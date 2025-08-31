Charles Spencer megmutatta a magánszigetet, ahol Diana hercegné sírja áll — FOTÓK

Augusztus 31-én, vasárnap egy Instagram-bejegyzésben emlékezett meg Diana hercegnéről bátyja, Charles Spencer, aki közzétett egy fotót azokról a virágokról, amelyeket a walesi hercegné temetkezési helyére, az Althorp Estate-re vitt nővére halálának 28. évfordulójára.

Diana hercegné ma 28 éve halt meg — A szívek királynőjének népszerűsége azóta is töretlen

Forrás: Tim Graham Photo Library

Diana hercegnét egy magánszigeten helyezték örök nyugalomba

„Virágok, amelyeket ma reggel vágtunk Althorp kertjében, a szigetnek” – írta a képaláírásban, utalva Diana sírjára, amely családja birtokán található West Northamptonshire-ben, Angliában. „Ez mindig egy lehetetlen nap” – írta Charles Spencer.

A Diana tiszteletére készült fehér és rózsaszín rózsacsokor fotója mellett egy másik képet is megosztott, amelyen az Althorp Gardensben található magánsziget látható, ahol Diana nyugszik.

Diana hercegné 1997. augusztus 31-én egy szörnyű autóbalesetben vesztette életét Párizsban. A néhai walesi hercegné két fiát, az akkor 15 éves Vilmos herceget és a 12 éves Harry herceget hagyta hátra. Végső nyughelyéről az Althorp Estate-en bátyja, Charles döntött. A birtokon található Pleasure Gardens egy félreeső magánszigeten, amelyet Oval Lake Grave néven is ismernek.