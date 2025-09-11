Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025.09.11.
A mesterséges intelligencia megmutatta, hogyan deformálódik a tartalomgyártók teste az évek haladtával.

Nem egy sci-fi elbaltázott mellékszereplőjét látod: a mesterséges intelligencia szerint elképesztő módon eldeformálódik a influenszerek teste 2050-re.

Az influenszerek teste durván elderformálódhat 2050-re.
Forrás: Getty Images

Durván megváltozik az influenszerek teste

A tartalomgyártók akár heti 90 órát is dolgozhatnak a telefon felett görnyedve, ami 25 év múlva jócskán meg is látszik majd a testükön. Beesett szem, száraz bőr és banyapúpos nyak lesz majd a normális 2050-ben az influenszereknél. A rommá töltött arc pedig már csak hab a tortán, tekintve, hogy némely influencer már ma is úgy járkál plasztikai sebészhez, mint más a boltba zacskós tejért. További képek az alábbi videóban!

@life.hu_official

Így fognak kinézni az influencerek 2050-ben A mesterséges intelligencia megmutatta, hogyan deformálódik majd el a tartalomgyártók külseje az évek haladtával. #life #AI #mesterségesintelligencia #influencer #tartalomgyártó #2050

♬ eredeti hang – life.hu_official - life.hu_official

 

