacock Theaterben megrendezett díjátadón Long gyengéden tette kezét Aimee Lou Wood lábára, jelezve a fotósoknak és minden jelenévőnek, hogy ők bizony egy párt alkotnak.

Adam Long és Aimee Lou Wood 77. Emmy-gálán
Adam Long és Aimee Lou Wood 77. Emmy-gálán
Forrás: Getty Images

 

Aimee Lou Wood és Adam Long hamarosan közösen is láthatók lesznek a vásznon: a Film Club című romantikus vígjátékban játszanak együtt, amely még az idén be is mutatnak.

Aimee Lou Wood a Fehér Lótuszban: nem kapta meg Chelsea szerepéért az Emmyt

Aimee Lou Wood a Fehér Lótuszban játszotta Chelsea szerepét, kiemelkedő alakításáért pedig Emmy-jelölést kapott. A díjat végül utóbbi Katherine LaNasa (Vészhelyzet Pittsburghben) vihette haza. A sorozatot egyébként a legjobb drámasorozat kategóriában is jelölték, így az este egyik nagy esélyese volt.

A színésznő a People magazinnak mesélt arról, mekkora élmény volt számára a thaiföldi forgatás. Elárulta, hogy szó szerint függővé vált a kókuszdiótól, amelyből forgatás közben szinte megállás nélkül fogyasztott.

