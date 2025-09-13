Egy komornyik elárulta: II. Erzsébet királynő volt a királyi család legokosabb tagja – Vajon ma ki lehet az?

Több, mint hét évtizedes uralkodása alatt II. Erzsébet királynő számtalanszor bebizonyította, hogy páratlan intelligenciával rendelkezik. Kivételes volt a memóriája, és éles helyzetfelismerő képességgel és diplomáciai érzékkel rendelkezett. Ezek a tulajdonságai segítették őt abban, hogy a brit királyi család megőrizhesse tekintélyét és stabilitását. Páratlan humora, gyors észjárása, valamint az a képesség, hogy formális helyzetekben is frappáns, mégis elegáns válaszokat adjon méltán emelte őt a legintelligensebb királyi családtag rangjára a volt királyi komornyik, Grant Harrold szerint. A királynő halála után Harrold utalt arra, hogy a bölcsesség és intelligencia koronáját egy másik királyi rokon is átvehette. De vajon ki lehet ő?

Vajon Károly király örökölte édesanyja, II. Erzsébet királynő kivételes intelligenciáját, vagy valaki más?

Forrás: Getty Images Europe

Ő az a királyi családtag, aki örökölte II. Erzsébet királynő bölcsességét és intelligenciáját

A Marie Claire értesülései alapján a volt királyi komornyik, Grant Harrold szerint II. Erzsébet királynő volt a legintelligensebb a bit királyi családban. „És nem csak az intelligencia miatt mondom ezt. Vicces volt, több mint 70 évig uralkodott, és jól értett a sportokhoz” – mondta. De vajon ki ma a volt komornyik szerint a legintelligensebb a királyi családban?

„Őt követően rögtön Károly királyt mondanám, mert több nyelven beszél, nagyon jól ért a számokhoz, és kivételes szókinccsel beszéli az anyanyelvét, az angolt”.