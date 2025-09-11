Charlie Sheen vallomása: „Jégkockákkal a boxeremben forgattam"

Egy dologban mindenki egyetért: ha van olyan ember, aki a gyertyát mindkét végén égette, az nem más mint Charlie Sheen. A Két pasi - meg egy kicsi sztárja a csúcson nők százaival kavart, és úgy fogyasztotta a kábítószert és az alkoholt, mintha kötelező lett volna. Egy ilyen életvitelbe szinte bele van kódolva a bukás, ami hamarosan bekövetkezett: Sheen-t kirúgták élete legjövedelmezőbb sorozatából, majd HIV-fertőzést diagnosztizálták nála. Egyszerre tört derékba a karrierje és az élete is. Erről és sok minden másról mesélt a színész az új önéletrajzi filmjében az aka Charlie Sheen-ben.

A csúcsról a mélybe: így lehetne jellemezni Charlie Sheen karrierjét

Forrás: CBS

Az állandó bulizás miatt Charlie Sheen már a forgatásain sem tudott teljesíteni

A színész éppen az 1998-as Dolcsi Vita (Free Money) című filmet forgatta, amikor annyira fáradt volt az éjszakai tivornyázástól, hogy majdnem elaludt a munka során. Charlie - hogy ne bukjon le - kért egy pohár hideg ásványvizet az öltözőjébe, majd megdöbbentő dolgot tett.

Volt egy kis fürdőszobám, oda bementem és a jégkockát feldugtam a seggembe. Még soha előtte nem csináltam ilyet, de ember, pont annyira ébresztett fel a dolog, hogy visszakaptam a ritmusomat, és egy jégkockával a fenekemben fejeztem be a jelenetemet.

- árulta el nevetve a most már 8 éve józanul élő sztár a PageSixnek. Charlie-nak nem ez volt az egyetlen húzos incidense a forgatások során, ugyanis elmondta, hogy egyszer 18 órán keresztül vérzett az orra, miközben két kokainfogyasztás között filmet próbált készíteni.

Még felvételek is készültek róla, ahogy a forgatások során vérzik az orrom. De megkértem Brett Ratner rendezőt, hogy töröljük ezeket a videóanyagokat. Ekkor már tudtam, hogy segítséget kell kérnem, mert csak és kizárólag azért vállaltam be ezt a filmet, mert pénz kellett a drogokra.

- zárta sorait a sztár. Charlie Sheen dokumentumfilmje a Netflixen streamelhető. Íme egy kis kedvcsináló hozzá: