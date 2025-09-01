Diana hercegné utolsó mondata: ezt suttogta, mielőtt örökre lehunyta a szemét

Diana hercegné és párja, Dodi Al-Fayed aznap este a párizsi Ritz Hotelbl indultak el, hogy a férfi lakásán töltsék az éjszakát. Éjjel 0:25 körül azonban autójuk nagy sebességgel az Alma-alagút egyik pillérének csapódott. A sofőr és Dodi Al-Fayed a helyszínen meghalt, Diana életéért pedig órákon át küzdöttek.
Xavier Gourmelon tűzoltó a baleset utáni percekben ért a helyszínre. Elmondása szerint, amikor a roncsok között rátalált a hercegnére, Diana rövid időre magához tért. „Ó, Istenem, mi történt?” – kérdezte halkan, majd ismét elvesztette az eszméletét.
A mentők megkezdték az újraélesztést, és Diana szívverése egy időre visszatért. Gourmelon egy későbbi interjúban arról beszélt: biztos volt benne, hogy a hercegné túléli. „Őszintén szólva azt gondoltam, rendbe jön. Amikor megtudtam, hogy a kórházban meghalt, összetört bennem valami” – idézte fel.
Diana hercegnét súlyos belső sérülésekkel szállították a párizsi Pitié-Salpêtrière kórházba, ahol hajnalban, nem sokkal 4 óra előtt halottnak nyilvánították.
Lady Diana, akit sokan a „szívek királynőjeként” emlegettek, 36 évesen halt meg. Halála az egész világot megrázta. Fiai, Vilmos herceg akkor mindössze 15, Harry pedig 12 éves volt. A világsajtót bejárták azok a képek, amelyeken a két megtört fiú édesanyjuk koporsója mögött vonul a temetésen, 1997. szeptember 6-án, Londonban.
Dianát végül a családi birtokon, Althorp Parkban, egy tó közepén lévő szigeten helyezték örök nyugalomra.
