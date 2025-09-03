Ariana Grande ijesztő divatot teremtett: egyre több híresség hasonlít egy élőhalottra - Videó!

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Egyre több olyan világsztárt látni, aki csontsoványra fogyott, és beesett arccal pózol a kameráknak. Miley Cyrus, Ariana Grande, Robbie Williams, csupán néhány név az átalakuló hírességek sorában.

Néhány hónapja kisebb riadalmat okozott Ariana Grande, amikor csontsoványra fogyva, szinte felismerhetetlen arccal jelent meg egy díjátadón. Azóta rengeteg pletyka kapott szárnyra arról, hogy kábítószer, plasztikai beavatkozás, vagy éppen mentális problémák állhat az átalakulása hátterében, de hivatalos magyarázatot azóta sem kaptak a rajongók arra, hogy mi történt kedvencükkel. 

Ariana Grande után egyre több híresség váltott élőhalott stílusra

Ezt a nem túl népszerű trendet azóta számtalan világsztár átvette a Disney sztártól, és folyamatosan növekszik a élőhalottnak kinéző sztárok sora. De vajon mi lehet az oka, hogy Miley Cyrus, vagy éppen Robbie Williams szántszándékkal elcsúfítja magát? Ennek jártunk utána a life.hu legújabb TikTok-videójában:

