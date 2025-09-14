Sokkoló vallomás: el akart válni a súlyos beteg Bruce Willistől felesége, Emma

Bruce Willist 2022-ben diagnosztizálták frontotemporális demenciával, ám a színésznek ekkora már több tünete is kialakult. Ez előtt még a családtagjai sem tudták, hogy baj van, úgy vélték, egyszerűen csak megváltozott, és nem a jó irányba. Tallulah korábban elmondta, úgy érezte, apja már nem is szereti, Emma Heming pedig bevallotta, a válást fontolgatta.
Emma Heming az Oprah Podcast vendégeként mesélt arról, hogy a színész demencia diagnózisa előtt megfordult a fejében, hogy elválik Bruce-tól. „Már nem hangolódtunk egymásra úgy, mint régen. Az értékeink többé nem egyeztek. Arra gondoltam, hogy elválok tőle. Nem értettem, hogyan lehet, hogy az addig szoros kapcsolatunk hirtelen szétesett” - idézi Emmát az Unilad nyomán a Bors.
Emma hozzátette, hogy már jó ideje nehézségekkel küzdöttek, azt azonban nem tudták, hogy Bruce a betegsége miatt viselkedik úgy, ahogy. „Csak bosszankodtam rajta. Nem értettem, mi történik, és miről beszélgetünk. Nem voltunk összhangban, és nem tudtam, miért. Ő nem jelzett semmit. Ekkor gondoltam a válásra” - mondta.
Emma Heming elmondta, hogy most visszatekintve, 2022-ben Bruce már nagyon beteg volt, nem igazán értette, mi történik vele. A diagnózis után természetesen Emma nem hagyta magára férjét, amíg lehetett otthon ápolta, sőt könyvet is írt a sorstársainak az otthoni gondozásról, annak fizikai és mentális mehézségeiről. A színész egy ideje már nem a családdal él, ugyanis 0-24-es ápolásra van szüksége. Döntéséért Emma kapott hideget-meleget, ám ő kiáll amellett, hogy az egész család számára ez a legjobb megoldás.
