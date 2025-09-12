Vilmos herceg átverve érzi magát: tajtékzott, amikor megtudta, Harry és Károly találkoztak

Ahogy megírtuk, Harry herceget szerda délután kapták lencsevégre, amint megérkezett Károly király londoni rezidenciájára. Apa és fia 19 hónap után először látták egymást, utoljára akkor találkoztak, amikor Harry a brit uralkodó betegségének hírére hazautazott. Az, hogy a szeptember eleji találkozó létre jön-e közöttük, kérdéses volt, így a sussexi herceg nagyon örült, hogy apja fogadta őt a Clarence House-ban, ahol teáztak és körülbelül egy órán át beszélgetek. Lapinformációk szerint Vilmos nem tudott a találkozóról: Károlynak jó oka volt, hogy nem verte nagydobra.

Harry herceget a Clarence House-ban fogadta Károly király

Vilmos herceg nem tudott Harry és Károly titkos találkozójáról

Bennfentesek szerint a walesi herceg dühösen reagált a titokban megszervezett eseményre. A találkozót Vilmos tudta nélkül bonyolították le, tudták, hogy ő határozottan ellenezte. Harry azért nem mondta el neki, mert Vilmos szóba se áll vele, Károly pedig nem akart vitás helyzetbe keveredni idősebb fiával, hiszen tudta jól, hogy esze ágában sincs békülni testvérével. „Vilmos azt hitte, hogy az apja kizárólag a rákkezelés és a hivatalos programok miatt tért vissza Londonba” – mondta egy királyi udvart jól ismerő forrás Rob Shuter királyi szakértőnek, aki így be a részletekről: „Fogalma sem volt róla, hogy Harry szerepel a programban – és biztosan nem kérték ki a véleményét.”

Harry szűkszavúan nyilatkozott

A találkozó után Harry herceg az Invictus Games egyik londoni fogadásán jelent meg. A Daily Mail szerint a herceg jó hangulatban érkezett, ám a sajtónak csak ennyit mondott édesapja állapotáról: „Remekül van.”