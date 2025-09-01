Egy magánsziget árát viselte Cristiano Ronaldo menyasszonya a velencei filmfesztiválon

Cristiano Ronaldo láthatólag minden földi jóval elhalmozza a menyasszonyát.

Cristiano Ronaldo menyasszonya a velencei filmfesztiválon.

Forrás: Getty Images Europe

Egy magánsziget árát viselte Cristiano Ronaldo menyasszonya

Vannak emberek, akik úgy válnak értékessé, hogy jót tesznek a környezetükben, segítik embertársaikat és olyan nyomot hagynak maguk után, amire mindenki szeretettel emlékezik. És van Georgina Rodriguez, aki olyan mennyiségű ékszert pakol magára, hogy abból egy magánszigetet is meg lehetne vásárolni.

A velencei filmfesztiválon ugyanis a friss menyasszony elképesztő összegű fuxban jelent meg, ami egy másodperc alatt mindenki számára egyértelművé tette: Georginát bizony nem lehet túlragyogni.

Georgina nem bízta a véletlenre, hogy mindenki megcsodálhassa az ékszereit.

Forrás: WireImage

Cristiano Ronaldo menyasszonya a friss, 3 millió dolláros eljegyzési gyűrűjét ugyanis még feldobta egy szolid, nagyjából 396 millió forintnak megfelelő összegű, gyémántokkal kirakott nyakékkel, illetve a hozzá illő 3 darab gyűrűvel és fülbevalóval.

Az ékszerek összeértékét csak becsülni tudjuk, de a szakértők szerint összesen több, mint 6 millió dollárba, azaz átszámítva több, mint 2 milliárd forintba kerülhettek.

A közönség persze tátott szájjal bámulta a szikrázó látványt, ami csoda, hogy a vakuk visszaverődése miatt nem okozott tartós látáskárosodást senkinél. Van aki ámult, van aki irigykedett, de mindenkinek csak egy dolog járt az eszében: vajon mennyi testőr kell ahhoz, hogy egy ilyen szettben végiglibbenj a vörös szőnyegen? Spoiler: sok.