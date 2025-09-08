Intim pillanatairól vallott Kendall Jenner és Gigi Hadid — A két modell kapcsolata túlmutat a kifutón

Gigi Hadid és Kendall Jenner régóta barátnők. A Vouge-interjúban a két híresség őszintén beszél a modellkarrieren, a hírnéven és az élet hullámvölgyein átívelő barátságáról.

Gigi Hadid és Kendall Jenner kapcsolata túlmutat a kifutón

Forrás: AFP

Gigi Hadid és Kendall Jenner intim titkokat osztott meg

Gigi Hadid az interjúban egy megható pillanatot is megosztott, még 2020-ból, amikor éppen terhes lett, és a Burberry hektikus backstage-ében bizalmasan megsúgta Kendall Jennernek, hogy gyereket vár.

„Te voltál az egyetlen ember a világon, aki tudta” – mondta Hadid, és elmagyarázta, hogy Jenner volt az, akihez fordult, amikor rosszul érezte magát, és gyorsan fel kellett vidítania magát. „Kenny volt az egyetlen ember, akire a terem másik végéből ránézve csak annyit mondhattam, hogy ó, igen, szükségem van egy üdítőre, és ő hozott nekem egy kis doboz kólát”.

Hadid megjegyezte, hogy ez a kis gesztus tükrözi a köztük lévő csendes bizalmat, amely túlmutat a kifutón és a magazinok címlapjain.

Jeremy Scott, aki mindkét modellel dolgozott együtt és külön is, azt mondta a barátnőkről: „Egyedül is nagyon jók, de együtt még jobbak. Úgy tekintek rájuk, mint a só- és borsszóróimra”. Scott arra is emlékezett, mit érzett, amikor látta Gigi Hadidot megigazítani Kendall Jenner gallérját egy kaotikus Moschino-bemutató előtt 2017-ben: „Teljes a káosz, minden zűrzavaros, eközben ők ketten elképesztően nyugodtak és csakis egymásra figyelnek.”

Kendall Jenner, aki Hadidot a húgán, Bellán keresztül ismerte meg, bevallotta, hogy Gigi szépsége kezdetben „megijesztette”.

„Azt gondoltam, hogy annyira gyönyörű. És emlékszem, hogy posztoltad ezt a képet a hosszú szőke sörényeddel. Azt hiszem, fekete-fehér fotó volt. Én pattanásos voltam és fogszabályzót viseltem. És emlékszem, amikor megláttam ezt a fotót, csak annyit tudtam mondani: mi a fene?” — vallotta be Kendall az interjúban, amelyben beszéltek dupla randiról, együtt alvásról, rajongásról és azokról a dolgokról, amelyeket kamaszkoruk óta együtt megéltek.