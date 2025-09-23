Meglepő fordulat: 28 év után durva dolog derült ki Diana hercegné autóbalesetéről

A hatóságok szerint a balesetet az okozta, hogy a sofőr ittas állapotban volt és nagyon gyorsan hajtott, ám egyes források szerint aznap este Diana hercegné és Dodi Fayed sem volt tiszta. Drogozhattak, a szert pedig a kocsiban rejtették el. „Senki sem akarta, hogy Diana nevét kábítószerrel hozzák összefüggésbe. Az egész világ gyászolt, ezért inkább elhallgatták az ügyet” – állította egy, az eseményekhez közel álló forrás.

Diana hercegné és Dodi Al-Fayed állítólag rendszeresen fogyasztottak kábítószert

Forrás: Getty Images

Diana hercegné állítólag már korábban is drogozott

Ezek a pletykák nem újkeletűek: már a ’90-es évek elején is felröppentek hírek arról, hogy Diana hercegné már akkor is kábítószerekhez nyúlt, amikor a házassága Károllyal válságba került. Akkori lelkiállapotát jól tükrözi az a hírhedt 1993-as levele, amelyben azt írta komornyikjának: attól fél, hogy Károly herceg egy megrendezett autóbalesetben akarja megölni. Források szerint a drogfüggőség és a szorongás kéz a kézben jártak ekkoriban az életében.

Állítólag közeli barátja, George Michael is többször adott Diana hercegnének kokaint. A popsztárral még kódnevet is használtak: „fehér gyémántnak” nevezték a kábítószert. Dodi Al-Fayedről is azt beszélték, hogy milliomos plyaboyként nem vette meg a kábítószert, sőt függő volt.