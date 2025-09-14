Sokkoló vallomás: el akart válni a súlyos beteg Bruce Willistől felesége, Emma

Bruce Willist 2022-ben diagnosztizálták frontotemporális demenciával, ám a színésznek ekkora már több tünete is kialakult. Ez előtt még a családtagjai sem tudták, hogy baj van, úgy vélték, egyszerűen csak megváltozott, és nem a jó irányba. Tallulah korábban elmondta, úgy érezte, apja már nem is szereti, Emma Heming pedig bevallotta, a válást fontolgatta.

Bruce Willis és Emma Heming majdnem elváltak

Forrás: WireImage

Bruce Willist kis híján elhagyta Emma

Emma Heming az Oprah Podcast vendégeként mesélt arról, hogy a színész demencia diagnózisa előtt megfordult a fejében, hogy elválik Bruce-tól. „Már nem hangolódtunk egymásra úgy, mint régen. Az értékeink többé nem egyeztek. Arra gondoltam, hogy elválok tőle. Nem értettem, hogyan lehet, hogy az addig szoros kapcsolatunk hirtelen szétesett” - idézi Emmát az Unilad nyomán a Bors.