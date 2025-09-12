Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
New York

Dakota Johnson meztelenruhájáról beszél most mindenki: a színésznő szinte semmit nem bízott a fantáziára

New York meztelenruha Dakota Johnson pucérruha
A Kering Alapítvány Caring for Women vacsoráján New Yorkban minden szem a színésznőre szegeződött. Dakota Johnson szettje elképesztően merész volt, igaz, láttunk már tőle hasonlót.

Földig érő, fekete Gucci-kreációban jelent meg a New York-i eseményen Dakota Johnson. A színésznő ruhája szinte mindent láttatott, nem csoda, hogy nem volt olyan, aki ne fordult volna utána. 

Dakota Johnson meztelenruhájában nagy feltűnést keltett
Forrás: Getty Images North America

Dakota Johnson Gucci pucérruhában jelent meg a rendezvényen

Dakota Johnson csipkével díszített, áttetsző fekete Gucci overallt választott az eseményre, amely alatt csupán melltartót és bugyit viselt. Megjelenése nem sokat bízott a fantáziára, a szettet jól láthatóan magabiztosan viselte. 

@voguespain #dakotajohnson ♬ Losing Control - Pat Winter

Nem először mutatja meg magát meztelenruhában

Dakota 2024-ben a Madame Web bemutatóján is kitett magáért: ruhája pedig nagyobb port kavart, mint a film, amelynek főszereplője volt. Johnson később elárulta, nem csodálja, hogy a film megbukott, és a negatív kritikák sem bántják. Úgy véli, a koncepció is rossz volt és neki sincs semmi keresnivalója az ilyen és ehhez hasonló alkotásokban. 

LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 12: Dakota Johnson attends the World Premiere of Sony Pictures' "Madame Web" at Regency Village Theatre on February 12, 2024 in Los Angeles, California. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images)
Dakota 2024-ben a Madame Web bemutatóján 
Forrás: Getty Images North America

A haja a védjegye

A Többesélyes szerelem sztárja nemrégiben egy interjúban elárulta, hogy hajához érzelmileg is kötődik. Dakota Johnson hangsúlyos frufruja és hosszú, sötét tincsei gyakorlatilag a védjegyévé váltak, és a színésznő bevallotta, hogy esze ágában sincs változtatni rajta. 

Dakota Johnson at the "Splitsville" Los Angeles Premiere held at AMC The Grove 14 on August 19, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Gilbert Flores/Variety via Getty Images)
Dakota Johnson hangsúlyos frufruja és hosszú, sötét tincsei gyakorlatilag a védjegyévé váltak
Forrás: Variety

A romantikus filmekben érzi magát otthonosan 

Dakota a hamarosan megjelenő Colleen Hoover-adaptáció, a Verity című romantikus thrillerben szerepel „Engem egyszerűen annyira érdekel a szerelem és a szerelmi történetek. Ez annyira része a személyiségfejlődésünknek és az utunknak” − nyilatkozta a Chris Martinnal 8 év után nemrégiben szakító színésznő. 

