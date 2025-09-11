Nem egy sci-fi elbaltázott mellékszereplőjét látod: a mesterséges intelligencia szerint elképesztő módon eldeformálódik a influenszerek teste 2050-re.
A tartalomgyártók akár heti 90 órát is dolgozhatnak a telefon felett görnyedve, ami 25 év múlva jócskán meg is látszik majd a testükön. Beesett szem, száraz bőr és banyapúpos nyak lesz majd a normális 2050-ben az influenszereknél. A rommá töltött arc pedig már csak hab a tortán, tekintve, hogy némely influencer már ma is úgy járkál plasztikai sebészhez, mint más a boltba zacskós tejért. További képek az alábbi videóban!
