Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 4., csütörtök Rozália

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
félelem

A nők közel 70%-a fél ugyanattól a dologtól, mint Dakota Johnson

félelem frizura Dakota Johnson
Life
2025.09.04.
A színésznő egészen hétköznapi félelmét vallotta meg, amely a nők többségét is szorongásban tartja. Dakota Johnson nem a vörös szőnyeges dilemmáiról beszélt, hanem valami sokkal intimebbről.

A színésző neve mára összeforrt a modern hollywoodi filmvilággal. Nemcsak híres családi háttere miatt került reflektorfénybe, hanem saját tehetségével és karakteres jelenlétével is. Dakota Johnson pályája során többször bizonyította, hogy képes egyszerre érzékenyen és erőteljesen megszólítani a közönséget – a legnagyobb kasszasikerektől a kifinomult irodalmi adaptációkig. Hollywood igazi aranylánya, hiszen Melanie Griffith és Don Johnson gyermekeként gyakorlatilag beleszületett a csillogásba. Mégis, a ragyogó felszín mögött ott lapul valami nagyon is emberi: a szorongás, amelyet szinte minden nő jól ismer – az a félelem, hogy a külvilág olyasmit lát meg bennünk, amit mi magunk inkább rejtegetnénk.

Dakota Johnson színésznő önbecsülése a hajától függ
A szépség nem minden: Dakota Johnson színésznőből egy rosszul sikerült frizura is képes szorongást kiváltani.
Forrás: Corbis Entertainment

„Érzelmileg kötődöm a hajamhoz” – Dakota Johnson vallomása

A Többesélyes szerelem sztárja egy friss interjúban elárulta, hogy hajához nemcsak fizikai, de mély érzelmi kötődés is fűzi. Dakota Johnson merész frufruja és hosszú, sötét tincsei gyakorlatilag a védjegyévé váltak, és a színésznő bevallotta, hogy esze ágában sincs változtatni rajtuk. Nem véletlen: a haj nem csupán haj, hanem identitás, pajzs és néha menekülő út a társadalmi elvárások elől.   

És itt jön a csavar: a YourTango egy olyan kutatást említ, amely szerint a nők 70%-a pontosan ugyanígy érez. Ha nem tetszik a hajuk, szorongással és irreális félelmekkel küzdenek, mintha egy rossz frizura az egész önbecsülést romba dönthetné.

Szépség vagy pszichológia?

A Hair by Sam McKnight és a Mortar Research felmérése szerint a nők fele vallotta be, hogy általában nem elégedett a hajával. Ez pedig nem pusztán szépségkérdés: pszichológiai tény, hogy a megjelenésünk szoros kapcsolatban áll a mentális egészségünkkel. Egy rossz hajnap könnyen átcsaphat rossz önértékelésbe, szorongásba vagy akár abba az érzésbe, hogy kevésbé vagyunk szerethetők.

a társadalmi elvárások Dakota Johnson színésznőhöz hasonlóan a legtöbb nőből is szorongást váltanak ki
Rossz a frizurád? Azért ne ásd el magad! A társadalmi elvárások a legtöbb nőben irreális félelmeket szülnek. 
Forrás: Shutterstock

Lehetséges, hogy a rossz frizura rád is annyira negatívan hat, hogy akár az egész napodat képes elrontani, ha reggel nem sikerült jól belőni a hajadat. De ne aggódj, mert más nők is gyakran éreznek ugyanígy! Mert lehet, hogy apróságnak tűnik, de a haj a saját történetünk része, és ha nem stimmel, belülről is törékenyebbek leszünk.

A haj, mint az önbecsülésünk lakmuszpapírja

A jó haj messze túlmutat a külsőségeken: hatással van a testtartásunkra, az önbizalmunkra, sőt még a kommunikációnkra is. Nem véletlen, hogy a nők naponta átlagosan 55 percet, vagyis évente közel két hetet töltenek a külsejük „karbantartásával”, derül ki a Today felméréséből. Ez nem önimádat, hanem a túlélés része egy olyan világban, ahol a szépség szorosan összefonódik a szociális lehetőségeinkkel.

Dakota Johnson vallomása tehát nem csupán egy frizura-hiszti, hanem tükör: megmutatja, mennyire mélyen beépültek a társadalmi elvárások a mindennapjainkba. És talán épp az a legnagyobb erő, ha kimondjuk: néha teljesen rendben van, hogy a hajunk irányít minket – mert valójában sosem csak a hajról van szó.

3 frizura, ami kétszer olyan dúsnak mutatja a hajadat

Több olyan egyszerű frizura is létezik, ami dúsabbnak mutatja a hajad.

Nem kell tovább keresgélned: ez a frizura az, ami mindenkinek jól áll

Brit tudósok ( na jó, a nők nagy része) évszázadok óta kutatják azt frizurát, ami ugyanolyan jól mutat vastag és vékonyszálú, rövid, vagy hosszú hajon, könnyű kezelni és még valamennyire divatos is. Imáink most meghallgattattak, ugyanis az új frizuratrend pontosan ezt szervírozza: jéghidegen és ezüsttálcán.

Több önbizalomra vágysz? Akkor sürgősen felejtsd el ezt a 3 mondatot

Vannak olyan hétköznapi mondatok, amik nap mint nap észrevétlenül rombolják a magabiztosságodat. Ha úgy érzed kevés az önbizalmad, itt az idő, hogy száműzd ezeket a kommunikációdból!

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu