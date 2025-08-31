Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 31., vasárnap Bella, Erika

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
brit királyi család

Megoldódott végre a rejtély — Kiderült, kinek a luxusjachtján nyaralt Kefalónia partjainál Katalin és Vilmos

brit királyi család luxusjacht nyaralás
Life.hu
2025.08.31.
A legtöbb ember szereti a királyi rejtélyeket, nincsenek ezzel másképp Kefalónia lakói sem. A varázslatos sziget ravasz lakói nem sok mindent hagynak figyelmen kívül, de még a legélesebb elméjűek sem tudtak semmit Katalin és Vilmos legutóbbi nyaralásáról. Ennek ellenére a a görög sziget lakói lelkesen és részletesen írták le a walesi hercegi pár kefalóniai, egyesek szerint szinte mesébe illő nyaralását.

Azt, hogy miért születtek kalandosnál kalandosabb történtetek Katalin és Vilmos nyaralásáról, talán az magyarázza, hogy a walesi herceg és hercegné, valamint gyermekeik, a 12 éves György, a 10 éves Sarolta és a 7 éves Lajos a nyaralás nagy részét egy luxusjachton töltötte, és csak az érkezéskor és távozáskor léptek Kefalónia partjára. A trónörököst és családját csak pillanatokra láthatták az emberek, ha egyáltalán láthatták.

Katalin és Vilmos
Katalin és Vilmos a gyerekeivel nyaralt Kefalónia partjainál de vajon kinek a luxusjachtján?
Forrás: NurPhoto

Vajon kinek a jachtján nyaralt Katalin és Vilmos?

Eredetileg a lapok arról számoltak be, hogy a herceg és a hercegné Kefalónia és más Jón-szigetek körül hajóznak egy 340 millió font értékű megajachton, amely az Egyesült Arab Emírségek királyi családjának egyik prominens tagja birtokol. A Mail on Sunday azonban megállapította, hogy ez nem igaz. További lehetőségek között szerepelt a 90 méteres Norn, amely a Microsoft-mogul, Charles Simonyi tulajdonában van, ám ez ismét valószínűtlennek bizonyult. 

Aztán egy nyugdíjas köztisztviselő, Penelope Likoudi azt mondta, hogy látta Katalint az Almax fedélzetén, és bár a beszámolója hihetőnek tűnt, különösen miután kiderült, hogy a 40 millió fontos Almax a világ egyik első üzemanyagcellás szuperjachtja, és „a fenntartható hajózás jövőjének hatalmas mérföldköveként” nevezik – ami a környezettudatos herceg számára is vonzó lehet. Az Almax azonban három nappal később megjelent Kefalónia fővárosában, Argosztóliban, fedélzetén egy másik társasággal, tehát ez a teória is elbukott.

A kérdés, hogy ha egyik verzió sem igaz, akkor mégis kinek a jachtján tartózkodott a walesi hercegi pár?

Megbízható forrásokra hivatkozva, a Kefalonia Press megerősítette, hogy Katalin és Vilmos a gyerekeikkel együtt a Lady Beatrice-en nyaraltak. A Lady Beatrice Sir Frederick és Sir David Barclay, a Telegraph Media Group korábbi tulajdonosainak büszkesége volt. A Barclay ikrek nagy becsben tartották a 60 méteres (197 láb) jachtot – amelyet elhunyt édesanyjukról neveztek el – és eklektikus ízlésüknek megfelelően rendezték be a belső teret, csíkos kanapékkal, műgörög oszlopokkal és a hivatalos étkezőben reneszánsz stílusú freskós mennyezettel.

A jacht 16 utas elszállásolására alkalmas, étkezővel a fő- és az alsó fedélzeten, valamint medencével a felső fedélzeten. Idén arról számoltak be, hogy Sir Frederick körülbelül 20 millió fontért eladta a Lady Beatrice-t a brit pénzembernek és vállalkozónak, Peter Dubensnek, hogy ezzel segítse visszafizetni vállalatbirodalmuk adósságait.

Durva szabályszegésen kapták II. Erzsébet királynőt — Diana temetésén nem úgy viselkedett, ahogy az egy uralkodótól elvárható

A néhai II. Erzsébet királynő ragaszkodott a hagyományokhoz, olyannyira, hogy 70 éves uralkodása alatt mindössze egyszer szegte meg azokat. Diana hercegné temetésén eltért a hagyományoktól, és olyat tett, ami uralkodóhoz nem méltó

Vilmos kategorikusan elzárkózik Harrytől: nem érdekli, hogy öccse az Egyesült Királyságba utazik

Bár a sussexi herceg egyre többször utal arra, hogy békülne családjával, úgy tűnik, erre szeptemberben sem lesz lehetősége. Vilmos herceg látni sem akarja, III. Károly pedig lehet, otthon sem lesz.

Új fejezetet nyitott David és Victoria Beckham: jobban szeretik egymást, mint eddig bármikor

Bár Brooklyn eltávolodása megviselte őket, igyekeznek élvezni az életet. Victoria Beckham és David Beckham Portofinóban romantikázott.

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu