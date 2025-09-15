Jenna Ortega sokkolta az Emmy-gála közönségét: melleit csak pár drágakő takarta - FOTÓ

A szeptember 14-én Los Angelesben megrendezett gálán a 22 éves színésznő egy Sarah Burton által tervezett Givenchy-kreációt viselt, amelyhez egyszerű fekete szoknyát párosított. A szemet gyönyörködtető felső különböző formájú és méretű drágakövekből állt, és alig takarta Jenna Ortega melleit. Zanna Roberts Rassi divatújságíró elárulta: a különleges darabot egy „koporsószerű dobozban” küldték el stylistoknak.

Jenna Ortega különleges feslőben érkeztett az Emmy-díjátadóra

Forrás: Getty Images

Jenna Ortega ruhája Isabella Rossellini jelmezét idézte

Jenna Ortega megjelenésével Isabella Rossellini alakítását idézte meg a Jól áll neki a halál című 1992-es kultfilmben, ahol a színésznő Lisle von Rhuman szerepében hasonlóan extravagáns felsőt viselt. A párhuzam nem véletlen: Ortega és stylistja, Enrique Melendez tudatosan építik a színésznő imázsát popkulturális utalásokkal.

Isabella Rossellini a Jól áll neki a halál című filben

Forrás: AFP

Az elmúlt években a fiatal sztár rendre felhívta magára a figyelmet merész ruhaválasztásaival. A Wednesday sajtókörútján és a Beetlejuice Beetlejuice tavalyi promócióján is olyan összeállításokban jelen meg, amelyek a filmek kultikus jelmezeire reflektáltak. New Yorkban például Michael Keaton ikonikus csíkos öltözékét idézte, míg a velencei filmfesztiválon egy drámai piros Dior Haute Couture ruhában vonult végig a vörös szőnyegen, amellyel a rajongók szerint Lydia Deetz esküvői ruhája előtt tisztelgett.