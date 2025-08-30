Bruce Willis felesége kifakadt: "Akinek nincs ilyen tapasztalata, annak beleszólása sincs és szavazati joga sincs"

Ahogy megírtuk, nehéz döntést kellett meghoznia Emma Hemingnek. A minap elmondta, hogy férjét éjjel-nappal egy gondozócsapat felügyeli: Bruce Willis már nem a családjával él. Emma a vallomása után kapott-hideget meleget, a kritikákra pedig az Instagramon videóban ragált.

Forrás: Visual China Group

Bruce Willis felesége visszavág: „Ha nincs tapasztalatuk, nincs beleszólásuk”

Emma Heming videónyilatkozattal reagált azokra a kritikákra, amelyeket azután kapott, miután nyilvánosság elé tárta, hogy a frontotemporális demenciával élő férje, Bruce Willis már nem a családdal él. A 47 éves Heming a felvételen így fogalmazott: „A vélemények annyira markánsak, de akinek nincs ilyen tapasztalata, annak beleszólása sincs és szavazati joga sincs.” Hozzátette, hogy a hozzászólásokban az emberek elhamarkodottan ítélkeztek a gondozók felett, és ez szerinte jól mutatja azt, mivel kell nap mint nap szembenézniük azoknak, akik hasonló helyzetben vannak. „Mások ítélkezésével és mások kritikájával kell együtt élnünk, olyanokéval, akik nem tudják, min megy keresztül a beteg családja” - mondta.

„Bruce is ezt akarná a lányainknak”

Heming szerepelt az ABC különkiadásában is, amelynek Bruce Willis frontotemporális demenciája és annak következményei volt a témája. A műsorban Emma elmondta, hogy nagyon nehéz döntést kellett meghoznia, amikor úgy határozott, hogy férjét egy másik házba költözteti. Hozzátette, az ingatlan közel van ahhoz, ahol ő él közös gyermekeikkel, a 13 éves Mabellel és a 11 éves Evelynnel. „Bruce is ezt akarná a lányainknak. Azt akarná, hogy egy olyan otthonban éljenek, amely inkább az ő igényeikre van szabva, mint az övéire” – mondta Heming. Hangsúlyozta, hogy lányaival nagyon gyakran Bruce-nál reggeliznek és vacsoráznak, nem hagyták magára a nagybeteg családfőt, miközben profi csapat ápolja a színészt.