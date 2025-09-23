Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Meglepő fordulat: 28 év után durva dolog derült ki Diana hercegné autóbalesetéről

tragédia Dodi al-Fayed kokain Diana hercegné
2025.09.23.
Diana hercegné és szeretője, Dodi Fayed állítólag kokaint tartottak abban a Mercedesben, amelyben 1997 augusztusában, Párizsban életüket vesztették – állítják bennfentesek. Sajtóértesülések szerint a kábítószert még a helyszínen gyorsan eltüntették, hogy megőrizzék a hercegné makulátlan hírnevét.

A hatóságok szerint a balesetet az okozta, hogy a sofőr ittas állapotban volt és nagyon gyorsan hajtott, ám egyes források szerint aznap este Diana hercegné és Dodi Fayed sem volt tiszta. Drogozhattak, a szert pedig a kocsiban rejtették el. „Senki sem akarta, hogy Diana nevét kábítószerrel hozzák összefüggésbe. Az egész világ gyászolt, ezért inkább elhallgatták az ügyet”állította egy, az eseményekhez közel álló forrás.

Diana hercegné és Dodi Al-Fayed állítólag rendszeresen fogyasztottak kábítószert
Forrás: Getty Images

Diana hercegné állítólag már korábban is drogozott

Ezek a pletykák nem újkeletűek: már a ’90-es évek elején is felröppentek hírek arról, hogy Diana hercegné már akkor is kábítószerekhez nyúlt, amikor a házassága Károllyal válságba került. Akkori lelkiállapotát jól tükrözi az a hírhedt 1993-as levele, amelyben azt írta komornyikjának: attól fél, hogy Károly herceg egy megrendezett autóbalesetben akarja megölni. Források szerint a drogfüggőség és a szorongás kéz a kézben jártak ekkoriban az életében.

Állítólag közeli barátja, George Michael is többször adott Diana hercegnének kokaint. A popsztárral még kódnevet is használtak: „fehér gyémántnak” nevezték a kábítószert. Dodi Al-Fayedről is azt beszélték, hogy milliomos plyaboyként nem vette meg a kábítószert, sőt függő volt. 

