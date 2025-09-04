Dodi Al-Fayed barátai megdöbbentő dolgot állítanak: nem Diana volt a férfi igazi szerelme

Diana hercegné utolsó szerelmeként vonult be a köztudatba Dodi Al-Fayed. A férfit azonban egykori barátai egészen másként látták, mint ahogy a világ emlékszik rá: szerintük életének középpontjában nem a szerelem és nem a csillogás, hanem a drogfüggősége állt.

Nem Diana hercegné volt Dodi Al-Fayed igazi szerelme

Forrás: Getty Images

Dodi Al-Fayed igazi szerelme: a kokain

Paul Cohen hollywoodi menedzser a nyolcvanas években került közel Dodi Al-Fayedhez. Úgy idézte fel, hogy az egyiptomi producer nem mutatott különösebb érdeklődést sem a filmes munka, sem a nők iránt – mindennapjait inkább a kokain határozta meg. Hírhedt összejövetelein pezsgő, kaviár és kokain várta a vendégeket, a bulik pedig akár napokig is tartottak.

Bár szívesen fotózkodott világhírű színésznőkkel és modellekkel, Cohen szerint Dodi nem volt nőcsábász. A függősége miatt gyakran volt bizalmatlan és gyanakvó, időnként pedig teljesen elzárkózott másoktól.

Dodi akkor is kábítószerezett, amikor dolgozott. David Puttnam rendező, a Tűzszekerek alkotója arról számolt be, hogy egy alkalommal Fayedet rajtakapta, amint kokaint kínál a stábnak, ezért azonnal kizárta a produkcióból.

Cohen ugyanakkor egy olyan férfiként emlékezett rá, aki kétségbeesetten vágyott apja elismerésére. Mohamed Al-Fayedet mindig „a főnöknek” nevezte, és bármikor, amikor az apjával beszélt, alárendeltként viselkedett. Dodi Al-Fayed életét állandó félelem kísérte.

Testőrök nélkül nem utazott sehová, és az éttermeket is előzetesen átvizsgáltatta, mert attól tartott, hogy apja vagyonának köszönhetően célponttá válhat. Amikor Dianával megismerkedett, hivatalosan még jegyben járt a modell Kelly Fisherrel. A környezetében sokan értetlenül álltak a kapcsolat előtt, és kételkedtek abban, hogy valódi szerelmi történetről van szó.

1997. augusztus 31-én Fayed 42 évesen, Diana mellett halt meg a párizsi Alma-alagútban történt autóbalesetben. Paul Cohen szerint nem kizárt, hogy a férfi évek óta tartó drogfüggősége és az abból fakadó paranoiája is hozzájárult a tragédiához.

„Sok hibája volt, de alapvetően nagylelkű, kedves emberként ismertük. Szomorú, hogy halála után is mindenki csak Dianával együtt emlegeti” – fogalmazott barátja.