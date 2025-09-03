Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
A brit királyi család erős asszonya nem hagyta magát: amikor egy perverz zaklató molesztálni próbálta, olyat tett, ami hatalmas bátorságra vall. Kamilla királyné ezzel nemcsak magát, hanem minden nőt képviselt.

A brit királyi család tagjai gyakran a protokoll, a pompás ceremóniák és a kifogástalan viselkedés szimbólumai. Mégis, időről időre előkerülnek olyan történetek, amelyek megmutatják: ők is hús-vér emberek, akiknek fiatalkorában ugyanúgy akadtak kihívások és kellemetlen helyzetek. Kamilla királyné egyik ilyen emléke különösen sokatmondó, hiszen nemcsak az ő bátorságát, hanem a női önvédelem fontosságát is hangsúlyozza.

Kamilla királyné, a brit királyi család tagját fiatalon zaklatta egy férfi
Kamilla királyné maga is átélt egy zaklatást, azóta pedig mindent megtesz a női önvédelem és biztonság érdekében.
Forrás: Getty Images Europe

Kamilla királyné fiatalon: nem a csendet, hanem az önvédelmet választotta

A brit királyi családban ma már kifinomult, diplomatikus arcát látjuk Kamilla királyné személyében, ám kevesen tudják, hogy fiatalkorában igencsak kemény leckét adott egy zaklatónak. A hatvanas években, mindössze 16-17 évesen egy vonaton utazott Paddington felé, amikor egy férfi leült mellé és illetlenül fogdosni kezdte. A legtöbben lefagytak volna a helyzetben, ő azonban nem.

Anyja korábbi tanácsára hallgatva, levette a magas sarkú cipőjét, és olyan erővel vágta bele a férfi legérzékenyebb testtájába, hogy a zaklatónak azonnal megfagyott a mosoly az arcán. Amint leszállt a vonatról, egyenruhás rendőrt keresett, és jelentette az incidenst. Az elkövetőt le is tartóztatták. Mindez a királyi család titkairól szóló egyik legújabb, Power and the Palace: The Inside Story of the Monarchy and 10 Downing Street című könyvben olvasható, írja a The Sun.

Állítólag az esetről III. Károly király felesége 2008-ban mesélt London akkori polgármesterének, Boris Johnsonnak, aki akkoriban tervezett három, nemi erőszak áldozatainak szóló krízisközpontot nyitni. Később kettőt ő maga nyitott meg. 

Kamilla királyné első házassága és a zaklatási incidens között mintegy 10 év telt el.
Kamilla királyné fiatalon is erős és határozott nő volt - a kép 1973-ban, első házasságakor készült.
Forrás: Getty Images / Hulton Royals Collection

Zaklatásból női önvédelem: a királyné példája minden nőnek szól

Kamilla királyné története brutálisan aktuális. Ma is rengeteg nő küzd a zaklatással – legyen szó munkahelyről, utcáról vagy akár a tömegközlekedésről. A különbség az, hogy ő nem az áldozat szerepében ragadt, hanem megmutatta: az önvédelemhez nem kell testőr vagy fegyver, csak bátorság és gyors döntés.

Mivel pontosan tudja, milyen érzés fiatalon megélni egy ennyire kiszolgáltatott és felzaklató helyzetet, a biztonság és a női önvédelem élharcosa lett. Királynéként, sőt már korábban, Cornwall hercegnéjeként is rengeteget tett a nőkért. Szexuális erőszak és családon belüli bántalmazás áldozataival találkozott, önvédelmi központokat támogatott, és több nemzetközi programhoz is csatlakozott. Úgy tudni, Kamilla azért nem beszélt nyilvánosan a vonatincidensről soha, mert nem akarta elterelni a figyelmet a szexuális erőszak áldozatairól. 

Mit tehetsz, ha hasonló helyzetbe kerülsz?

Az önvédelem nem csak a fizikumról és a technikáról szól, hanem a mentális felkészültségről is. Íme néhány dolog, amit Kamilla királyné példáján keresztül érdemes megfogadnod:

  • Ne hibáztasd magad! A zaklatás mindig az elkövető felelőssége, soha nem az áldozaté.
  • Keress biztonságos kiutat! Ahogy Kamilla királyné is tette, próbálj azonnal segítséget hívni, jelezni a környezetednek.
  • Használj valamilyen eszközt, bármit, amit tudsz! Nem kell profi harcosnak lenned: egy cipő, egy kulcscsomó vagy a hangod is fegyver lehet.
  • Tanulj női önvédelmet! Egyre több tanfolyam érhető el, ahol kifejezetten nőknek mutatnak hatékony technikákat.
  • Beszélj róla! A hallgatás a zaklatónak kedvez. A hangod és a történeted másokat is erősíthet.

Kamilla királyné fiatalon megtette az első lépést: nem félt szembeszállni egy zaklatóval, és ezzel példát mutatott minden nőnek. A brit királyi család egyik legprovokatívabb, legkeményebb sztorija így vált inspirációvá, amely ma aktuálisabb, mint valaha.

