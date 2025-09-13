Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Egy komornyik elárulta: II. Erzsébet királynő volt a királyi család legokosabb tagja – Vajon ma ki lehet az?

brit királyi család II. Erzsébet királynő intelligencia
Tóth Bori
2025.09.13.
II. Erzsébet királynő híres volt kifinomult humoráról és arról, hogy mindig frappáns válaszokat tudott adni. Éppen ezért egy volt komornyik szerint Erzsébet királynő volt a királyi család legintelligensebb tagja. De vajon kié ma ez a szerep a királyi családban?

Több, mint hét évtizedes uralkodása alatt II. Erzsébet királynő számtalanszor bebizonyította, hogy páratlan intelligenciával rendelkezik. Kivételes volt a memóriája, és éles helyzetfelismerő képességgel és diplomáciai érzékkel rendelkezett. Ezek a tulajdonságai segítették őt abban, hogy a brit királyi család megőrizhesse tekintélyét és stabilitását. Páratlan humora, gyors észjárása, valamint az a képesség, hogy formális helyzetekben is frappáns, mégis elegáns válaszokat adjon méltán emelte őt a legintelligensebb királyi családtag rangjára a volt királyi komornyik, Grant Harrold szerint. A királynő halála után Harrold utalt arra, hogy a bölcsesség és intelligencia koronáját egy másik királyi rokon is átvehette. De vajon ki lehet ő?

Károly király és II. Erzsébet királynő
Vajon Károly király örökölte édesanyja, II. Erzsébet királynő kivételes intelligenciáját, vagy valaki más?
Forrás: Getty Images Europe

Ő az a királyi családtag, aki örökölte II. Erzsébet királynő bölcsességét és intelligenciáját

A Marie Claire értesülései alapján a volt királyi komornyik, Grant Harrold szerint II. Erzsébet királynő volt a legintelligensebb a bit királyi családban. „És nem csak az intelligencia miatt mondom ezt. Vicces volt, több mint 70 évig uralkodott, és jól értett a sportokhoz” – mondta. De vajon ki ma a volt komornyik szerint a legintelligensebb a királyi családban? 

„Őt követően rögtön Károly királyt mondanám, mert több nyelven beszél, nagyon jól ért a számokhoz, és kivételes szókinccsel beszéli az anyanyelvét, az angolt”.

A hercegnő is nagyon művelt hölgy

A királyi komornyik szerint tehát a királyi család legintelligensebb tagjának járó címet édesanyja után a fia érdemelte ki. 

A volt alkalmazott azt is elárulta, hogy bár az intelligencia-listát III. Károly király vezeti, nem marad el mögötte a testvére, Anna hercegnő sem. Harrold szerint ő is nagyon művelt hölgy. Más források alapján is igaz ez az állítás, hiszen Anna hercegnőre jellemző a fegyelmezett munkamorál és a stratégiai gondolkodás. Emellet kiváló sportoló, aki katonai kiképzést is kapott, és több jótékonysági szervezetet is támogat.

És mi a helyzet a királyi család legifjabb tagjaival?

A komornyik az intelligenciáról és az oktatásról beszélve kitért a brit királyi család legfiatalabb tagjai, György herceg, Lajos herceg és Sarolta hercegnő jövőjére is. Bevallotta, hogy egyáltalán nem lepődne meg azon, ha egyikük sem tanulna egyetemen: „Nem hiszem, hogy manapság elítélnék azt, ha valaki nem tanul egyetemen. Lehet, hogy kiderül, hogy Györgynek, Saroltának és Lajosnak nem kell majd egyetemre mennie. Talán rögtön a Sandhurst-i Királyi Katonai Akadémiára mennek. Különösen György, hiszen úgy tartják, hogy a jövőbeli királyoknak szüksége van valamilyen katonai kiképzésre. Szóval Györgynek, tetszik neki, vagy sem, át kell majd esnie ezen a katonai kiképzésen” – tette hozzá.

