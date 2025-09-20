Így él ma a börtönévek után Amanda Knox, akit lakótársa meggyilkolása miatt ítéltek el

Kevés ügy kavarta fel annyira a közvéleményt az elmúlt évtizedekben, mint Amanda Knox esete. A fiatal nő cserediákként tartózkodott Olaszországban, amikor egyik napról a másikra kegyetlen gyilkosság vádlottjává vált. Miután 2007-ben lakótársát, Meredith Kerchert holtan találták közös otthonukban, Amanda éveket töltött ártatlanul börtönben. Az esetről a közreműködésével minisorozat is készült: Amanda Knox: Ártatlanul a börtönben címmel.

Amanda Knox ügye a mai napig megosztja a közvéleményt

Amanda Knox világszerte a címlapokra került, amikor 2007-ben megvádolták lakótársa, Meredith Kercher meggyilkolásával. A rendőrség közlése szerint Kercher torkát elvágták. 2008. július 11-én az ügyészek vádat emeltek Knox, akkori barátja, Raffaele Sollecito, valamint Rudy Guede ellen. Knoxot és Sollecitót 2009. december 4-én gyilkosságért elítélték, előbbit 26, utóbbit 25 év börtönbüntetést kapott. Guede-et külön eljárásban 30 évre ítélték, amit később 16 évre csökkentettek. Knox és Sollecito négy év után, 2011-ben szabadult, amikor egy olasz esküdtszék hatályon kívül helyezte az ítéletet. 2013-ban azonban újratárgyalást rendeltek el, ekkor újra bűnösnek találták őket. Végül 2015-ben a legfelsőbb bíróság visszavonta az ítéletet és felmentette a vádlottakat. A döntést azzal indokolták, hogy „a nyomozati tevékenység vétkes mulasztása” és „ellentmondásos bizonyítékok” vezettek a korábbi ítéletekhez. „Szeretnénk kifejezni mélységes hálánkat mindazoknak, akik támogatták Amandát és családunkat” – állt Knox családjának közleményében. Hozzátették: „Számtalan ember – a világhírű DNS-szakértőktől kezdve a volt FBI-ügynökökön át az igazságszolgáltatás iránt elkötelezett hétköznapi polgárokig – beszélt már Amanda ártatlanságáról. Izgatottan és hálásan fogadjuk az olasz legfelsőbb bíróság mai döntését.”

A fiatal nő története azóta is megosztja a közvéleményt, most pedig ismét reflektorfénybe került, miután executive producerként dolgozott a Hulu új minisorozatán.

Új életet kezdett a felmentése után

Knox, miután szabadon engedték, nonprofit szervezetekkel működött együtt és több médiaprojektben is részt vett. Podcastokat vezetett, emellett három könyvet is írt: ebből kettő a saját peréről szól, míg a harmadik kötetben férjével, Christopher Robinsonnal – akivel 2018-ban kötött házasságot – közösen írt szerelmes verseit olvashatjuk. A párnak két gyermeke született: 2021-ben Eureka, 2023-ban Echo. Amanda legutóbb executive producerként dolgozott a Hulu Amanda Knox: Ártatlanul a börtönben című minisorozatán, amelynek premierje 2025. augusztus 20-án volt. A New York-i bemutatón Knox így nyilatkozott a People magazinnak a sorozatról és és Grace Van Patten alakításáról. „Úgy éreztem, végre meggyászolhatom azt a fiatal nőt, aki voltam” – mondta. „Valaki nemrég azt mondta, hogy ellopták a csillogásomat. Nem csak a szabadságomat lopták el, hanem a csillogásomat is. És olyan jó látni, ahogy visszahozza – annyira hálás vagyok neki” – tette hozzá. „Kirázott a hideg, amikor láttam Grace Van Patten hihetetlen képességét, hogy megmutassa a velem történteket teljes mélységében. Annyira hálás vagyok neki, hogy valódi emberként ábrázolt” – mondta Knox, aki korábban úgy nyilatkozott, hogy bár ártatlanként szabadult, de a magánéletét sosem kapta vissza. A mai napig bombázzák fenyegetésekkel, bizarr levelekkel, és mindenki azt gondolja, ismeri őt. „A világ dehumanizált és terméket csinált belőlem” – fogalmazott.