Charlie Sheen vallomása: „Jégkockákkal a boxeremben forgattam"

botrányhős Charlie Sheen Két pasi - meg egy kicsi
Life.hu
2025.09.11.
A népszerű botrányhős az önéletrajzi filmjében árult el részleteket a megbotránkoztató tevékenységeiről. Így derült ki, hogy Charlie Sheen egy alkalommal jégkockákat dugott a boxerébe forgatás közben.

Egy dologban mindenki egyetért: ha van olyan ember, aki a gyertyát mindkét végén égette, az nem más mint Charlie Sheen. A Két pasi - meg egy kicsi sztárja a csúcson nők százaival kavart, és úgy fogyasztotta a kábítószert és az alkoholt, mintha kötelező lett volna. Egy ilyen életvitelbe szinte bele van kódolva a bukás, ami hamarosan bekövetkezett: Sheen-t kirúgták élete legjövedelmezőbb sorozatából, majd HIV-fertőzést diagnosztizálták nála. Egyszerre tört derékba a karrierje és az élete is. Erről és sok minden másról mesélt a színész az új önéletrajzi filmjében az aka Charlie Sheen-ben.

LOS ANGELES - JULY 31: Charlie Sheen (left) and Jon Cryer (right) star as Charlie and Alan Harper in the new television comedy TWO AND A HALF MEN, on the CBS Television Network. (Photo by E.J. Camp/CBS via Getty Images)
A csúcsról a mélybe: így lehetne jellemezni Charlie Sheen karrierjét
Forrás: CBS

Az állandó bulizás miatt Charlie Sheen már a forgatásain sem tudott teljesíteni

A színész éppen az 1998-as Dolcsi Vita (Free Money) című filmet forgatta, amikor annyira fáradt volt az éjszakai tivornyázástól, hogy majdnem elaludt a munka során. Charlie - hogy ne bukjon le - kért egy pohár hideg ásványvizet az öltözőjébe, majd megdöbbentő dolgot tett.

Volt egy kis fürdőszobám, oda bementem és a jégkockát feldugtam a seggembe. Még soha előtte nem csináltam ilyet, de ember, pont annyira ébresztett fel a dolog, hogy visszakaptam a ritmusomat, és egy jégkockával a fenekemben fejeztem be a jelenetemet.

- árulta el nevetve a most már 8 éve józanul élő sztár a PageSixnek. Charlie-nak nem ez volt az egyetlen húzos incidense a forgatások során, ugyanis elmondta, hogy egyszer 18 órán keresztül vérzett az orra, miközben két kokainfogyasztás között filmet próbált készíteni.

Még felvételek is készültek róla, ahogy a forgatások során vérzik az orrom. De megkértem Brett Ratner rendezőt, hogy töröljük ezeket a videóanyagokat. Ekkor már tudtam, hogy segítséget kell kérnem, mert csak és kizárólag azért vállaltam be ezt a filmet, mert pénz kellett a drogokra.

- zárta sorait a sztár. Charlie Sheen dokumentumfilmje a Netflixen streamelhető. Íme egy kis kedvcsináló hozzá:

Mintha egy vonatszerencsétlenséget néznénk – Ilyen lett a Charlie Sheenről szóló Netflix-doku

Mint vonatszerencsétlenség roncsai, ahonnét újra és újra Charlie Sheen bújik elő – Ilyen lett a Netflix-doku

„A HIV-vel is könnyebb megbirkózni!" – Élete hibájáról vallott Charlie Sheen

Charlie Sheen mindenkit meglepett, amikor elárulta, mit is tart élete legnagyobb hibájának, amit szívesen visszacsinálna.

Charlie Sheen az orgiáktól a cölibátusig jutott: a színész tíz éve nem ért nőhöz

Charlie Sheen a világ egyik legzüllöttebb színésze volt – ma pedig hálás, hogy egyáltalán életben van. A színész a hatvanadik születésnapját vad bulik helyett már józanul töltötte családi körben. Új önéletrajzi könyvében pedig őszintén számol be a legnagyobb bukásairól.

 

