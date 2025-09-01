Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Egy magánsziget árát viselte Cristiano Ronaldo menyasszonya a velencei filmfesztiválon

Getty Images Europe - Theo Wargo
Georgina Rodríguez Cristiano Ronaldo ékszer
Nagy Kata
2025.09.01.
Georgina Rodriguez ismét felrobbantotta az internetet: Cristiano Ronaldo menyasszonya olyan pazar ékszerkollekciót villantott a velencei filmfesztiválon, amihez foghatót maximum a mesében láttunk eddig.

Cristiano Ronaldo láthatólag minden földi jóval elhalmozza a menyasszonyát. 

Cristiano Ronaldo menyasszonya
Cristiano Ronaldo menyasszonya  a velencei filmfesztiválon. 
Forrás: Getty Images Europe

Egy magánsziget árát viselte Cristiano Ronaldo menyasszonya 

Vannak emberek, akik úgy válnak értékessé, hogy jót tesznek a környezetükben, segítik embertársaikat és olyan nyomot hagynak maguk után, amire mindenki szeretettel emlékezik. És van Georgina Rodriguez, aki olyan mennyiségű ékszert pakol magára, hogy abból egy magánszigetet is meg lehetne vásárolni. 

A velencei filmfesztiválon ugyanis a friss menyasszony elképesztő összegű fuxban jelent meg, ami egy másodperc alatt mindenki számára egyértelművé tette: Georginát bizony nem lehet túlragyogni. 

 

VENICE, ITALY - AUGUST 31: Georgina Rodriguez attends the Filming Italy Venice Award delegation red carpet during the 82nd Venice International Film Festival on August 31, 2025 in Venice, Italy. (Photo by Dominique Charriau/WireImage)
Georgina nem bízta a véletlenre, hogy mindenki megcsodálhassa az ékszereit. 
Forrás: WireImage

Cristiano Ronaldo menyasszonya a friss, 3 millió dolláros eljegyzési gyűrűjét ugyanis még feldobta egy szolid, nagyjából 396 millió forintnak megfelelő összegű, gyémántokkal kirakott nyakékkel, illetve a hozzá illő 3 darab gyűrűvel és fülbevalóval.

 Az ékszerek összeértékét csak becsülni tudjuk, de a szakértők szerint összesen több, mint 6 millió dollárba, azaz átszámítva több, mint 2 milliárd forintba kerülhettek.

A közönség persze tátott szájjal bámulta a szikrázó látványt, ami csoda, hogy a vakuk visszaverődése miatt nem okozott tartós látáskárosodást senkinél. Van aki ámult, van aki irigykedett, de mindenkinek csak egy dolog járt az eszében: vajon mennyi testőr kell ahhoz, hogy egy ilyen szettben végiglibbenj a vörös szőnyegen? Spoiler: sok. 

