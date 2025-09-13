Egy komornyik elárulta: II. Erzsébet királynő volt a királyi család legokosabb tagja – Vajon ma ki lehet az?

Több, mint hét évtizedes uralkodása alatt II. Erzsébet királynő számtalanszor bebizonyította, hogy páratlan intelligenciával rendelkezik. Kivételes volt a memóriája, és éles helyzetfelismerő képességgel és diplomáciai érzékkel rendelkezett. Ezek a tulajdonságai segítették őt abban, hogy a brit királyi család megőrizhesse tekintélyét és stabilitását. Páratlan humora, gyors észjárása, valamint az a képesség, hogy formális helyzetekben is frappáns, mégis elegáns válaszokat adjon méltán emelte őt a legintelligensebb királyi családtag rangjára a volt királyi komornyik, Grant Harrold szerint. A királynő halála után Harrold utalt arra, hogy a bölcsesség és intelligencia koronáját egy másik királyi rokon is átvehette. De vajon ki lehet ő?
A Marie Claire értesülései alapján a volt királyi komornyik, Grant Harrold szerint II. Erzsébet királynő volt a legintelligensebb a bit királyi családban. „És nem csak az intelligencia miatt mondom ezt. Vicces volt, több mint 70 évig uralkodott, és jól értett a sportokhoz” – mondta. De vajon ki ma a volt komornyik szerint a legintelligensebb a királyi családban?
„Őt követően rögtön Károly királyt mondanám, mert több nyelven beszél, nagyon jól ért a számokhoz, és kivételes szókinccsel beszéli az anyanyelvét, az angolt”.
A királyi komornyik szerint tehát a királyi család legintelligensebb tagjának járó címet édesanyja után a fia érdemelte ki.
A volt alkalmazott azt is elárulta, hogy bár az intelligencia-listát III. Károly király vezeti, nem marad el mögötte a testvére, Anna hercegnő sem. Harrold szerint ő is nagyon művelt hölgy. Más források alapján is igaz ez az állítás, hiszen Anna hercegnőre jellemző a fegyelmezett munkamorál és a stratégiai gondolkodás. Emellet kiváló sportoló, aki katonai kiképzést is kapott, és több jótékonysági szervezetet is támogat.
A komornyik az intelligenciáról és az oktatásról beszélve kitért a brit királyi család legfiatalabb tagjai, György herceg, Lajos herceg és Sarolta hercegnő jövőjére is. Bevallotta, hogy egyáltalán nem lepődne meg azon, ha egyikük sem tanulna egyetemen: „Nem hiszem, hogy manapság elítélnék azt, ha valaki nem tanul egyetemen. Lehet, hogy kiderül, hogy Györgynek, Saroltának és Lajosnak nem kell majd egyetemre mennie. Talán rögtön a Sandhurst-i Királyi Katonai Akadémiára mennek. Különösen György, hiszen úgy tartják, hogy a jövőbeli királyoknak szüksége van valamilyen katonai kiképzésre. Szóval Györgynek, tetszik neki, vagy sem, át kell majd esnie ezen a katonai kiképzésen” – tette hozzá.
