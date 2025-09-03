A brit királyi család tagjai gyakran a protokoll, a pompás ceremóniák és a kifogástalan viselkedés szimbólumai. Mégis, időről időre előkerülnek olyan történetek, amelyek megmutatják: ők is hús-vér emberek, akiknek fiatalkorában ugyanúgy akadtak kihívások és kellemetlen helyzetek. Kamilla királyné egyik ilyen emléke különösen sokatmondó, hiszen nemcsak az ő bátorságát, hanem a női önvédelem fontosságát is hangsúlyozza.
A brit királyi családban ma már kifinomult, diplomatikus arcát látjuk Kamilla királyné személyében, ám kevesen tudják, hogy fiatalkorában igencsak kemény leckét adott egy zaklatónak. A hatvanas években, mindössze 16-17 évesen egy vonaton utazott Paddington felé, amikor egy férfi leült mellé és illetlenül fogdosni kezdte. A legtöbben lefagytak volna a helyzetben, ő azonban nem.
Anyja korábbi tanácsára hallgatva, levette a magas sarkú cipőjét, és olyan erővel vágta bele a férfi legérzékenyebb testtájába, hogy a zaklatónak azonnal megfagyott a mosoly az arcán. Amint leszállt a vonatról, egyenruhás rendőrt keresett, és jelentette az incidenst. Az elkövetőt le is tartóztatták. Mindez a királyi család titkairól szóló egyik legújabb, Power and the Palace: The Inside Story of the Monarchy and 10 Downing Street című könyvben olvasható, írja a The Sun.
Állítólag az esetről III. Károly király felesége 2008-ban mesélt London akkori polgármesterének, Boris Johnsonnak, aki akkoriban tervezett három, nemi erőszak áldozatainak szóló krízisközpontot nyitni. Később kettőt ő maga nyitott meg.
Kamilla királyné története brutálisan aktuális. Ma is rengeteg nő küzd a zaklatással – legyen szó munkahelyről, utcáról vagy akár a tömegközlekedésről. A különbség az, hogy ő nem az áldozat szerepében ragadt, hanem megmutatta: az önvédelemhez nem kell testőr vagy fegyver, csak bátorság és gyors döntés.
Mivel pontosan tudja, milyen érzés fiatalon megélni egy ennyire kiszolgáltatott és felzaklató helyzetet, a biztonság és a női önvédelem élharcosa lett. Királynéként, sőt már korábban, Cornwall hercegnéjeként is rengeteget tett a nőkért. Szexuális erőszak és családon belüli bántalmazás áldozataival találkozott, önvédelmi központokat támogatott, és több nemzetközi programhoz is csatlakozott. Úgy tudni, Kamilla azért nem beszélt nyilvánosan a vonatincidensről soha, mert nem akarta elterelni a figyelmet a szexuális erőszak áldozatairól.
Az önvédelem nem csak a fizikumról és a technikáról szól, hanem a mentális felkészültségről is. Íme néhány dolog, amit Kamilla királyné példáján keresztül érdemes megfogadnod:
Kamilla királyné fiatalon megtette az első lépést: nem félt szembeszállni egy zaklatóval, és ezzel példát mutatott minden nőnek. A brit királyi család egyik legprovokatívabb, legkeményebb sztorija így vált inspirációvá, amely ma aktuálisabb, mint valaha.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.