Emma Heming

Bruce Willis felesége kifakadt: "Akinek nincs ilyen tapasztalata, annak beleszólása sincs és szavazati joga sincs"

Emma Heming Bruce Willis Emma Heming Willis demencia
Emma Heming tévéadásban és az Instagramján is elmondta, miért döntött úgy, hogy a színész külön házban éljen. Bruce Willis már 24 órás felügyeletre szorul, profi ápolócsapat gondoskodik róla.

Ahogy megírtuk, nehéz döntést kellett meghoznia Emma Hemingnek. A minap elmondta, hogy férjét éjjel-nappal egy gondozócsapat felügyeli: Bruce Willis már nem a családjával él. Emma a vallomása után kapott-hideget meleget, a kritikákra pedig az Instagramon videóban ragált.  

Bruce Willis felesége visszavág: „Ha nincs tapasztalatuk, nincs beleszólásuk”

Emma Heming videónyilatkozattal reagált azokra a kritikákra, amelyeket azután kapott, miután nyilvánosság elé tárta, hogy a frontotemporális demenciával élő férje, Bruce Willis már nem a családdal él. A 47 éves Heming a felvételen így fogalmazott: „A vélemények annyira markánsak, de akinek nincs ilyen tapasztalata, annak beleszólása sincs és szavazati joga sincs.” Hozzátette, hogy a hozzászólásokban az emberek elhamarkodottan ítélkeztek a gondozók felett, és ez szerinte jól mutatja azt, mivel kell nap mint nap szembenézniük azoknak, akik hasonló helyzetben vannak. „Mások ítélkezésével és mások kritikájával kell együtt élnünk, olyanokéval, akik nem tudják, min megy keresztül a beteg családja” - mondta. 

„Bruce is ezt akarná a lányainknak”

Heming szerepelt az ABC különkiadásában is, amelynek Bruce Willis frontotemporális demenciája és annak következményei volt a témája. A műsorban Emma elmondta, hogy nagyon nehéz döntést kellett meghoznia, amikor úgy határozott, hogy férjét egy másik házba költözteti. Hozzátette, az ingatlan közel van ahhoz, ahol ő él közös gyermekeikkel, a 13 éves Mabellel és a 11 éves Evelynnel. „Bruce is ezt akarná a lányainknak. Azt akarná, hogy egy olyan otthonban éljenek, amely inkább az ő igényeikre van szabva, mint az övéire” – mondta Heming. Hangsúlyozta, hogy lányaival nagyon gyakran Bruce-nál reggeliznek és vacsoráznak, nem hagyták magára a nagybeteg családfőt, miközben profi csapat ápolja a színészt.

Bruce Willis már nem a családjával él — A sztárt egy „minden igényét kielégítő új otthonba” költöztette a felesége

Emma Hemingnek nehéz döntést kellett meghoznia a férje és a gyerekeik érdekében is. Bruce Willis felesége elárulta, hogy a színész már nem él együtt a családjával, saját otthont kapott, ahol az őt 24 órán át ellátó gondozócsapatával él.

Bruce Willis felesége felfedte, hogy milyen tünetekkel kezdődött a férje betegsége

Emma Heming Willis összeszedte azokat az apró jeleket, amik előre jelezték a férje betegségét. Bruce Willis demenciája ugyanis furcsa tünetekkel kezdődött el évekkel ezelőtt.

Borzalmas állapotban van Bruce Willis — Felesége zokogva mondta el, hogy a sztárnak már csak pillanatai vannak

Frontotemporális demenciával küzd a Die Hard filmek sztárja, akinek a felesége interjúban beszélt a színész állapotáról. Emma Hemming Willis könnyek között mondta el, hogy Bruce Willis már csak pillanatokra önmaga, de ezeket a pillanatokat a család igyekszik kiélvezni és megőrizni.

 

