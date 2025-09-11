Cristiano Ronaldo egy igazán különleges, és méregdrága karórát viselt Budapesten - Videó!

Azt már régóta tudjuk, hogy Cristiano Ronaldo, és a menyasszonya Georgina Rodríguez imádja a luxusékszereket. Nem véletlen, hogy a portugál válogatott csapatkapitánya néhány héttel ezelőtt egy egymilliárd forintos eljegyzési gyűrűvel kérte meg szerelme kezét. Ezt követően Georgina még tudott emelni a téteken, ugyanis a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon egy magánsziget árát viselte magán a vörös szőnyegen. Most Budapesten Cristiano Ronaldo mutatta meg, hogy tőle sem áll távol a drága kiegészítők viselőse, ugyanis egy közel 500 millió forintos karórát viselt magán, miközben a rajongóknak autogrammot osztogatott.
A Beszéljünk az órákról szakértője egy Youtube-videóban fejtette ki, hogy milyen extrém karórát viselt magán Ronaldo a budapesti látogatása során. A karján látható mérnöki csoda ugyanis egy Jacob&Co és Bugatti közös fejlesztés, amely a Chrion autó dizájnját és mechanikáját utánozza. Ráadásul a karóra egy gombnyomás segítségével az "autó" motorjait is beindítja és az egész szerkezet mozgásba lendül. A szakértő szerint egy ilyen luxusóra körülbelül 500 millió forintba kerül.
