A brit királyi család tagjai gyakran a protokoll, a pompás ceremóniák és a kifogástalan viselkedés szimbólumai. Mégis, időről időre előkerülnek olyan történetek, amelyek megmutatják: ők is hús-vér emberek, akiknek fiatalkorában ugyanúgy akadtak kihívások és kellemetlen helyzetek. Kamilla királyné egyik ilyen emléke különösen sokatmondó, hiszen nemcsak az ő bátorságát, hanem a női önvédelem fontosságát is hangsúlyozza.

Kamilla királyné maga is átélt egy zaklatást, azóta pedig mindent megtesz a női önvédelem és biztonság érdekében.

Forrás: Getty Images Europe

Kamilla királyné fiatalon: nem a csendet, hanem az önvédelmet választotta

A brit királyi családban ma már kifinomult, diplomatikus arcát látjuk Kamilla királyné személyében, ám kevesen tudják, hogy fiatalkorában igencsak kemény leckét adott egy zaklatónak. A hatvanas években, mindössze 16-17 évesen egy vonaton utazott Paddington felé, amikor egy férfi leült mellé és illetlenül fogdosni kezdte. A legtöbben lefagytak volna a helyzetben, ő azonban nem.

Anyja korábbi tanácsára hallgatva, levette a magas sarkú cipőjét, és olyan erővel vágta bele a férfi legérzékenyebb testtájába, hogy a zaklatónak azonnal megfagyott a mosoly az arcán. Amint leszállt a vonatról, egyenruhás rendőrt keresett, és jelentette az incidenst. Az elkövetőt le is tartóztatták. Mindez a királyi család titkairól szóló egyik legújabb, Power and the Palace: The Inside Story of the Monarchy and 10 Downing Street című könyvben olvasható, írja a The Sun.

Állítólag az esetről III. Károly király felesége 2008-ban mesélt London akkori polgármesterének, Boris Johnsonnak, aki akkoriban tervezett három, nemi erőszak áldozatainak szóló krízisközpontot nyitni. Később kettőt ő maga nyitott meg.

Kamilla királyné fiatalon is erős és határozott nő volt - a kép 1973-ban, első házasságakor készült.

Forrás: Getty Images / Hulton Royals Collection

Zaklatásból női önvédelem: a királyné példája minden nőnek szól

Kamilla királyné története brutálisan aktuális. Ma is rengeteg nő küzd a zaklatással – legyen szó munkahelyről, utcáról vagy akár a tömegközlekedésről. A különbség az, hogy ő nem az áldozat szerepében ragadt, hanem megmutatta: az önvédelemhez nem kell testőr vagy fegyver, csak bátorság és gyors döntés.

Mivel pontosan tudja, milyen érzés fiatalon megélni egy ennyire kiszolgáltatott és felzaklató helyzetet, a biztonság és a női önvédelem élharcosa lett. Királynéként, sőt már korábban, Cornwall hercegnéjeként is rengeteget tett a nőkért. Szexuális erőszak és családon belüli bántalmazás áldozataival találkozott, önvédelmi központokat támogatott, és több nemzetközi programhoz is csatlakozott. Úgy tudni, Kamilla azért nem beszélt nyilvánosan a vonatincidensről soha, mert nem akarta elterelni a figyelmet a szexuális erőszak áldozatairól.