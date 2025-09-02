Vilmos és Harry titkos története – fotósok árulták el, hogyan romlott meg lépésről lépésre a testvérek kapcsolata

Egy új dokumentumfilm, a Vilmos és Harry: A láthatatlan fotók eddig nem látott képeken és a királyi családot évtizedeken át kísérő fotósok vallomásain keresztül mutatja be a testvérpár kapcsolatának alakulását. A film, amely ezen a héten került a brit mozikba, a hercegek gyermekkori pillanatait, a szüleik válása alatti feszültségeket, a paparazzik túlkapásait, Diana hercegné tragédiáját és a jelenlegi viszályt egyaránt dokumentálja. A Mirror három ismert fotósa – Ian Lloyd, Kent Gavin és Ian Vogler – saját felvételeiken keresztül mesélik el a történetet.
Ian Lloyd, királyi fotós és író felidézte: „Amikor Diana bekerült a királyi családba, az egész világ beleszeretett. A fotósok minden alkalommal ott voltak, ahol megjelent. De Vilmos és Harry elkezdték meggyűlölni őket.” Egy alkalommal Vilmost a Smith’s Lawn pólópályán fotózták le, aki, ahogy észrevette a kamerákat, lehajtotta a fejét, „pont úgy, mint a fiatal Diana”. Harry ezzel szemben „viccelődött és integetett” első és utolsó napján is az Eton College-ban.
Lloyd szerint a paparazzik jelentették a legnagyobb terhet Diana számára: halála után a brit sajtó visszafogottabbá is vált. „Harry és Vilmos a húszas éveik elején még nagyon közel álltak egymáshoz, Vilmos továbbra is a visszafogott volt, míg Harry szemtelennek és fékezhetetlennek tűnt” − nyilatkozta.
Kent Gavin, a Mirror egykori fotósa így emlékezett vissza: „Vilmos és Harry születésüktől fogva mindvégig összetartoztak. Harry lármás, mindig mozgásban lévő srác volt. Vilmos pedig higgadt volt.”
Gavin elárulta, Diana személyesen kérte fel, hogy tudósítson Vilmos keresztelőjéről. Felidézte, hogyan próbálta a hercegnő megállapodásokkal enyhíteni a sajtó nyomását: „Megegyeztünk, hogy Diana egyetlen fotón szerepel, aztán a nemzetközi sajtó békén hagyja.”
Ian Vogler, a Mirror másik fotósa szerint Diana halála mindent megváltoztatott. „Emlékszem, ahogy 15 és 12 évesen néztem őket anyjuk koporsója mögött sétálni, és arra gondoltam: Milyen nehéz életük lesz, ha ezt élő adásban sugározzák szerte a világon.” Hozzátette: „Akkoriban együtt nem is lehettek volna erősebbek. Elképzelhetetlen volt, hogy valaha olyan helyzetben lesznek, hogy szóba se állnak egymással.”
„Elvesztettem az édesanyámat, ami hatalmas tragédia, ezt követően pedig hosszan kellett gyalogolnom a koporsója mögött, ezrek vettek körül, akik engem néztek, miközben további milliók figyelték a tévében a búcsúztatót. Szerintem egyetlen gyerektől sem szabadna ezt kérni, semmilyen körülmények között. Nem hiszem, hogy ez ma is megtörténne” − nyilatkozta korábban Harry herceg.
Vogler 2015-ben Dél-Afrikában követte Harryt, aki ekkor még laza és közvetlen volt. Azt is felidézte, hogy Vilmos és Katalin kapcsolatának kezdetén Harry „olyan volt, mint egy bohócherceg, viccelődött, szórakoztatta leendő sógornőjét”. A fotós szerint azonban a feszültség ekkor már egyre nőtt a testvérek között és a legnyilvánvalóbban Edinburgh hercegének, Fülöpnek a temetésén mutatkozott meg: „Ott voltak, de nem voltak ott. Együtt voltak, de nem voltak együtt” − nyilatkozta.
