Dakota Johnson meztelenruhájáról beszél most mindenki: a színésznő szinte semmit nem bízott a fantáziára

Földig érő, fekete Gucci-kreációban jelent meg a New York-i eseményen Dakota Johnson. A színésznő ruhája szinte mindent láttatott, nem csoda, hogy nem volt olyan, aki ne fordult volna utána.
Dakota Johnson csipkével díszített, áttetsző fekete Gucci overallt választott az eseményre, amely alatt csupán melltartót és bugyit viselt. Megjelenése nem sokat bízott a fantáziára, a szettet jól láthatóan magabiztosan viselte.
Dakota 2024-ben a Madame Web bemutatóján is kitett magáért: ruhája pedig nagyobb port kavart, mint a film, amelynek főszereplője volt. Johnson később elárulta, nem csodálja, hogy a film megbukott, és a negatív kritikák sem bántják. Úgy véli, a koncepció is rossz volt és neki sincs semmi keresnivalója az ilyen és ehhez hasonló alkotásokban.
A Többesélyes szerelem sztárja nemrégiben egy interjúban elárulta, hogy hajához érzelmileg is kötődik. Dakota Johnson hangsúlyos frufruja és hosszú, sötét tincsei gyakorlatilag a védjegyévé váltak, és a színésznő bevallotta, hogy esze ágában sincs változtatni rajta.
Dakota a hamarosan megjelenő Colleen Hoover-adaptáció, a Verity című romantikus thrillerben szerepel „Engem egyszerűen annyira érdekel a szerelem és a szerelmi történetek. Ez annyira része a személyiségfejlődésünknek és az utunknak” − nyilatkozta a Chris Martinnal 8 év után nemrégiben szakító színésznő.
