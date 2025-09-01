Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
28 évvel a tragédia után megdöbbentő dolgot állít Dodi Al-Fayed barátja: Diana hercegné hatalmas átverés áldozata lett

Life.hu
2025.09.01.
1997. augusztus 31-én a világ megdöbbenve értesült arról, hogy Diana hercegné és Dodi Al-Fayed tragikus autóbalesetben életét vesztette Párizsban. A történtek óta eltelt 28 év, mégis máig rengeteg találgatás övezi a kettejük kapcsolatát. A ZDF német televízió legújabb dokumentumfilmje, a Diana és Dodi – A hercegné és a playboy azt boncolgatja, vajon valódi szerelemről volt szó, vagy inkább egy ügyesen megszervezett látszatrománcról.

Dodi Al-Fayed, Diana hercegné egykori udvarlója a kilencvenes években igazi playboy hírében állt. Egykori barátnői a dokumentumfilmben sem tagadják: jóképű, gazdag férfiként könnyedén hódított. „Minden nő rajongott érte, és élvezte is a helyzetet” – idézi fel Denice D. Lewis modell.

A hercegnével való kapcsolatát Dodi gazdag az apja, Mohamed Al-Fayed indította el: meghívta Diana hercegnét a dél-franciaországi birtokára. 1997 nyarától aztán a két híresség egyre több időt töltött együtt. Dodi volt komornyikja, René Delorm szerint őszinte érzelmek alakultak ki közöttük. „Egy este láttam őket a jachton, Diana a fejét Dodi ölébe hajtotta, csendben voltak, csak egymást figyelték. Beleszeretett, semmi kétség” – mondta.

Diana hercegné és Dodi Al-Fayed: románc vagy gondosan megtervezett színjáték?

Nem mindenki osztja ezt a nézetet. Több megszólaló úgy véli, hogy Mohamed Al-Fayed tudatosan tervezte meg a kapcsolatot, hogy ezzel is közelebb kerüljön a brit királyi családhoz. Ezzel tualjdonképpen átverte saját fiát és Dianát is. „Ez egy forgatókönyv volt, amit az apja írt” – állítja Peter Riva, Dodi régi barátja. Tom Bower életrajzíró szintén úgy gondolja, hogy a kapcsolat inkább nyári kaland volt, mint tartós szerelem.

A történethez hozzátartozik, hogy Dodi akkoriban hivatalosan Kelly Fisher modell jegyese volt, sőt más nőkkel – például Annie Cardone színésznővel – is kapcsolatban állt. Cardone később úgy nyilatkozott: „Sokkolt, amikor megtudtam, hogy egyszerre két másik nővel is járt.”

Delorm komornyik szerint Dodi a végzetes párizsi este előtt azt tervezte, hogy eljegyzi Dianát, és mutatott is neki egy gyűrűt. Ugyanakkor Richard Kay, Diana közeli barátja biztos benne, hogy a hercegné nem szándékozott újra férjhez menni. „Egyértelműen kijelentette nekem: még egy házasságra semmi szüksége” – mondta.

A lánykérésből végül nem lett semmi. 1997. augusztus 31-én a pár tragikus autóbalesetet szenvedett, miközben a paparazzók elől próbáltak menekülni. Dodit a helyszínen halottnak nyilvánították, Diana órákkal később a kórházban hunyt el.

A tragédia óta Mohamed Al-Fayed – aki 2023-ban hunyt el – többször állította, hogy fia és Diana halála mögött a brit királyi család állt, és máig összeesküvés-elméletek tucatjai keringenek. Dodi egykori barátnője, Denice D. Lewis azonban úgy véli, értelmetlen dolog bűnbakot keresni: „Két ember halt meg. Ennyi elég ahhoz, hogy tragédiának nevezzük. Mi értelme összeesküvések után kutatni?”

A ZDF dokumentumfilmje augusztus 31-én került adásba, az alkotás igyekszik új szemszögből megvizsgálni Diana és Dodi nyarának történetét – egy románcot, amely máig megosztja a világot.

