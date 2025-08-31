Megoldódott végre a rejtély — Kiderült, kinek a luxusjachtján nyaralt Kefalónia partjainál Katalin és Vilmos

Azt, hogy miért születtek kalandosnál kalandosabb történtetek Katalin és Vilmos nyaralásáról, talán az magyarázza, hogy a walesi herceg és hercegné, valamint gyermekeik, a 12 éves György, a 10 éves Sarolta és a 7 éves Lajos a nyaralás nagy részét egy luxusjachton töltötte, és csak az érkezéskor és távozáskor léptek Kefalónia partjára. A trónörököst és családját csak pillanatokra láthatták az emberek, ha egyáltalán láthatták.
Eredetileg a lapok arról számoltak be, hogy a herceg és a hercegné Kefalónia és más Jón-szigetek körül hajóznak egy 340 millió font értékű megajachton, amely az Egyesült Arab Emírségek királyi családjának egyik prominens tagja birtokol. A Mail on Sunday azonban megállapította, hogy ez nem igaz. További lehetőségek között szerepelt a 90 méteres Norn, amely a Microsoft-mogul, Charles Simonyi tulajdonában van, ám ez ismét valószínűtlennek bizonyult.
Aztán egy nyugdíjas köztisztviselő, Penelope Likoudi azt mondta, hogy látta Katalint az Almax fedélzetén, és bár a beszámolója hihetőnek tűnt, különösen miután kiderült, hogy a 40 millió fontos Almax a világ egyik első üzemanyagcellás szuperjachtja, és „a fenntartható hajózás jövőjének hatalmas mérföldköveként” nevezik – ami a környezettudatos herceg számára is vonzó lehet. Az Almax azonban három nappal később megjelent Kefalónia fővárosában, Argosztóliban, fedélzetén egy másik társasággal, tehát ez a teória is elbukott.
Megbízható forrásokra hivatkozva, a Kefalonia Press megerősítette, hogy Katalin és Vilmos a gyerekeikkel együtt a Lady Beatrice-en nyaraltak. A Lady Beatrice Sir Frederick és Sir David Barclay, a Telegraph Media Group korábbi tulajdonosainak büszkesége volt. A Barclay ikrek nagy becsben tartották a 60 méteres (197 láb) jachtot – amelyet elhunyt édesanyjukról neveztek el – és eklektikus ízlésüknek megfelelően rendezték be a belső teret, csíkos kanapékkal, műgörög oszlopokkal és a hivatalos étkezőben reneszánsz stílusú freskós mennyezettel.
A jacht 16 utas elszállásolására alkalmas, étkezővel a fő- és az alsó fedélzeten, valamint medencével a felső fedélzeten. Idén arról számoltak be, hogy Sir Frederick körülbelül 20 millió fontért eladta a Lady Beatrice-t a brit pénzembernek és vállalkozónak, Peter Dubensnek, hogy ezzel segítse visszafizetni vállalatbirodalmuk adósságait.
