Dakota Johnson meztelenruhájáról beszél most mindenki: a színésznő szinte semmit nem bízott a fantáziára

Földig érő, fekete Gucci-kreációban jelent meg a New York-i eseményen Dakota Johnson. A színésznő ruhája szinte mindent láttatott, nem csoda, hogy nem volt olyan, aki ne fordult volna utána.

Dakota Johnson meztelenruhájában nagy feltűnést keltett

Dakota Johnson Gucci pucérruhában jelent meg a rendezvényen

Dakota Johnson csipkével díszített, áttetsző fekete Gucci overallt választott az eseményre, amely alatt csupán melltartót és bugyit viselt. Megjelenése nem sokat bízott a fantáziára, a szettet jól láthatóan magabiztosan viselte.

Nem először mutatja meg magát meztelenruhában

Dakota 2024-ben a Madame Web bemutatóján is kitett magáért: ruhája pedig nagyobb port kavart, mint a film, amelynek főszereplője volt. Johnson később elárulta, nem csodálja, hogy a film megbukott, és a negatív kritikák sem bántják. Úgy véli, a koncepció is rossz volt és neki sincs semmi keresnivalója az ilyen és ehhez hasonló alkotásokban.

Dakota 2024-ben a Madame Web bemutatóján

A haja a védjegye A Többesélyes szerelem sztárja nemrégiben egy interjúban elárulta, hogy hajához érzelmileg is kötődik. Dakota Johnson hangsúlyos frufruja és hosszú, sötét tincsei gyakorlatilag a védjegyévé váltak, és a színésznő bevallotta, hogy esze ágában sincs változtatni rajta.

Dakota Johnson hangsúlyos frufruja és hosszú, sötét tincsei gyakorlatilag a védjegyévé váltak

A romantikus filmekben érzi magát otthonosan

Dakota a hamarosan megjelenő Colleen Hoover-adaptáció, a Verity című romantikus thrillerben szerepel „Engem egyszerűen annyira érdekel a szerelem és a szerelmi történetek. Ez annyira része a személyiségfejlődésünknek és az utunknak” − nyilatkozta a Chris Martinnal 8 év után nemrégiben szakító színésznő.